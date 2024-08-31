"Двухсотых было много": пленный вэсэушник пожаловался, что их силой гнали в Курскую область - 31.08.2024 Украина.ру
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"Двухсотых было много": пленный вэсэушник пожаловался, что их силой гнали в Курскую область
"Двухсотых было много": пленный вэсэушник пожаловался, что их силой гнали в Курскую область - 31.08.2024 Украина.ру
"Двухсотых было много": пленный вэсэушник пожаловался, что их силой гнали в Курскую область
Пленный вэсэушник Арсен Стегарь рассказал, что украинских военных силой гонят в Курскую область, "просто на убой". Соответствующее видео 31 августа опубликовало Министерство обороны России
2024-08-31T12:01
2024-08-31T12:18
новости
курская область
россия
киев
вооруженные силы украины
the economist
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всу
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По словам пленного, его 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ должна была закрепиться на краю "русского села" и "продержаться четверо суток". Однако в первые же минуты "что-то пошло не так", а "спустя два часа в подразделении уже было два "двухсотых" и семь "трехсотых".Решение проблемы отправки украинских мужчин "на убой" он видит в нейтрализации военкомов и поднятии народного бунта. А тем украинцам, что уже в окопе Стегарь посоветовал "или сдаваться в плен, или разворачиваться и возвращаться обратно к себе домой".Параллельно британский журнал The Economist сообщил со ссылкой на спутниковые снимки, что ситуация в Курской области стабилизировалась. Также в материале издания отмечено, что Киев начал авантюру в Курской области с непонятными целями. Авторы статьи отмечают, что задачи ВСУ были скрыты, чтобы провал нельзя было отличить от успеха.Кроме того, журналисты The Economist обратили внимание на то, что украинских военных совсем не беспокоит исход их попыток прорыва в Курскую область, по их мнению операция якобы уже достигла важных целей. А именно - доказать миру, что у Киева есть силы и ресурсы.К выводу о том, что украинское вторжение в Курскую область провалилось, пару дней назад пришел и американский журнал Forbes. Журналисты этого издания сообщили, что если целью ВСУ было оттянуть российские подразделения с Покровского направления и "оно могло быть отвлекающим маневром, то оно провалилось".Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 7,8 тысяч человек, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей.Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.При этом одним из самых обсуждаемых направлений последних дней остается Красноармейское (Покровское), откуда регулярно приходят сообщения об успехах российских военных.
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новости, курская область, россия, киев, вооруженные силы украины, the economist, forbes, всу
Новости, Курская область, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, The Economist, Forbes, ВСУ

"Двухсотых было много": пленный вэсэушник пожаловался, что их силой гнали в Курскую область

12:01 31.08.2024 (обновлено: 12:18 31.08.2024)
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
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Пленный вэсэушник Арсен Стегарь рассказал, что украинских военных силой гонят в Курскую область, "просто на убой". Соответствующее видео 31 августа опубликовало Министерство обороны России
По словам пленного, его 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ должна была закрепиться на краю "русского села" и "продержаться четверо суток". Однако в первые же минуты "что-то пошло не так", а "спустя два часа в подразделении уже было два "двухсотых" и семь "трехсотых".
"Трупов было много. Я не могу сказать, сколько там находилось… Но сильно много было "двухсотых", - подытожил Стегарь результаты боя.
Решение проблемы отправки украинских мужчин "на убой" он видит в нейтрализации военкомов и поднятии народного бунта. А тем украинцам, что уже в окопе Стегарь посоветовал "или сдаваться в плен, или разворачиваться и возвращаться обратно к себе домой".
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Параллельно британский журнал The Economist сообщил со ссылкой на спутниковые снимки, что ситуация в Курской области стабилизировалась. Также в материале издания отмечено, что Киев начал авантюру в Курской области с непонятными целями. Авторы статьи отмечают, что задачи ВСУ были скрыты, чтобы провал нельзя было отличить от успеха.
Кроме того, журналисты The Economist обратили внимание на то, что украинских военных совсем не беспокоит исход их попыток прорыва в Курскую область, по их мнению операция якобы уже достигла важных целей. А именно - доказать миру, что у Киева есть силы и ресурсы.
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К выводу о том, что украинское вторжение в Курскую область провалилось, пару дней назад пришел и американский журнал Forbes. Журналисты этого издания сообщили, что если целью ВСУ было оттянуть российские подразделения с Покровского направления и "оно могло быть отвлекающим маневром, то оно провалилось".
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Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.
По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 7,8 тысяч человек, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей.
Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
При этом одним из самых обсуждаемых направлений последних дней остается Красноармейское (Покровское), откуда регулярно приходят сообщения об успехах российских военных.
Работа 88-й разведывательно-диверсионной бригады Эспаньола - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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