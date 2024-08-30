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Переобулась на ходу и умолчала о главном. Что сказала Харрис в интервью, которого так долго избегала

Переобулась на ходу и умолчала о главном. Что сказала Харрис в интервью, которого так долго избегала - 30.08.2024 Украина.ру

Переобулась на ходу и умолчала о главном. Что сказала Харрис в интервью, которого так долго избегала

Второе лицо государства Камала Харрис дала первое интервью в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии

2024-08-30T11:55

2024-08-30T11:55

2024-08-30T11:55

эксклюзив

сша

президентские выборы

камала харрис

джо байден

дональд трамп

миграция

израиль

украина

республиканская партия

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Вице-президент США Камала Харрис сменила действующего главу государства Джо Байдена в предвыборной гонке больше месяца назад, но за всё это время не разъяснила общественности свою позицию как кандидата в президенты США от Демократической партии, она не давала интервью, не проводила пресс-конференций, и вот наконец прервала молчание. В четверг, 29 августа (ночью 30-го по московскому времени), вышло большое интервью Харрис телеканалу CNN. Однако она решила подстраховаться и пришла на беседу с ведущей Даной Бэш не одна, а со своим напарником Тимом Уолцем, чтобы, как предположила газета The Wall Street Journal, свести к минимуму риски неудачных ответов.Харрис рассказала, как узнала, что ей предстоит представлять партию на ноябрьских выборах. Воскресным утром 21 июля она готовила завтрак для родственников, приехавших из другого города, и только села собирать пазл со своими племянницами, как раздался звонок."Это был Джо Байден, и он рассказал мне, что решил сделать. Я спросила его: "Вы уверены?", и он ответил: "Да". Моя первая мысль была не обо мне, честно говоря. Моя первая мысль была о нём, - вспоминает Харрис. - Я так горжусь тем, что была вице-президентом у Джо Байдена. Я так горжусь тем, что баллотируюсь с Тимом Уолцом на пост президента Соединённых Штатов и привношу то, чего, по моему мнению, заслуживает американский народ, а именно новый путь вперёд".Ведущая поинтересовалась у Харрис, поддержал ли Байден её сразу, когда сообщал о выходе из гонки, на что она ответила: "Он ясно дал понять, что будет поддерживать меня".Хотя накануне дня объявления о завершении своей избирательной кампании СМИ со ссылкой на источники в партии писали, что Байден снимет свою кандидатуру, но выдвигать вице-президента в качестве преемницы не будет.Что обещает Харрис американцамПреимущественно интервью посвящено внутриполитическим вопросам, ведь именно они волнуют американских избирателей, прежде всего состояние экономики и наплыв нелегальных мигрантов. Харрис заверила, что в случае прихода ко власти будет добиваться одобрения Конгрессом законопроекта об ужесточении мер на границе с Мексикой и подпишет его, как только он ляжет ей на стол.Законодатели выработали меры на этом направлении ещё в начале года, но увязали регулирование миграционных потоков в США с возобновлением военной помощи Украине, оформив всё это в пакетный законопроект, однако республиканцы выступили против такого подхода. В связи с этим Харрис в ходе интервью обвинила бывшего президента страны, своего конкурента по предвыборной гонке Дональда Трампа в том, что он дал команду однопартийцам блокировать инициативу, а ещё возложила на него часть вины за сложившуюся ситуацию с безопасностью на внешних рубежах страны.Критики в адрес бывшего президента в ходе интервью прозвучало немало."Когда Джо Байден и я вступили в свои должности в пиковый момент пандемии, мы увидели сокращение рынка труда на 10 млн вакансий. Люди ежедневно умирали от ковида. Экономика рухнула, в значительной степени всё это случилось из-за неумелого управления Дональда Трампа", - сказала Харрис.То же самое Байден говорил во время июньских дебатов. Трамп с ним, естественно, не согласился и указал на экономические проблемы США, возникшие в период правления его администрации: инфляция взлетела вверх, уровень госдолга достиг рекордной отметки. Харрис признала, что цены на продукты остаются очень высокими."Трамп реализовывал повестку и создавал атмосферу, которые умаляли достоинство и ослабляли американцев, по-настоящему разделяли страну. И, я думаю, люди готовы перевернуть эту страницу", - заявила она.Дана Бэш была удивлена, что Харрис и Трамп никогда напрямую не взаимодействовали, не встречались лицом к лицу, но совсем скоро это произойдёт - первый раунд теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партий назначен на 10 сентября. Ведущая хотела узнать мнение вице-президента о недавнем высказывании бывшего главы государства о том, что она "стала чёрной по политическим соображениям", и спросила "так что случилось с Вашей идентичностью?""Одна и та же старая заезженная пластинка. Следующий вопрос, пожалуйста", - сказала Камала и захохотала.Дело в том, что на протяжении долгого времени Харрис позиционировала себя как афроамериканку, а теперь говорит, что представляет малочисленную группу американцев смешанного происхождения. Её мать эмигрировала в Штаты из Индии, а отец - с Ямайки.Забегая вперёд, Трамп после просмотра интервью своей конкурентки написал в соцсети Truth Social: "Я с нетерпением жду дебатов с товарищем Камалой Харрис и разоблачения её мошенничества. Харрис изменила все свои давние позиции по всем вопросам".Действительно по ряду тем она высказывалась диаметрально тому, что говорила в 2019 году, участвуя во внутрипартийных праймериз. В частности насчёт декриминализации нелегального пересечения границы и фрекинга - способа добычи энергоресурсов посредством гидравлического разрыва пласта, что, по мнению критиков, приводит к изменению климата - о чём ведущая спросила Харрис. Пять лет назад она была против фрекинга, но теперь не собирается его запрещать, более того, при нынешней администрации применение такого метода расширилось.Вот как вице-президент объяснила изменение своей позиции по этому вопросу: "Я увидела, что мы можем расти и можем увеличить процветающую экономику чистой энергии без запрета фрекинга".Жизнь президента Камалы Харрис в Белом домаВедущая попросила кандидата в президенты описать свой первый день в Белом доме. Харрис не перечислила никаких конкретных шагов, а лишь подтвердила своё внимание к укреплению экономики.В этом вопросе, к слову, как показывают опросы на протяжении всего периода избирательной кампании, американцы доверяют Трампу гораздо больше, чем демократам, как Байдену, так и Харрис. Последние данные: 53% на 45%.А по поводу первого дня в Белом доме, так он был у Харрис 20 января 2021 года, когда они с нынешним президентом вступили в должности. В связи с этим республиканцы на её предвыборные обещания вопрошают "а что мешало это сделать за 3,5 года пребывания у власти?". Ответа у демократов нет. Возможно, услышав этот вопрос на дебатах от Трампа, Харрис будет парировать в стиле Байдена: мы потратили много сил на то, чтобы вытащить страну из той ямы, в которую её загнал Трамп. То есть просто переведёт стрелки на оппонента, благо, на него как на президента можно возложить ответственность.В случае прихода ко власти Харрис готова взять в свою администрацию представителя Республиканской партии, но не называет ни конкретных имён, ни конкретных должностей."У меня ещё 68 дней до выборов, так что я не буду ставить телегу впереди лошади. Но я бы это сделала. Моя карьера выстраивалась вокруг обсуждения различных мнений. На мой взгляд, важно, чтобы за столом переговоров, когда принимаются некоторые из наиболее важных решений, присутствовали люди с различными взглядами и разным опытом", - сказала она.Если так случится, это не станет прецедентом в американской истории. 44-й президент демократ Барак Обама в своё назначил республиканцев Рэя Лахуда и Чака Хейгела министрами транспорта и обороны соответственно. Как отмечает CNN, для Харрис республиканцы, открыто выступающие против Трампа, могут стать пулом перспектив, к тому же некоторые из них выступили на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго на прошлой неделе.Во второй администрации Трамп тоже найдётся место для демократов, правда, бывших. С недавних пор в его команду вошли бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, участвовавшая в праймериз 2019 года против Харрис, и независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, который попросил вычеркнуть его имя из бюллетеней колеблющихся штатов, чтобы тем самым помочь 45-му президенту.Внешняя политика ХаррисО внешней политике в ходе интервью тоже говорили, но этот разговор свёлся лишь к одной теме - ситуации на Ближнем Востоке."У Израиля есть право защищать себя, и как он это делает, имеет значение. Слишком много невинных палестинцев убито. Боестолкновения должны прекратиться. Давайте вызволим заложников, давайте заключим эту сделку", - призвала Харрис.В результате боевых действий в Секторе Газа с 7 октября 2023 года погибли не менее 40 602 человек, с ранениями различной степени тяжести в медицинские учреждения поступили 93 855 пострадавших. Последний раунд переговоров, состоявшийся 25 августа в Каире, никаких результатов не принёс: ни Израиль, ни палестинское движение ХАМАС не приняли предложений посредников.Харрис заявила, что по-прежнему привержена необходимости работать над двухгосударственным решением этого конфликта. На вопрос, готова ли в случае победы на президентских выборах ограничить поставки вооружений Израилю в качестве меры по завершению конфликта, подтвердив свою поддержку израильских властей, вице-президент США прямого ответа не дала."Я однозначно и неизменно поддерживаю способность Израиля защищаться, это не изменится", - заявила она.Раз речь зашла о конфликтах, логично было бы представить своё видение ситуации на Украине, но нет. Харрис в интервью не сказала ни слова ни об Украине, ни о России. Вероятно, чтобы избежать развития этой темы, тогда бы пришлось говорить о вторжении ВСУ в Курскую область, а похвалиться там Киеву и его западным союзникам нечем. Либо дело может быть в том, что внутри Демократической партии, как рассказывают источники разных СМИ, нет согласия по украинскому вопросу, поэтому нужно сначала самим определиться с позицией и уж потом вкладывать её в уста своего кандидата в президенты.В целом интервью не произвело яркого впечатления. На многие вопросы Харрис отвечала обтекаемо, без конкретики, не случайно же для первого выступления выбрали лояльный Демократической партии телеканал CNN, он обострять ситуацию не будет. Гораздо интереснее должно быть на дебатах с Трампом, вот он уж точно не упустит шанс поставить нынешнего вице-президента США в неудобное положение, задавая самые каверзные вопросы, по Украине в том числе.Да и с Владимиром Зеленским Харрис сразу не поладила. Почему, читайте в статье История одной встречи накануне начала СВО: почему отношения Зеленского и Харрис не отличаются теплотой

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эксклюзив, сша, президентские выборы, камала харрис, джо байден, дональд трамп, миграция, израиль, украина, республиканская партия, cnn, демократическая партия