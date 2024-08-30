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Захарова рассказала, на какие уступки Зеленскому пойдут США
Захарова рассказала, на какие уступки Зеленскому пойдут США - 30.08.2024 Украина.ру
Захарова рассказала, на какие уступки Зеленскому пойдут США
В администрации президента США Джо Байдена, очевидно, готовятся пойти на новые уступки Владимиру Зеленскому, развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости
2024-08-30T09:34
2024-08-30T09:34
2024-08-30T09:35
мария захарова
новости
сша
россия
украина
джо байден
пентагон
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Захарова указала, что "из всего этого следуют крайне серьезные выводы". Захарова подчеркнула, что эскалационный курс США становится все более вызывающим. "Складывается впечатление, что американский истеблишмент отбросил остатки здравого смысла и полагает, что ему все позволено", - заключила она.Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США разрешают Украине контратаковать Россию американским оружием в ходе террористического нападения в Курской области. Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби на вопрос о перспективах расширения зоны ударов ВСУ по российской территории ответил, что по сути такие обсуждения США с Киевом ведутся "в частном порядке".Подробнее о зависимости Киева от США - в материале "Украина без помощи США проиграла бы в первую неделю" - Трамп на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мария захарова, новости, сша, россия, украина, джо байден, пентагон
Мария Захарова, Новости, США, Россия, Украина, Джо Байден, Пентагон
Захарова рассказала, на какие уступки Зеленскому пойдут США
09:34 30.08.2024 (обновлено: 09:35 30.08.2024)
В администрации президента США Джо Байдена, очевидно, готовятся пойти на новые уступки Владимиру Зеленскому, развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости
Захарова указала, что "из всего этого следуют крайне серьезные выводы".
"Украине дан полный карт-бланш на операции в российских регионах. <...> Более того, в администрации Джо Байдена, очевидно, готовятся пойти на новые уступки Зеленскому и развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории", - сказала она.
Захарова подчеркнула, что эскалационный курс США становится все более вызывающим.
"Складывается впечатление, что американский истеблишмент отбросил остатки здравого смысла и полагает, что ему все позволено", - заключила она.
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США разрешают Украине контратаковать Россию американским оружием в ходе террористического нападения в Курской области. Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби на вопрос о перспективах расширения зоны ударов ВСУ по российской территории ответил, что по сути такие обсуждения США с Киевом ведутся "в частном порядке".
Подробнее о зависимости Киева от США - в материале "Украина без помощи США проиграла бы в первую неделю" - Трамп на сайте Украина.ру.