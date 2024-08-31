Эксперт объяснил выгоду Зеленского и Сырского от прямого столкновения России с НАТО
07:23 31.08.2024 (обновлено: 09:50 31.08.2024)
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкАкция движения "Россия молодая" у здания посольства США
Попытки ВСУ прорвать границу у пропускных пунктов Нехотеевка и Шебекино - это стремление повторить сценарий наступления в Курской области? Почему Россия не объявляет войну и не перебрасывает срочников в зону СВО? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
"Сырский продолжает пытаться создать новые направления, чтобы замедлить наше наступление на Покровск. Это логично, потому что что ранее существовала некая договоренность между крупными державами о том, что есть понятие "зона СВО" и есть понятие "не зона СВО". Не зона СВО – это так называемая наша старая территория. К сожалению, нас опять обманули, и наши старые территории, такие как Оренбургская область, Краснодарский край, Ростовская область, Белгородская и вплоть до Московской, таковыми быть для врага перестали", - сказал эксперт.
По его мнению, главком ВСУ Александр Сырский согласно тактике "тысячи порезов" будет пытаться совершать прорывы в Курской, Белгородской и Брянской областях. Россия будет вынуждена эти "порезы" купировать. И здесь возможны варианты, считает Подлесный.
"Или мы снимаем части с какого-то участка фронта, например, с Херсонского, и перебрасываем на новое направление, либо мы обращаемся к закону об обороне, к статье 18 части 1, и объявляем войну. Тогда в дело вступают срочники, которые сейчас находятся в привилегированном положении. То есть у нас есть армия, но она не воюет, потому что воюют контрактники и некоторые категории военнослужащих. Остальная армия не воюет от Дальнего Востока до нынешней ЛБС", - сказал эксперт.
Армию России вынуждают сделать именно так. Подлесный знает, почему.
"Потому что для Украины выгодно прямое столкновение России со странами НАТО. Если они смогут заставить нас масштабировать боевые действия и ввести в действие все положения закона об обороне, то тогда будет неизбежно прямое столкновение с НАТО. И мы будем воевать по полной программе с блоком, который технически и численно превосходит наши вооруженные силы в несколько раз. Это политическая задача, которую на практике пытаются реализовать Зеленский и Сырский", - пояснил Подлесный.
Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.ру
Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел ситуацию в публикации Покровский фронт. У ВСУ всё трещит: Новогродовка наша! Киев объявил эвакуацию из Константиновки