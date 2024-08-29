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Генштаб ВСУ признал напряженной обстановку на Купянском направлении

Генштаб ВСУ признал напряженной обстановку на Купянском направлении - 29.08.2024 Украина.ру

Генштаб ВСУ признал напряженной обстановку на Купянском направлении

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем телеграм-канале заявил о напряженной обстановке на Купянском направлении

2024-08-29T07:14

2024-08-29T07:14

2024-08-29T07:25

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Как отметили украинские военные, российские войска 23 раза атаковали позиции ВСУ около населенных пунктов Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка.На днях глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что российские подразделения продолжают наступать на позиции ВСУ на Купянском и Волчанском направлениях.Об успехах россиян - в материале Отчаяние Зеленского, успехи ВС РФ, проблемы Европы из-за Киева. Главное на Украине на утро 28 августа на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, генштаб, вооруженные силы украины, вс рф