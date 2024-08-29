Политолог объяснил, как взятие Покровска ударит по всей группировке и логистике ВСУ в приграничье
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВручение госнаград военнослужащим группировки войск "Запад"
Когда ВС РФ возьмут Покровск, это очень сильно ударит по группировке ВСУ, которая пытается удержаться на российской территории. Им придется перебрасывать подкрепления либо через Сумскую область, либо строить новую логистику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
По информации Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Орловка Донецкой Народной Республики. Поступают сообщения и об успехах российских войск в Новогродовке под Красноармейском (Покровск).
Красноармейск (Покровск) - это центр крупной агломерации в этом регионе, население которой ранее составляло почти 400 тысяч человек. Это еще и важнейший логистический хаб для украинской армии, отметил политолог.
"Когда мы возьмем Покровск, это очень сильно ударит по группировке ВСУ, которая пытается удержаться на нашей территории [в Курской области]. Им придется перебрасывать туда боеприпасы и подкрепления либо через Сумскую область, которая сейчас утюжится нашими ФАБами как никогда ранее", - указал Подлесный.
Либо украинскому командованию придется строить новые мосты через Днепр, открывать новые логистические пути для переброски дополнительных сил на новый фронт, добавил эксперт.
Они надеялись, что с Донецкого направления российские войска будут переброшены на Курское направление и это позволит стабилизировать фронт. Этого не случилось, и это стратегический просчет украинского руководства, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.ру
О том, что является истинной причиной ареста Павла Дурова - в интервью Константина Кеворкяна: Дуров переоценил очарование западной демократии. И на этом легковерии его поймали на сайте Украина.ру
Вчера, 06:05Александр Зимовский: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска В СВО уже не раз бывало так, что обе стороны переоценивали значимость того или иного направления. Например, в прошлом году было много разговоров что именно Артемовск станет стратегическим транспортным узлом. Прошел год. Этот город освоен нами в военном смысле, но каких-то экстраординарных событий там сейчас не происходит