Болгар пожаловалась на скупость Дурова - 01.09.2024 Украина.ру
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Болгар пожаловалась на скупость Дурова
Болгар пожаловалась на скупость Дурова - 01.09.2024 Украина.ру
Болгар пожаловалась на скупость Дурова
Основатель мессенджера Telegram, мультимиллиардер и ныне узник французских властей Павел Дуров заблокировал карты расходов Ирины Болгар, считающей себя матерью троих внебрачных детей Дурова. Об этом женщина сообщила своим подписчикам в соцсети.
2024-09-01T10:24
2024-09-01T10:24
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Болгар поведала, что блокировка карт произошла ещё в 2022 году. По словам женщины, в том же году Дуров понуждал её переехать в ОАЭ."Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я много лет пользовалась для семейных расходов", - заявила Болгар.По её словам, Дуров также прекратил оплату обучения совместно нажитых детей, а также отказывался подписывать документы, которые позволяли им продлить пребывание в ЕС.Дуров с 24 августа находится под арестом во Франции. Его обвиняют в отказе сотрудничать со спецслужбами Франции, что последние приравняли к соучастию в преступлениях, совершенных с использованием созданного Дуровым и его командой мессенджера. При этом французская газета Liberation утверждает, что Дуров сотрудничал с контрразведкой Франции и помогал DGSI в борьбе с терроризмом.Адвокаты бизнесмена воздерживаются от контактов с прессой. Дуров раннее не подтверждал отцовство совместных с Болгар детей. Однако он заявлял об отцовстве более сотен детей.Также на эту тему публикация "Уроки Дурова": политтехнолог рассказал о востребованности "веган-паука"
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новости, франция, оаэ, павел дуров, telegram, ес, криминал, социальные сети, социальная справедливость, скандал
Новости, Франция, ОАЭ, Павел Дуров, Telegram, ЕС, криминал, Социальные сети, социальная справедливость, скандал

Болгар пожаловалась на скупость Дурова

10:24 01.09.2024
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПрием в честь юбилея компании "Мегафон" на ПМЭФ в Санкт-Петербурге
Прием в честь юбилея компании Мегафон на ПМЭФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Валерий Левитин
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Основатель мессенджера Telegram, мультимиллиардер и ныне узник французских властей Павел Дуров заблокировал карты расходов Ирины Болгар, считающей себя матерью троих внебрачных детей Дурова. Об этом женщина сообщила своим подписчикам в соцсети.
Болгар поведала, что блокировка карт произошла ещё в 2022 году. По словам женщины, в том же году Дуров понуждал её переехать в ОАЭ.
"Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я много лет пользовалась для семейных расходов", - заявила Болгар.
По её словам, Дуров также прекратил оплату обучения совместно нажитых детей, а также отказывался подписывать документы, которые позволяли им продлить пребывание в ЕС.
Дуров с 24 августа находится под арестом во Франции. Его обвиняют в отказе сотрудничать со спецслужбами Франции, что последние приравняли к соучастию в преступлениях, совершенных с использованием созданного Дуровым и его командой мессенджера. При этом французская газета Liberation утверждает, что Дуров сотрудничал с контрразведкой Франции и помогал DGSI в борьбе с терроризмом.
Адвокаты бизнесмена воздерживаются от контактов с прессой. Дуров раннее не подтверждал отцовство совместных с Болгар детей. Однако он заявлял об отцовстве более сотен детей.
Также на эту тему публикация "Уроки Дурова": политтехнолог рассказал о востребованности "веган-паука"
 
НовостиФранцияОАЭПавел ДуровTelegramЕСкриминалСоциальные сетисоциальная справедливостьскандал
 
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