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Грозит до 15 лет: ФСБ задержала двух наемников из Колумбии, воевавших за ВСУ

Грозит до 15 лет: ФСБ задержала двух наемников из Колумбии, воевавших за ВСУ - 30.08.2024 Украина.ру

Грозит до 15 лет: ФСБ задержала двух наемников из Колумбии, воевавших за ВСУ

Сотрудники ФСБ России задержали двух наемников из Колумбии. Им предъявлено обвинение в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Информацию об этом 30 августа распространил Центр общественных связей ФСБ РФ

2024-08-30T10:57

2024-08-30T10:57

2024-08-30T11:05

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Во время обыска у задержанных нашли документы, подтверждающие связь с ВСУ, военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь"*.Возбуждены уголовные дела по статье "Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Колумбийцам грозит до 15 лет тюрьмы.В апреле текущего года Следственный комитет (СК) РФ сообщал о том, что участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников. Уточнялось, что большая часть "диких гусей" - это американцы (816 наемников). Второе место у Канады (719), которую почти догнали Британия (694) и Грузия (712).Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что в настоящее время наемников в ВСУ порядка 5,5-6 тысяч."Контингент наемников резко изменился: теперь это не свободные дикие гуси, которые приезжали зарабатывать деньги, а серьезные профессионалы, направленные различными спецслужбами, министерствами обороны", - сказал полковник.Однако немногим наемникам везет попасть под суд, большинство "диких гусей" уничтожается в ходе СВО. Например, накануне стало известно о ликвидации гражданина Мексики Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы."Украина - неблагодарная страна": вдова колумбийского наемника пожаловалась на отсутствие компенсаций от Киева*Запрещенная в РФ террористическая организация

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