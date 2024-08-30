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Российский политтехнолог рассказал про главную интригу президентских выборов США
Российский политтехнолог рассказал про главную интригу президентских выборов США - 30.08.2024 Украина.ру
Российский политтехнолог рассказал про главную интригу президентских выборов США
Дональд Трамп в президентской кампании США задействовал одну из бывших соперниц Камалы Харрис по праймериз демократов 2020 года — подполковника Тулси Габбард. О перипетиях выборного процесса в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин
2024-08-30T09:57
2024-08-30T09:57
2024-08-30T09:57
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Тулси Габбард покинула Демпартию и перешла в стан республиканцев, в частности, из-за несогласия с бывшими однопартийцами по украинскому вопросу. Дмитрий Выдрин уверен, что президентские выборы в США являются главным политическим событием сезона."Но главную интригу я вижу не в гендерных аспектах. Да, борьба женщин в грязи, даже политической, — захватывающее зрелище. Но не это главное. Все же основное столкновение — это противостояние самого Трампа с Харрис", - констатировал российский политтехнолог.Дмитрий Выдрин: кто он Философ, политолог и политтехнологПо мнению Выдрина, у Харрис есть "только два преимущества, и те иллюзорные", а по многим другим аспектам "дама проигрывает рыжему мачо"."Я бы обратил внимание на следующее преимущество. Технологи посоветовали Камале сделать чуть ли не базовый акцент на разнице возрастов претендентов. Типа сражается девушка с дедушкой. И это пока работает", - сказал российский политтехнолог.По его оценкам, молодые избиратели составляют в США большинство "и они признают Харрис за свою". Однако, заметил Выдрин, может реализоваться сказочный поворот этой истории."Но в полночь на 20 октября эта президентская карета превратится в тыкву. Камале стукнет 60 лет! В России — это уверенный пенсионный возраст для женщины. В Штатах — предпенсионный", - заметил политтехнолог.Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова" читайте на сайте Украина.руТакже о том, как на ход избирательной кампании повлияет смена позиции вице-президента США по ряду вопросов, читайте в материале Шансы Трампа падают: Бавырин о том, почему Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"Высказались на эту тему и другие эксперты. Подробности в публикации Трамп, Дуров и Третья мировая война. Грег Вайнер о сюрпризах, которые Запад готовит России
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новости, выборы, сша, россия, франция, камала харрис, дмитрий выдрин, дональд трамп, президент сша, президентские выборы
Новости, выборы, США, Россия, Франция, Камала Харрис, Дмитрий Выдрин, Дональд Трамп, президент США, президентские выборы
Российский политтехнолог рассказал про главную интригу президентских выборов США
Дональд Трамп в президентской кампании США задействовал одну из бывших соперниц Камалы Харрис по праймериз демократов 2020 года — подполковника Тулси Габбард. О перипетиях выборного процесса в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин
Тулси Габбард покинула Демпартию и перешла в стан республиканцев, в частности, из-за несогласия с бывшими однопартийцами по украинскому вопросу. Дмитрий Выдрин уверен, что президентские выборы в США являются главным политическим событием сезона.
"Но главную интригу я вижу не в гендерных аспектах. Да, борьба женщин в грязи, даже политической, — захватывающее зрелище. Но не это главное. Все же основное столкновение — это противостояние самого Трампа с Харрис", - констатировал российский политтехнолог.
По мнению Выдрина, у Харрис есть "только два преимущества, и те иллюзорные", а по многим другим аспектам "дама проигрывает рыжему мачо".
"Я бы обратил внимание на следующее преимущество. Технологи посоветовали Камале сделать чуть ли не базовый акцент на разнице возрастов претендентов. Типа сражается девушка с дедушкой. И это пока работает", - сказал российский политтехнолог.
По его оценкам, молодые избиратели составляют в США большинство "и они признают Харрис за свою". Однако, заметил Выдрин, может реализоваться сказочный поворот этой истории.
"Но в полночь на 20 октября эта президентская карета превратится в тыкву. Камале стукнет 60 лет! В России
— это уверенный пенсионный возраст для женщины. В Штатах — предпенсионный", - заметил политтехнолог.
Также о том, как на ход избирательной кампании повлияет смена позиции вице-президента США по ряду вопросов, читайте в материале Шансы Трампа падают: Бавырин о том, почему Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"