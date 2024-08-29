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ПВО сбила украинские дроны над Крымом, Брянской и Белгородской областями - Минобороны

ПВО сбила украинские дроны над Крымом, Брянской и Белгородской областями - Минобороны - 29.08.2024 Украина.ру

ПВО сбила украинские дроны над Крымом, Брянской и Белгородской областями - Минобороны

Дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России

2024-08-29T07:52

2024-08-29T07:52

2024-08-29T07:52

пво

катер

дроны

новости

россия

крым

михаил развожаев

черноморский флот

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Три из них сбили над территорией Республики Крым, два - над Брянской областью и один над Белгородской.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь написал в телеграм-канале, что силы Черноморского флота и ПВО на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили четыре беспилотника и три безэкипажных катера.По информации спасательной службы, гражданские объекты в городе не пострадали, добавил он.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

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пво, катер, дроны, новости, россия, крым, михаил развожаев, черноморский флот