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Захарова рассказала, на какие уступки Зеленскому пойдут США

Захарова рассказала, на какие уступки Зеленскому пойдут США - 30.08.2024 Украина.ру

Захарова рассказала, на какие уступки Зеленскому пойдут США

В администрации президента США Джо Байдена, очевидно, готовятся пойти на новые уступки Владимиру Зеленскому, развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости

2024-08-30T09:34

2024-08-30T09:34

2024-08-30T09:35

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Захарова указала, что "из всего этого следуют крайне серьезные выводы". Захарова подчеркнула, что эскалационный курс США становится все более вызывающим. "Складывается впечатление, что американский истеблишмент отбросил остатки здравого смысла и полагает, что ему все позволено", - заключила она.Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США разрешают Украине контратаковать Россию американским оружием в ходе террористического нападения в Курской области. Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби на вопрос о перспективах расширения зоны ударов ВСУ по российской территории ответил, что по сути такие обсуждения США с Киевом ведутся "в частном порядке".Подробнее о зависимости Киева от США - в материале "Украина без помощи США проиграла бы в первую неделю" - Трамп на сайте Украина.ру.

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мария захарова, новости, сша, россия, украина, джо байден, пентагон