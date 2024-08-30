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Эксперт рассказал, чего добиваются правительства Запада арестом основателя Telegram

Эксперт рассказал, чего добиваются правительства Запада арестом основателя Telegram - 30.08.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, чего добиваются правительства Запада арестом основателя Telegram

Арест основателя Telegram Павла Дурова - не повод для паники и удаления всей переписки в мессенджере. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета Артём Геллер

2024-08-30T11:21

2024-08-30T11:21

2024-08-30T11:21

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По мнению эксперта, арест Павла Дурова во Франции стал неожиданностью и вызвал бурную реакцию в мире. В защиту основателя Telegram выступили в том числе и коллеги из высокотехнологичного сектора."Ведущие IT-специалисты в обязательном порядке написали, что думают по этому вопросу. Все склоняются к тому, что это несправедливо, нерационально, глупо, Павла надо отпускать", - сказал Геллер.Разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета считает, что арест основателя Telegram обострил ситуацию рисками, созданными политиками."Риски есть, но стратегические, не тактические. Всё, чего хотят европейские правительства, США, быстро реализовать невозможно, - сказал Геллер. - Дать доступ к данным — это не мгновенная история. Нужно, чтобы Павел, во-первых, согласился на это, а команда должна разработать специальные сервисы, которые позволят это сделать. Это длительный процесс. И панические настроения, что нужно удалять всю переписку, нерациональны".Полный текст интервью Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему на сайте Украина.ру опубликовано экспертное мнение "Проблема Дурова" решалась в контексте превращения Telegram в инструмент влияния, считает БезпалькоАвтор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела скандальную историю в публикации "Дуров, беги!" Кто и почему советует Павлу Дурову бежать из Франции

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