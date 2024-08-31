Трамп хочет вбить клин между Россией и Китаем - эксперт - 31.08.2024 Украина.ру
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Трамп хочет вбить клин между Россией и Китаем - эксперт
Трамп хочет вбить клин между Россией и Китаем - эксперт - 31.08.2024 Украина.ру
Трамп хочет вбить клин между Россией и Китаем - эксперт
Пресловутый "план Трампа" по урегулированию украинской проблемы может стать частью более купного геополитического торга США с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист, политолог Майкл Бом
2024-08-31T08:19
2024-08-31T09:53
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сша
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майкл бом
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военная помощь
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кто
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Экс-президент и ныне снова кандидат в президенты США Дональд Трамп 27 августа заявил, что эскалация конфликта на Украине может привести к третьей мировой войне, напомнил Бом. При этом в окружении Трампа есть и те, кто поддерживает эскалацию – например, отметил американский журналист, бывший глава Госдепа Майк Помпео."Кроме того, остается тот самый спекулятивный план Трампа о том, что он может "слить" Украину, сказав Путину: "Это ваши дела, мы не будем вам мешать", составив взамен огромный список требований, главное из которых — чтобы Россия "слила" Китай", - заметил Бом.По мнению эксперта, у Трампа есть намерение находить решение геополитических проблем комплексно. Такой подход американскому журналисту представляется неоднозначным.При этом он заметил, что "все это — спекуляции" и на самом деле не известно, какой конкретный "мирный план" по Украине выберет Трамп, если снова станет президентом США.Полный текст интервью Американский политолог Майкл Бом: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться читайте на сайте Украина.руРанее автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблему в публикации Путин лучший в своём деле, а Киев не в самом приятном положении: что Трамп думает о конфликте на Украине
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, майкл бом, владимир путин, военная помощь, сво, кто, международные отношения, геополитика, президентские выборы, президент сша, дипломатия, кнр (китай), украина.ру
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Майкл Бом, Владимир Путин, военная помощь, СВО, КТО, международные отношения, геополитика, президентские выборы, президент США, дипломатия, КНР (Китай), Украина.ру

Трамп хочет вбить клин между Россией и Китаем - эксперт

08:19 31.08.2024 (обновлено: 09:53 31.08.2024)
 
Си и Путин
Си и Путин
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Пресловутый "план Трампа" по урегулированию украинской проблемы может стать частью более купного геополитического торга США с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист, политолог Майкл Бом
Экс-президент и ныне снова кандидат в президенты США Дональд Трамп 27 августа заявил, что эскалация конфликта на Украине может привести к третьей мировой войне, напомнил Бом. При этом в окружении Трампа есть и те, кто поддерживает эскалацию – например, отметил американский журналист, бывший глава Госдепа Майк Помпео.
"Кроме того, остается тот самый спекулятивный план Трампа о том, что он может "слить" Украину, сказав Путину: "Это ваши дела, мы не будем вам мешать", составив взамен огромный список требований, главное из которых — чтобы Россия "слила" Китай", - заметил Бом.
По мнению эксперта, у Трампа есть намерение находить решение геополитических проблем комплексно. Такой подход американскому журналисту представляется неоднозначным.
"Трамп хочет вбить клин между Россией и Китаем. Он считает, что Украина для России настолько важна, что Москва может пойти на это. Но это очень спорный вопрос, потому что, если Трамп сольет Киев, это вобьет клин между США и Европой, что выгодно для КНР", - сказал Бом.
При этом он заметил, что "все это — спекуляции" и на самом деле не известно, какой конкретный "мирный план" по Украине выберет Трамп, если снова станет президентом США.
Полный текст интервью Американский политолог Майкл Бом: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться читайте на сайте Украина.ру
Ранее автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблему в публикации Путин лучший в своём деле, а Киев не в самом приятном положении: что Трамп думает о конфликте на Украине
 
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