Генштаб ВСУ признал напряженной обстановку на Купянском направлении - 29.08.2024 Украина.ру
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Генштаб ВСУ признал напряженной обстановку на Купянском направлении
Генштаб ВСУ признал напряженной обстановку на Купянском направлении - 29.08.2024 Украина.ру
Генштаб ВСУ признал напряженной обстановку на Купянском направлении
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем телеграм-канале заявил о напряженной обстановке на Купянском направлении
2024-08-29T07:14
2024-08-29T07:25
новости
купянск
генштаб
вооруженные силы украины
вс рф
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Как отметили украинские военные, российские войска 23 раза атаковали позиции ВСУ около населенных пунктов Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка.На днях глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что российские подразделения продолжают наступать на позиции ВСУ на Купянском и Волчанском направлениях.Об успехах россиян - в материале Отчаяние Зеленского, успехи ВС РФ, проблемы Европы из-за Киева. Главное на Украине на утро 28 августа на сайте Украина.ру.
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452
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Новости
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новости, купянск, генштаб, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Купянск, Генштаб, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Генштаб ВСУ признал напряженной обстановку на Купянском направлении

07:14 29.08.2024 (обновлено: 07:25 29.08.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
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Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем телеграм-канале заявил о напряженной обстановке на Купянском направлении
Как отметили украинские военные, российские войска 23 раза атаковали позиции ВСУ около населенных пунктов Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка.
"Ситуация напряженная, длится два боеприкосновения", — говорится в сообщении.
На днях глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что российские подразделения продолжают наступать на позиции ВСУ на Купянском и Волчанском направлениях.
Об успехах россиян - в материале Отчаяние Зеленского, успехи ВС РФ, проблемы Европы из-за Киева. Главное на Украине на утро 28 августа на сайте Украина.ру.
 
НовостиКупянскГенштабВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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