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ПВО сбила украинские дроны над Крымом, Брянской и Белгородской областями - Минобороны
ПВО сбила украинские дроны над Крымом, Брянской и Белгородской областями - Минобороны - 29.08.2024 Украина.ру
ПВО сбила украинские дроны над Крымом, Брянской и Белгородской областями - Минобороны
Дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России
2024-08-29T07:52
2024-08-29T07:52
2024-08-29T07:52
пво
катер
дроны
новости
россия
крым
михаил развожаев
черноморский флот
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Три из них сбили над территорией Республики Крым, два - над Брянской областью и один над Белгородской.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь написал в телеграм-канале, что силы Черноморского флота и ПВО на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили четыре беспилотника и три безэкипажных катера.По информации спасательной службы, гражданские объекты в городе не пострадали, добавил он.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пво, катер, дроны, новости, россия, крым, михаил развожаев, черноморский флот
ПВО, катер, дроны, Новости, Россия, Крым, Михаил Развожаев, Черноморский флот
ПВО сбила украинские дроны над Крымом, Брянской и Белгородской областями - Минобороны
Дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России