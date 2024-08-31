The Economist: Киев решил, что достиг своих целей на Курском направлении - 31.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240831/1057155561.html
The Economist: Киев решил, что достиг своих целей на Курском направлении
The Economist: Киев решил, что достиг своих целей на Курском направлении - 31.08.2024 Украина.ру
The Economist: Киев решил, что достиг своих целей на Курском направлении
Британский журнал The Economist сообщает: несмотря на туман войны и покров украинской оперативной секретности, спутниковые снимки подтверждают, что ситуация в Курской области стабилизировалась
2024-08-31T09:31
2024-08-31T10:02
новости
курская область
киев
россия
вооруженные силы украины
the economist
forbes
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0f/1056259399_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_35085bba94504b8a888f0a3c0ba01257.jpg.webp
Также в публикации The Economist говорится о том, что Киев начал авантюру в Курской области с непонятными целями. Авторы статьи отмечают, что задачи ВСУ были скрыты, чтобы провал нельзя было отличить от успеха.Кроме того, журналисты обращают внимание на то, что украинских военных совсем не беспокоит исход их попыток прорыва в Курскую область, по их мнению операция якобы уже достигла важных целей. А именно - доказать миру, что у Киева есть силы и ресурсы.К выводу о том, что украинское вторжение в Курскую область провалилось, пару дней назад пришел и американский журнал Forbes. Журналисты этого издания сообщили, что если целью ВСУ было оттянуть российские подразделения с Покровского направления и "оно могло быть отвлекающим маневром, то оно провалилось".Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 7,8 тысяч человек, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей.Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное Донецкой Народной Республики (ДНР), Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.При этом одним из самых обсуждаемых направлений последних дней остается Красноармейское (Покровское), откуда регулярно приходят сообщения об успехах российских военных.
https://ukraina.ru/20240831/1057156562.html
https://ukraina.ru/20240829/1057117399.html
https://ukraina.ru/20240831/1057100268.html
курская область
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0f/1056259399_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_530ded3ed4d5e523a6870ea1ebb4fcb8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, киев, россия, вооруженные силы украины, the economist, forbes, вс рф
Новости, Курская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, The Economist, Forbes, ВС РФ

The Economist: Киев решил, что достиг своих целей на Курском направлении

09:31 31.08.2024 (обновлено: 10:02 31.08.2024)
 
Читать в
Британский журнал The Economist сообщает: несмотря на туман войны и покров украинской оперативной секретности, спутниковые снимки подтверждают, что ситуация в Курской области стабилизировалась
"Противник очень поумнел за эти дни, больше нет беспорядочного огня, теперь все снаряды очень точно летят, и мы несем огромные потери. Мы имеем дело с профессиональными артиллеристами, мы думаем, из морской пехоты", - пожаловался британским журналистам один из вэсэушников.
Также в публикации The Economist говорится о том, что Киев начал авантюру в Курской области с непонятными целями. Авторы статьи отмечают, что задачи ВСУ были скрыты, чтобы провал нельзя было отличить от успеха.
Кроме того, журналисты обращают внимание на то, что украинских военных совсем не беспокоит исход их попыток прорыва в Курскую область, по их мнению операция якобы уже достигла важных целей. А именно - доказать миру, что у Киева есть силы и ресурсы.
К выводу о том, что украинское вторжение в Курскую область провалилось, пару дней назад пришел и американский журнал Forbes. Журналисты этого издания сообщили, что если целью ВСУ было оттянуть российские подразделения с Покровского направления и "оно могло быть отвлекающим маневром, то оно провалилось".
Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
10:02
Генсек НАТО Столтенберг похвалил Киев за вторжение в Курскую областьНаступление Вооруженных сил Украины на Курскую область не нарушает международное право. Это заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга опубликовало немецкое издание Die Welt
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.
По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 7,8 тысяч человек, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей.
Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное Донецкой Народной Республики (ДНР), Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
При этом одним из самых обсуждаемых направлений последних дней остается Красноармейское (Покровское), откуда регулярно приходят сообщения об успехах российских военных.
Работа 88-й разведывательно-диверсионной бригады Эспаньола - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
29 августа, 14:23
Покровский фронт. Селидово уже наполовину наше, ВСУ в Карловке почти в окруженииДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о том, как идет продвижение на покровском фронте
- РИА Новости, 1920, 31.08.2024
09:00
Освобождение Покровска очень сильно ударит по группировке ВСУ в Курской области - экспертПокровск (переименованный Красноармейск) является центром крупной агломерации на пути российской армии. Сможет ли ВСУ использовать плотную городскую застройку и остановить русское наступление? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
 
НовостиКурская областьКиевРоссияВооруженные силы УкраиныThe EconomistForbesВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:45Спецоперация на минувшей неделе. Противник по всему фронту несет потери, но перелом еще не наступил
10:31Как Украина теряет города, западные подарки и уважение: Гаспарян о вреде привычек хутора
10:22Анатолий Вассерман о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе
10:02Генсек НАТО Столтенберг похвалил Киев за вторжение в Курскую область
09:58Подлесный: уничтожение мостов - "это не военно-техническая проблема, а политическое решение"
09:43Эксперт: ни один мессенджер не гарантирует полную защиту конфиденциальности
09:40Трагедия в Белгороде, командующего ВВС принесли в жертву. Главное на Украине на утро 31 августа
09:39Летчик Владимир Попов: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины
09:31The Economist: Киев решил, что достиг своих целей на Курском направлении
09:28"Туман войны": эксперт оценил версию об отвлекающем характере вторжения ВСУ в Курскую область
09:00Освобождение Покровска очень сильно ударит по группировке ВСУ в Курской области - эксперт
08:36Эксперт оценил шансы Rutube после закрытия YouTube
08:31Просчёты Зеленского и Сырского обеспечили быстрое продвижение России под Покровском – эксперт
08:19Трамп хочет вбить клин между Россией и Китаем - эксперт
08:18Эксперт рассказал, как дополнительно обезопасить российское инфополе
08:00Мощный кулак на Токмак: Подлесный о том, есть ли у ВСУ резервы чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым
07:23Эксперт объяснил выгоду Зеленского и Сырского от прямого столкновения России с НАТО
07:21Эксперт рассказал, чего добиваются правительства Запада арестом основателя Telegram
07:00Остается два варианта: Подлесный рассказал, чем может ответить Россия на тактику "тысячи порезов" ВСУ
06:33"Замысел Запада против нас более масштабный" - эксперт рассказал об угрозе России с севера
Лента новостейМолния