https://ukraina.ru/20240829/1057123765.html

Свободу не вернут, но работать сможет: адвокат рассказал, как долго Дурову жить по чужому расписанию

Свободу не вернут, но работать сможет: адвокат рассказал, как долго Дурову жить по чужому расписанию - 29.08.2024 Украина.ру

Свободу не вернут, но работать сможет: адвокат рассказал, как долго Дурову жить по чужому расписанию

Судебный надзор за основателем "Телеграм" Павлом Дуровым во Франции может продлиться до окончания расследования, то есть вплоть до нескольких лет. Об этом 29 августа сообщил адвокат бизнесмена Дэвид Либескинд

2024-08-29T15:48

2024-08-29T15:48

2024-08-29T15:48

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Расследования уголовных дел длятся во Франции в среднем по 3-4 года, уточнил адвокат. Это значит, что именно столько Дуров рискует находится под внимательным надзором французских силовиков.Однако тот факт, что миллиардер не был отправлен в СИЗО, уверен Либескинд, свидетельствует о том, что бизнесмен смог доказать, что ему есть где жить во Франции.Он добавил, что подследственный также сможет продолжить работу, поскольку судебный надзор во Франции не предусматривает ограничений на компьютеры, телефоны и интернет.Основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции в минувшие выходные. Дурова обвиняют в сокрытии данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Накануне в СМИ сообщили об освобождении основателя мессенджера, однако оказалось, что это лишь процессуальная формальность. На самом деле Дуров сменил СИЗО на судебный надзор и должен внести залог в размере 5 миллионов евро (примерно 510 миллионов рублей).В среду, 28 августа, американское издание Politico со ссылкой на собственные неназванные источники сообщило, что арест Дурова готовился уже давно, и соответствующий ордер был заготовлен еще в марте.В материале уточнялось, что решение о задержании основателя "Телеграм" было принято после того, как представители мессенджера оставили без ответа запрос об идентификации одного из пользователей сети.Также американские журналисты посетовали, что "Телеграм" практически не сотрудничает" как с французскими властями, так и с другими европейскими странами.Журналисты американского издания The Wall Street Journal (WSJ) написали о том, что французские шпионы взломали телефон Дурова еще семь лет назад. То есть за год до того, как основатель "Телеграма" пообедал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда последний предлагал Дурову перенести офис Телеграм в свою страну и сулил гражданство.По информации WSJ, Дуров отказался перевозить "Телеграм" во Францию. Однако интерес Макрона к российскому мультимиллиардеру не угас.

https://ukraina.ru/20240829/1057110296.html

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новости, франция, павел дуров, сизо, свобода, арест, telegram