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Трамп хочет вбить клин между Россией и Китаем - эксперт

Трамп хочет вбить клин между Россией и Китаем - эксперт - 31.08.2024 Украина.ру

Трамп хочет вбить клин между Россией и Китаем - эксперт

Пресловутый "план Трампа" по урегулированию украинской проблемы может стать частью более купного геополитического торга США с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист, политолог Майкл Бом

2024-08-31T08:19

2024-08-31T08:19

2024-08-31T09:53

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Экс-президент и ныне снова кандидат в президенты США Дональд Трамп 27 августа заявил, что эскалация конфликта на Украине может привести к третьей мировой войне, напомнил Бом. При этом в окружении Трампа есть и те, кто поддерживает эскалацию – например, отметил американский журналист, бывший глава Госдепа Майк Помпео."Кроме того, остается тот самый спекулятивный план Трампа о том, что он может "слить" Украину, сказав Путину: "Это ваши дела, мы не будем вам мешать", составив взамен огромный список требований, главное из которых — чтобы Россия "слила" Китай", - заметил Бом.По мнению эксперта, у Трампа есть намерение находить решение геополитических проблем комплексно. Такой подход американскому журналисту представляется неоднозначным.При этом он заметил, что "все это — спекуляции" и на самом деле не известно, какой конкретный "мирный план" по Украине выберет Трамп, если снова станет президентом США.Полный текст интервью Американский политолог Майкл Бом: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться читайте на сайте Украина.руРанее автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблему в публикации Путин лучший в своём деле, а Киев не в самом приятном положении: что Трамп думает о конфликте на Украине

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