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Украинский военнопленный рассказал, как бежал в ЕС и оказался на СВО

Украинский военнопленный рассказал, как бежал в ЕС и оказался на СВО - 31.08.2024 Украина.ру

Украинский военнопленный рассказал, как бежал в ЕС и оказался на СВО

Сколько сейчас стоит бегство уклониста с Украины и всем ли покоряются горы Карпат – об этом корреспонденту Украина.ру рассказал военнослужащий 82-й бригады ВСУ в российском плену Михаил Шкода

2024-08-31T05:09

2024-08-31T05:09

2024-08-31T05:09

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По словам военнопленного, он изначально не желал воевать и пытался бежать в Румынию. Семью предварительно отправил в Белоруссию, а сам собирался пересечь границу в Закарпатской области через горы."Готовился заранее: смотрел видео и изучал карты. Мне казалось, что это будет тяжело, но надежно. И вот 4 мая тесть и теща привезли меня в Закарпатье. Примерно в 5 часов вечера я пошел по определенному маршруту в сторону Румынии (заблудиться там было нереально), но уже в 10 часов вечера я наткнулся на патруль, - рассказал Шкода. - Если бы я решился на побег еще полгода назад, у меня бы получилось. Но теперь эти места кишат пограничниками".По его словам, сейчас по украинским законам есть право находиться в пятикилометровой зоне от границы. Уклонист находился в десятикилометровой зоне, но пограничников это не интересовало."Они наставили на меня автоматы и задержали, а через час приехала машина, которая доставила меня в ТЦК (военкомат - Ред.) города Хуст, - рассказал Шкода. - Я переночевал в подвале этого ТЦК, а с утра военкомы быстренько оформили мне липовую медкомиссию. Нас посадили в автобус и повезли в учебный центр "Десна" под Чернигов. Причем этот автобус останавливался, и туда подбрасывали новых мобилизованных, пока он не был забит под завязку".По словам военнопленного, "на Украине сейчас все решают деньги". Он назвал размер оплаты услуг тех, кто помогает уклонистам сбежать от перспективы отправки в зону СВО."Достаточно заплатить 10 тысяч долларов, чтобы ТЦК в ближайшее время тебя не трогал. Выезд за границу стоит уже дороже. У нас не очень богатая семья. У нас таких денег не было. Я думаю, что если бы у людей были деньги, вся страна бы откупилась или сбежала", - поведал Шкода.Затем он оказался в учебном центре. Его направили в 82-ю бригаду и через три месяца послали в Курскую область.Полный текст интервью Уклонист из ВСУ Михаил Шкода: Я лез по горам и прятался в сое, чтобы спастись от бандитского государства читайте на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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