Генштаб ВСУ признал напряженной обстановку на Купянском направлении
07:14 29.08.2024 (обновлено: 07:25 29.08.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУСолдаты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем телеграм-канале заявил о напряженной обстановке на Купянском направлении
Как отметили украинские военные, российские войска 23 раза атаковали позиции ВСУ около населенных пунктов Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка.
"Ситуация напряженная, длится два боеприкосновения", — говорится в сообщении.
На днях глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что российские подразделения продолжают наступать на позиции ВСУ на Купянском и Волчанском направлениях.
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