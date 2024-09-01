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Болгар пожаловалась на скупость Дурова

Болгар пожаловалась на скупость Дурова - 01.09.2024 Украина.ру

Болгар пожаловалась на скупость Дурова

Основатель мессенджера Telegram, мультимиллиардер и ныне узник французских властей Павел Дуров заблокировал карты расходов Ирины Болгар, считающей себя матерью троих внебрачных детей Дурова. Об этом женщина сообщила своим подписчикам в соцсети.

2024-09-01T10:24

2024-09-01T10:24

2024-09-01T10:24

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Болгар поведала, что блокировка карт произошла ещё в 2022 году. По словам женщины, в том же году Дуров понуждал её переехать в ОАЭ."Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я много лет пользовалась для семейных расходов", - заявила Болгар.По её словам, Дуров также прекратил оплату обучения совместно нажитых детей, а также отказывался подписывать документы, которые позволяли им продлить пребывание в ЕС.Дуров с 24 августа находится под арестом во Франции. Его обвиняют в отказе сотрудничать со спецслужбами Франции, что последние приравняли к соучастию в преступлениях, совершенных с использованием созданного Дуровым и его командой мессенджера. При этом французская газета Liberation утверждает, что Дуров сотрудничал с контрразведкой Франции и помогал DGSI в борьбе с терроризмом.Адвокаты бизнесмена воздерживаются от контактов с прессой. Дуров раннее не подтверждал отцовство совместных с Болгар детей. Однако он заявлял об отцовстве более сотен детей.Также на эту тему публикация "Уроки Дурова": политтехнолог рассказал о востребованности "веган-паука"

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новости, франция, оаэ, павел дуров, telegram, ес, криминал, социальные сети, социальная справедливость, скандал