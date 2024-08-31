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Эксперт объяснил выгоду Зеленского и Сырского от прямого столкновения России с НАТО

Эксперт объяснил выгоду Зеленского и Сырского от прямого столкновения России с НАТО - 31.08.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил выгоду Зеленского и Сырского от прямого столкновения России с НАТО

Попытки ВСУ прорвать границу у пропускных пунктов Нехотеевка и Шебекино - это стремление повторить сценарий наступления в Курской области? Почему Россия не объявляет войну и не перебрасывает срочников в зону СВО? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2024-08-31T07:23

2024-08-31T07:23

2024-08-31T09:50

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"Сырский продолжает пытаться создать новые направления, чтобы замедлить наше наступление на Покровск. Это логично, потому что что ранее существовала некая договоренность между крупными державами о том, что есть понятие "зона СВО" и есть понятие "не зона СВО". Не зона СВО – это так называемая наша старая территория. К сожалению, нас опять обманули, и наши старые территории, такие как Оренбургская область, Краснодарский край, Ростовская область, Белгородская и вплоть до Московской, таковыми быть для врага перестали", - сказал эксперт.По его мнению, главком ВСУ Александр Сырский согласно тактике "тысячи порезов" будет пытаться совершать прорывы в Курской, Белгородской и Брянской областях. Россия будет вынуждена эти "порезы" купировать. И здесь возможны варианты, считает Подлесный."Или мы снимаем части с какого-то участка фронта, например, с Херсонского, и перебрасываем на новое направление, либо мы обращаемся к закону об обороне, к статье 18 части 1, и объявляем войну. Тогда в дело вступают срочники, которые сейчас находятся в привилегированном положении. То есть у нас есть армия, но она не воюет, потому что воюют контрактники и некоторые категории военнослужащих. Остальная армия не воюет от Дальнего Востока до нынешней ЛБС", - сказал эксперт.Армию России вынуждают сделать именно так. Подлесный знает, почему."Потому что для Украины выгодно прямое столкновение России со странами НАТО. Если они смогут заставить нас масштабировать боевые действия и ввести в действие все положения закона об обороне, то тогда будет неизбежно прямое столкновение с НАТО. И мы будем воевать по полной программе с блоком, который технически и численно превосходит наши вооруженные силы в несколько раз. Это политическая задача, которую на практике пытаются реализовать Зеленский и Сырский", - пояснил Подлесный.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел ситуацию в публикации Покровский фронт. У ВСУ всё трещит: Новогродовка наша! Киев объявил эвакуацию из Константиновки

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новости, россия, шебекино, курская область, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, сво, военный эксперт, украина, украина-нато, дальний восток, мобилизация, александр чаленко, украина.ру