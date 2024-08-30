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Российский политтехнолог рассказал про главную интригу президентских выборов США

Российский политтехнолог рассказал про главную интригу президентских выборов США - 30.08.2024 Украина.ру

Российский политтехнолог рассказал про главную интригу президентских выборов США

Дональд Трамп в президентской кампании США задействовал одну из бывших соперниц Камалы Харрис по праймериз демократов 2020 года — подполковника Тулси Габбард. О перипетиях выборного процесса в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин

2024-08-30T09:57

2024-08-30T09:57

2024-08-30T09:57

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президентские выборы

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Тулси Габбард покинула Демпартию и перешла в стан республиканцев, в частности, из-за несогласия с бывшими однопартийцами по украинскому вопросу. Дмитрий Выдрин уверен, что президентские выборы в США являются главным политическим событием сезона."Но главную интригу я вижу не в гендерных аспектах. Да, борьба женщин в грязи, даже политической, — захватывающее зрелище. Но не это главное. Все же основное столкновение — это противостояние самого Трампа с Харрис", - констатировал российский политтехнолог.Дмитрий Выдрин: кто он Философ, политолог и политтехнологПо мнению Выдрина, у Харрис есть "только два преимущества, и те иллюзорные", а по многим другим аспектам "дама проигрывает рыжему мачо"."Я бы обратил внимание на следующее преимущество. Технологи посоветовали Камале сделать чуть ли не базовый акцент на разнице возрастов претендентов. Типа сражается девушка с дедушкой. И это пока работает", - сказал российский политтехнолог.По его оценкам, молодые избиратели составляют в США большинство "и они признают Харрис за свою". Однако, заметил Выдрин, может реализоваться сказочный поворот этой истории."Но в полночь на 20 октября эта президентская карета превратится в тыкву. Камале стукнет 60 лет! В России — это уверенный пенсионный возраст для женщины. В Штатах — предпенсионный", - заметил политтехнолог.Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова" читайте на сайте Украина.руТакже о том, как на ход избирательной кампании повлияет смена позиции вице-президента США по ряду вопросов, читайте в материале Шансы Трампа падают: Бавырин о том, почему Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"Высказались на эту тему и другие эксперты. Подробности в публикации Трамп, Дуров и Третья мировая война. Грег Вайнер о сюрпризах, которые Запад готовит России

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новости, выборы, сша, россия, франция, камала харрис, дмитрий выдрин, дональд трамп, президент сша, президентские выборы