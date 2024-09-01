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Болгар пожаловалась на скупость Дурова
Болгар пожаловалась на скупость Дурова - 01.09.2024 Украина.ру
Болгар пожаловалась на скупость Дурова
Основатель мессенджера Telegram, мультимиллиардер и ныне узник французских властей Павел Дуров заблокировал карты расходов Ирины Болгар, считающей себя матерью троих внебрачных детей Дурова. Об этом женщина сообщила своим подписчикам в соцсети.
2024-09-01T10:24
2024-09-01T10:24
2024-09-01T10:24
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Болгар поведала, что блокировка карт произошла ещё в 2022 году. По словам женщины, в том же году Дуров понуждал её переехать в ОАЭ."Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я много лет пользовалась для семейных расходов", - заявила Болгар.По её словам, Дуров также прекратил оплату обучения совместно нажитых детей, а также отказывался подписывать документы, которые позволяли им продлить пребывание в ЕС.Дуров с 24 августа находится под арестом во Франции. Его обвиняют в отказе сотрудничать со спецслужбами Франции, что последние приравняли к соучастию в преступлениях, совершенных с использованием созданного Дуровым и его командой мессенджера. При этом французская газета Liberation утверждает, что Дуров сотрудничал с контрразведкой Франции и помогал DGSI в борьбе с терроризмом.Адвокаты бизнесмена воздерживаются от контактов с прессой. Дуров раннее не подтверждал отцовство совместных с Болгар детей. Однако он заявлял об отцовстве более сотен детей.Также на эту тему публикация "Уроки Дурова": политтехнолог рассказал о востребованности "веган-паука"
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новости, франция, оаэ, павел дуров, telegram, ес, криминал, социальные сети, социальная справедливость, скандал
Новости, Франция, ОАЭ, Павел Дуров, Telegram, ЕС, криминал, Социальные сети, социальная справедливость, скандал
Болгар пожаловалась на скупость Дурова
Основатель мессенджера Telegram, мультимиллиардер и ныне узник французских властей Павел Дуров заблокировал карты расходов Ирины Болгар, считающей себя матерью троих внебрачных детей Дурова. Об этом женщина сообщила своим подписчикам в соцсети.
Болгар поведала, что блокировка карт произошла ещё в 2022 году. По словам женщины, в том же году Дуров понуждал её переехать в ОАЭ.
"Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я много лет пользовалась для семейных расходов", - заявила Болгар.
По её словам, Дуров также прекратил оплату обучения совместно нажитых детей, а также отказывался подписывать документы, которые позволяли им продлить пребывание в ЕС.
Дуров с 24 августа находится под арестом во Франции. Его обвиняют в отказе сотрудничать со спецслужбами Франции, что последние приравняли к соучастию в преступлениях, совершенных с использованием созданного Дуровым и его командой мессенджера. При этом французская газета Liberation утверждает
, что Дуров сотрудничал с контрразведкой Франции и помогал DGSI в борьбе с терроризмом.
Адвокаты бизнесмена воздерживаются от контактов с прессой. Дуров раннее не подтверждал отцовство совместных с Болгар детей. Однако он заявлял об отцовстве более сотен детей.