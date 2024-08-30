https://ukraina.ru/20240830/1057126975.html

Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит

Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит - 30.08.2024 Украина.ру

Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит

В момент исчезновения "Телеграма" аналогов появится еще больше. Поэтому история может быть трагичной, но переживать за эту коммуникацию не стоит. "Телеграм" это удобство, которое есть сейчас.

2024-08-30T06:30

2024-08-30T06:30

2024-08-30T06:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета Артём Геллер.- Артем Владимирович, как вы оцениваете арест Павла Дурова во Франции?- Событие неожиданное, и оно вызвало бурную реакцию в мире. Ведущие IT-специалисты в обязательном порядке написали, что думают по этому вопросу. Все склоняются к тому, что это несправедливо, нерационально, глупо, Павла надо отпускать.- Какая опасность в связи с этим угрожает "Телеграму"? Может ли быть создана альтернатива на уровне государства?- Риски есть, но стратегические, не тактические. Всё, чего хотят европейские правительства, США, быстро реализовать невозможно. Дать доступ к данным — это не мгновенная история. Нужно, чтобы Павел, во-первых, согласился на это, а команда должна разработать специальные сервисы, которые позволят это сделать. Это длительный процесс. И панические настроения, что нужно удалять всю переписку, нерациональны.Но хранить в "Телеграме" по-настоящему чувствительную информацию не стоит. Как и в любом мессенджере, потому что они все не защищены.Аналогов много. И в момент исчезновения "Телеграма" аналогов появится еще больше. Поэтому история может быть трагичной, но переживать за эту коммуникацию не стоит. "Телеграм" это удобство, которое есть сейчас.- Как дополнительно обезопасить российское инфополе?- Хотелось бы, но все это делается в рамках импортозамещения. Хотелось бы больше информационных и коммуникационных альтернатив. Чтобы мы могли безопасно общаться, что-то читать. Нужно делать аналоги продуктов, которые востребованы аудиторией, а не иностранного производства.- Вы поддерживаете мнение, что российский видеохостинг Rutube выстрелит только тогда, когда закроют YouTube?- И да, и нет. Когда есть монополист в контенте, любой человек знает, куда нужно выкладывать свой ролик, чтобы он появился в общемировой базе. Это YouTube. И хорошо, если такими платформами станут наши разработки.Но исторически они развивались иначе, у них другие стратегии. Они пытались дистанцироваться от того, что делает YouTube, потому что не могли с ним конкурировать. Сейчас они пытаются вернуться в тот вектор, который задавал YouTube. Хотелось бы, чтобы они этой возможностью воспользовались. Им нужен контент, очень много контента. Это единственная причина, по которой люди остаются в YouTube. Работа над этим ведется.Аудитория переходит, пользуется, пробует, изучает сервисы VK, Rutube. У этих сервисов сейчас значительный приток аудитории.- Как сейчас с монетизацией на российских видеоплатформах?- Монетизации на YouTube нет уже давно, потому что то, что есть в виде рекламы, вставленной в ролики, это сущие копейки даже для блогеров-миллионников. Эти деньги ничего не решают в их профессии.Российские платформы не могут платить за просмотр много. Поэтому они выбирают лидеров мнений и пытаются работать с ними. Денежная бочка здесь не бездонная, поэтому условия будут похуже.- Что будет дальше с YouTube в России?- YouTube это лишь технология. Запретить до конца его невозможно. Поэтому люди, как в Китае через великий китайский Firewall переходят и смотрят контент. Но люди любят простое и понятное, поэтому если наши сервисы предоставят такую возможность, они перейдут к ним.YouTube останется площадкой, у которой будет меньше аудитории, менее востребованной, будет меньше инфоповодов, связанных с ней. Интерес будет угасать, появятся яркие альтернативы.На самом деле, мы переоцениваем значение YouTube. Для бытового пользователя YouTube не был источником постоянной информации, поэтому нет проблемы перейти на другую платформу.Мы так думали об Instagram*, но потом сами удивлялись, как наши знакомые от него легко отказывались.- Вернемся в начало нашего разговора. Какие выводы можно сделать из ареста Павла Дурова гражданам России?- Нас не очень любят и ждут на Западе. Технологические компании, которые работают в России, уже не так стремятся переезжать в Европу, чтобы чувствовать безопасность своего бизнеса. Многие останутся в России и будут здесь наращивать свои продукты. Это самый главный вывод, который должно сделать профессиональное сообщество. Остальное это политика.- Чего добиваются от Павла Дурова?- Выдать ключи доступа. Для чтения сообщений, на самом деле, есть другие технологии. Иметь возможность блокировать, читать, то, что пишут пользователи и владельцы каналов.*продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ

https://ukraina.ru/20240828/1057093689.html

https://ukraina.ru/20240829/1057114952.html

https://ukraina.ru/20240829/1057106416.html

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Александр Порунов

интервью, россия, франция, сша, павел дуров, youtube, telegram, rutube