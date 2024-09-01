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Геллер объяснил, почему IT-компании останутся в России и причём здесь Дуров

Геллер объяснил, почему IT-компании останутся в России и причём здесь Дуров - 01.09.2024 Украина.ру

Геллер объяснил, почему IT-компании останутся в России и причём здесь Дуров

Арест основателя Telegram Павла Дурова позволил сделать выводы об истинной сущности Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета Артём Геллер

2024-09-01T06:00

2024-09-01T06:00

2024-09-01T06:00

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"Нас не очень любят и ждут на Западе", - констатировал Артём Геллер, оценивая последствия ареста Павла Дурова во Франции.По мнению председателя комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета, выводы из истории злоключений основателя Telegram на Западе сделают не только граждане России, но и российские компании IT-сектора."Технологические компании, которые работают в России, уже не так стремятся переезжать в Европу, чтобы чувствовать безопасность своего бизнеса. Многие останутся в России и будут здесь наращивать свои продукты. Это самый главный вывод, который должно сделать профессиональное сообщество, - сказал Геллер. - Остальное это политика".Эксперт считает, что на Западе от арестованного основателя Telegram требуют выдать ключи доступа. Геллер при этом заметил, что возможность чтения переписки в этом мессенджере у спецслужб имеется давно."Для чтения сообщений, на самом деле, есть другие технологии. Иметь возможность блокировать, читать, то, что пишут пользователи и владельцы каналов", - отметил главный разработчик сайта президента России.*продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФПолный текст интервью Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему и о реакции в Киеве "Дуров в отчаянии рыдает": Бужанский высмеял деятельность Рады против "Телеграм"Ранее на эту тему на сайте Украина.ру опубликовано экспертное мнение "Проблема Дурова" решалась в контексте превращения Telegram в инструмент влияния, считает Безпалько

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