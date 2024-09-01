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"Уроки Дурова": политтехнолог рассказал о востребованности "веган-паука"

"Уроки Дурова": политтехнолог рассказал о востребованности "веган-паука" - 01.09.2024 Украина.ру

"Уроки Дурова": политтехнолог рассказал о востребованности "веган-паука"

История арестованного 24 августа в Париже основателя Telegram Павла Дурова преподнесла важные уроки. О них в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин

2024-09-01T06:00

2024-09-01T06:00

2024-09-01T06:00

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По мнению политтехнолога, от основателя Telegram на Западе потребовали определиться – с кем он. Есть в истории Дурова и важные "очевидные уроки", считает Выдрин."По крайней мере, я бы назвал три урока: политический, этический и теологический", - сказал политтехнолог.Дмитрий Выдрин: кто он Философ, политолог и политтехнолог"Первый заключается в том, что при столкновении власти и денег, как правило, побеждает первая. Это сильный сигнал олигархам и всем сверхбогатым людям, особенно русским, - пояснил политтехнолог. - Этический урок лучше всего выражен в нашей максиме: от тюрьмы и сумы не зарекайся".Выдрин напомнил, как Дуров на волне успеха Telegram развлекался в Санкт-Петербурге запуском из окна самолётиков, сделанных крупных денежных купюр. Предприниматель наблюдал, как внизу за эту добычу дрались обыватели."Сейчас на киче, возможно, какой-то пахан будет смотреть, как он дерется за пайку", - предположил Выдрин.По его мнению, важен и "теологический урок", который заключается в том, что "нельзя глумиться над богом, даже если его нет".Выдрин пожалел Дурова как "талантливого менеджера, удачливого авантюриста, многодетного отца". Политтехнолог выразил надежду, что Дуров достойно пройдёт испытания "любовью по-французски" и выйдет "с чистой совестью на радость миллиарду сетевых пользователей, 5 органических и почти 100 пробирочных детей"."Павел первый сегодня в интернете. Или станет таковым в ближайшее время, потому что мировой паутине нужен свой легендарный "веган-паук". Если, конечно, Дуров не повторит судьбу самодержавца Павла Первого", - резюмировал Выдрин.Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова" читайте на сайте Украина.руПодробности ареста и замены меры пресечения основателю Telegram в публикации Свободу не вернут, но работать сможет: адвокат рассказал, как долго Дурову жить по чужому расписаниюВысказались на эту тему и другие эксперты. Подробности в публикации Трамп, Дуров и Третья мировая война. Грег Вайнер о сюрпризах, которые Запад готовит России

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новости, запад, париж, павел дуров, дмитрий выдрин, telegram, политтехнологии, it-специалисты, it-компания, it-сектор, социальные сети, спецслужба