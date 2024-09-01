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Политтехнолог рассказал о "злой иронии судьбы" на выборах президента США

Политтехнолог рассказал о "злой иронии судьбы" на выборах президента США - 01.09.2024 Украина.ру

Политтехнолог рассказал о "злой иронии судьбы" на выборах президента США

Главный козырь претендентки от Демпартии на президентских выборах в США не сработает – Камала Харрис в предпенсионном возрасте будет состязаться с пенсионером. О геронтократических особенностях американского выборного процесса в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политтехнолог и политолог Дмитрий Выдрин

2024-09-01T06:45

2024-09-01T06:45

2024-09-01T06:45

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республиканская партия

президент сша

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Дональд Трамп и Камала Харрис, по мнению политтехнолога, олицетворяют борьбу за власть представителей одного поколения. При этом претендентка от Демпартии педалирует тему возраста своего оппонента от Республиканской партии в надежде заручиться голосами избирателей помоложе. Однако "девушка с дедушкой" в финал президентской гонки не выйдут – Харрис в октябре исполнится 60 лет."Злая ирония судьбы в том, что тогда уже будут сражаться за главное кресло фактически два пенсионера: бабушка с дедушкой!", - заметил Выдрин.Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог"То есть исчезает главный козырь претендентки. Да, остается хорошая косметика, дорогая пластика, правда, проблемная шея… Хотя все это уже неважно. Важно то, что за власть борются фактически люди одного поколения", - сказал политтехнолог.В такой ситуации, по его мнению, "у Харрис шансов практически нет — кроме "правильного подсчета голосов". Возможно даже, что к юбилею представительницы Демпартии возможны издевательства электората."Если нация саму дату заметит, начнет поздравлять новоиспеченную бабушку типичными подарками — шлепанцами с помпонами, цветочной рассадой, уютными душегрейками — значит, избирательная кампания фактически завершилась", - заявил российский политтехнолог.Подробнее о кандидатах - в материале Финансист рассказал, почему и Трамп и Харрис плохие кандидаты для США и хорошие для России на сайте Украина.ру.Также о том, как на ход избирательной кампании повлияет смена позиции вице-президента США по ряду вопросов, читайте в материале Шансы Трампа падают: Бавырин о том, почему Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова" читайте на сайте Украина.ру

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