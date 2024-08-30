Грозит до 15 лет: ФСБ задержала двух наемников из Колумбии, воевавших за ВСУ - 30.08.2024 Украина.ру
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Грозит до 15 лет: ФСБ задержала двух наемников из Колумбии, воевавших за ВСУ
Грозит до 15 лет: ФСБ задержала двух наемников из Колумбии, воевавших за ВСУ - 30.08.2024 Украина.ру
Грозит до 15 лет: ФСБ задержала двух наемников из Колумбии, воевавших за ВСУ
Сотрудники ФСБ России задержали двух наемников из Колумбии. Им предъявлено обвинение в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Информацию об этом 30 августа распространил Центр общественных связей ФСБ РФ
2024-08-30T10:57
2024-08-30T11:05
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Во время обыска у задержанных нашли документы, подтверждающие связь с ВСУ, военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь"*.Возбуждены уголовные дела по статье "Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Колумбийцам грозит до 15 лет тюрьмы.В апреле текущего года Следственный комитет (СК) РФ сообщал о том, что участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников. Уточнялось, что большая часть "диких гусей" - это американцы (816 наемников). Второе место у Канады (719), которую почти догнали Британия (694) и Грузия (712).Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что в настоящее время наемников в ВСУ порядка 5,5-6 тысяч."Контингент наемников резко изменился: теперь это не свободные дикие гуси, которые приезжали зарабатывать деньги, а серьезные профессионалы, направленные различными спецслужбами, министерствами обороны", - сказал полковник.Однако немногим наемникам везет попасть под суд, большинство "диких гусей" уничтожается в ходе СВО. Например, накануне стало известно о ликвидации гражданина Мексики Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы."Украина - неблагодарная страна": вдова колумбийского наемника пожаловалась на отсутствие компенсаций от Киева*Запрещенная в РФ террористическая организация
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новости, россия, колумбия, украина, вооруженные силы украины, фсб, иностранные наемники
Новости, Россия, Колумбия, Украина, Вооруженные силы Украины, ФСБ, иностранные наемники

Грозит до 15 лет: ФСБ задержала двух наемников из Колумбии, воевавших за ВСУ

10:57 30.08.2024 (обновлено: 11:05 30.08.2024)
 
© РИА Новости
© РИА Новости
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Сотрудники ФСБ России задержали двух наемников из Колумбии. Им предъявлено обвинение в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Информацию об этом 30 августа распространил Центр общественных связей ФСБ РФ
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны граждане Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер, подозреваемые в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных Сил Российской Федерации в качестве наемников", - говорится в сообщении ведомства.
Во время обыска у задержанных нашли документы, подтверждающие связь с ВСУ, военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь"*.
Возбуждены уголовные дела по статье "Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Колумбийцам грозит до 15 лет тюрьмы.
© РИА Новости
© РИА Новости
© РИА Новости
© РИА Новости
В апреле текущего года Следственный комитет (СК) РФ сообщал о том, что участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников. Уточнялось, что большая часть "диких гусей" - это американцы (816 наемников). Второе место у Канады (719), которую почти догнали Британия (694) и Грузия (712).
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что в настоящее время наемников в ВСУ порядка 5,5-6 тысяч.
"Контингент наемников резко изменился: теперь это не свободные дикие гуси, которые приезжали зарабатывать деньги, а серьезные профессионалы, направленные различными спецслужбами, министерствами обороны", - сказал полковник.
Однако немногим наемникам везет попасть под суд, большинство "диких гусей" уничтожается в ходе СВО. Например, накануне стало известно о ликвидации гражданина Мексики Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы.
Вчера, 11:07
"Умер в этой стране": на Украине ликвидирован наемник из МексикиВ зоне спецоперации уничтожен гражданин Мексики Карлос Хесус Гонсалес Мендоса, воевавший на стороне ВСУ. Информацию об этом 29 августа подтвердило министерство иностранных дел Мексики
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