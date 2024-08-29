ПВО сбила украинские дроны над Крымом, Брянской и Белгородской областями - Минобороны - 29.08.2024 Украина.ру
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ПВО сбила украинские дроны над Крымом, Брянской и Белгородской областями - Минобороны
ПВО сбила украинские дроны над Крымом, Брянской и Белгородской областями - Минобороны - 29.08.2024 Украина.ру
ПВО сбила украинские дроны над Крымом, Брянской и Белгородской областями - Минобороны
Дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России
2024-08-29T07:52
2024-08-29T07:52
пво
катер
дроны
новости
россия
крым
михаил развожаев
черноморский флот
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Три из них сбили над территорией Республики Крым, два - над Брянской областью и один над Белгородской.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь написал в телеграм-канале, что силы Черноморского флота и ПВО на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили четыре беспилотника и три безэкипажных катера.По информации спасательной службы, гражданские объекты в городе не пострадали, добавил он.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
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пво, катер, дроны, новости, россия, крым, михаил развожаев, черноморский флот
ПВО, катер, дроны, Новости, Россия, Крым, Михаил Развожаев, Черноморский флот

ПВО сбила украинские дроны над Крымом, Брянской и Белгородской областями - Минобороны

07:52 29.08.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России
Три из них сбили над территорией Республики Крым, два - над Брянской областью и один над Белгородской.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь написал в телеграм-канале, что силы Черноморского флота и ПВО на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили четыре беспилотника и три безэкипажных катера.
По информации спасательной службы, гражданские объекты в городе не пострадали, добавил он.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
 
ПВОкатердроныНовостиРоссияКрымМихаил РазвожаевЧерноморский флот
 
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08:06Главное за ночь 29 августа
07:52ПВО сбила украинские дроны над Крымом, Брянской и Белгородской областями - Минобороны
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