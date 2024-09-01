Политтехнолог рассказал о "злой иронии судьбы" на выборах президента США - 01.09.2024 Украина.ру
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Политтехнолог рассказал о "злой иронии судьбы" на выборах президента США
Политтехнолог рассказал о "злой иронии судьбы" на выборах президента США - 01.09.2024 Украина.ру
Политтехнолог рассказал о "злой иронии судьбы" на выборах президента США
Главный козырь претендентки от Демпартии на президентских выборах в США не сработает – Камала Харрис в предпенсионном возрасте будет состязаться с пенсионером. О геронтократических особенностях американского выборного процесса в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политтехнолог и политолог Дмитрий Выдрин
2024-09-01T06:45
2024-09-01T06:45
новости
выборы
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франция
камала харрис
дональд трамп
дмитрий выдрин
республиканская партия
президент сша
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Дональд Трамп и Камала Харрис, по мнению политтехнолога, олицетворяют борьбу за власть представителей одного поколения. При этом претендентка от Демпартии педалирует тему возраста своего оппонента от Республиканской партии в надежде заручиться голосами избирателей помоложе. Однако "девушка с дедушкой" в финал президентской гонки не выйдут – Харрис в октябре исполнится 60 лет."Злая ирония судьбы в том, что тогда уже будут сражаться за главное кресло фактически два пенсионера: бабушка с дедушкой!", - заметил Выдрин.Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог"То есть исчезает главный козырь претендентки. Да, остается хорошая косметика, дорогая пластика, правда, проблемная шея… Хотя все это уже неважно. Важно то, что за власть борются фактически люди одного поколения", - сказал политтехнолог.В такой ситуации, по его мнению, "у Харрис шансов практически нет — кроме "правильного подсчета голосов". Возможно даже, что к юбилею представительницы Демпартии возможны издевательства электората."Если нация саму дату заметит, начнет поздравлять новоиспеченную бабушку типичными подарками — шлепанцами с помпонами, цветочной рассадой, уютными душегрейками — значит, избирательная кампания фактически завершилась", - заявил российский политтехнолог.Подробнее о кандидатах - в материале Финансист рассказал, почему и Трамп и Харрис плохие кандидаты для США и хорошие для России на сайте Украина.ру.Также о том, как на ход избирательной кампании повлияет смена позиции вице-президента США по ряду вопросов, читайте в материале Шансы Трампа падают: Бавырин о том, почему Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова" читайте на сайте Украина.ру
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новости, выборы, сша, россия, франция, камала харрис, дональд трамп, дмитрий выдрин, республиканская партия, президент сша, президентские выборы, политтехнологии, политолог
Новости, выборы, США, Россия, Франция, Камала Харрис, Дональд Трамп, Дмитрий Выдрин, Республиканская партия, президент США, президентские выборы, политтехнологии, политолог

Политтехнолог рассказал о "злой иронии судьбы" на выборах президента США

06:45 01.09.2024
 
© AP / Joe Lamberti
- РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP / Joe Lamberti
Читать в
Главный козырь претендентки от Демпартии на президентских выборах в США не сработает – Камала Харрис в предпенсионном возрасте будет состязаться с пенсионером. О геронтократических особенностях американского выборного процесса в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политтехнолог и политолог Дмитрий Выдрин
Дональд Трамп и Камала Харрис, по мнению политтехнолога, олицетворяют борьбу за власть представителей одного поколения. При этом претендентка от Демпартии педалирует тему возраста своего оппонента от Республиканской партии в надежде заручиться голосами избирателей помоложе. Однако "девушка с дедушкой" в финал президентской гонки не выйдут – Харрис в октябре исполнится 60 лет.
"Злая ирония судьбы в том, что тогда уже будут сражаться за главное кресло фактически два пенсионера: бабушка с дедушкой!", - заметил Выдрин.
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
"То есть исчезает главный козырь претендентки. Да, остается хорошая косметика, дорогая пластика, правда, проблемная шея… Хотя все это уже неважно. Важно то, что за власть борются фактически люди одного поколения", - сказал политтехнолог.
В такой ситуации, по его мнению, "у Харрис шансов практически нет — кроме "правильного подсчета голосов". Возможно даже, что к юбилею представительницы Демпартии возможны издевательства электората.
"Если нация саму дату заметит, начнет поздравлять новоиспеченную бабушку типичными подарками — шлепанцами с помпонами, цветочной рассадой, уютными душегрейками — значит, избирательная кампания фактически завершилась", - заявил российский политтехнолог.
Подробнее о кандидатах - в материале Финансист рассказал, почему и Трамп и Харрис плохие кандидаты для США и хорошие для России на сайте Украина.ру.
Также о том, как на ход избирательной кампании повлияет смена позиции вице-президента США по ряду вопросов, читайте в материале Шансы Трампа падают: Бавырин о том, почему Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"
Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова" читайте на сайте Украина.ру
 
НовостивыборыСШАРоссияФранцияКамала ХаррисДональд ТрампДмитрий ВыдринРеспубликанская партияпрезидент СШАпрезидентские выборыполиттехнологииполитолог
 
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