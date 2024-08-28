https://ukraina.ru/20240828/1057092079.html

В ответ на мощные удары русского оружия. НАТО благословит Украину на дальнейшую эскалацию СВО

В ответ на мощные удары русского оружия. НАТО благословит Украину на дальнейшую эскалацию СВО - 28.08.2024 Украина.ру

В ответ на мощные удары русского оружия. НАТО благословит Украину на дальнейшую эскалацию СВО

На сегодня, 28 августа 2024 года, запланировано заседание Совета Украина-НАТО (СУН). В экстренном режиме. На уровне послов и министров обороны стран-участниц. Под руководством генсека Альянса Йенса Столтенберга и с участием по видеосвязи министр обороны Украины Рустема Умерова.

2024-08-28T14:33

2024-08-28T14:33

2024-08-28T14:53

украина

россия

нато

украина-нато

йенс столтенберг

владимир зеленский

евроинтеграция

план

сво

биологическое оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1c/1057094113_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_d48032161ae076db340423685931a1d9.jpg.webp

Официальная причина экстренности проста – истерика фюрера украинских неонацистов Владимира Зеленского, страшно осерчавшего из-за ударов возмездия, которые в последние дни методично наносит Россия. Как заявила пресс-секретаря Альянса Фарах Дахлаллах "заседание пройдет после недавних волн мощных российских ударов по украинским гражданам и инфраструктуре".И именно это заседание станет первой серьезной обкаткой возможностей, которые появляются у сотрудничества между НАТО и Украиной с созданием СУН на саммите НАТО летом прошлого года.СУН была создана на встрече в верхах в Вильнюсе в июле 2023 года и сменила Комиссию Украина – НАТО (КУН), которая определяла параметры контактов и взаимодействия сторон с 1997 года, то есть 26 лет. По идее и по замыслу ее создателей, новая структура должна свидетельствовать об упрочении политических связей и растущей интеграции Украины с НАТО, более того, по мнению некоторых оптимистов-евроинтеграторов, стать предпоследним пропуском Украины в Альянс.И, как известно с прошлого года, СУН должна стать форумом для консультаций между странами-участницами НАТО и Украиной по вопросам безопасности, представляющим общий интерес: ситуация в Афганистане, на Балканах, в Ираке, борьба против терроризма, замороженные конфликты, а также прочие региональные проблемы.В рамках СУН задекларировано создание рабочих групп, призванных углублять сотрудничество по таким направлениям, как реформа обороны и безопасности, вооружения, экономическая безопасность, научные исследования и защита окружающей среды. А главная фишка СУН – в том, что ее статус повыше, чем у КУН, а все решения в ней принимаются консенсусом, как во "взрослой" НАТО, что и должно было создать иллюзию равноправного участия и партнерства Украину. А именно равенством этим и бредят в Киеве все тамошние записные евроинтеграторы, которые по-всякому подъедаются на этой евроинтерации. Вот СУН и должна создать иллюзию эрзац-равноправия для Украины и Зеленского. Для консультаций, формирования консенсуса, сотрудничества, принятия совместных решений и проведения совместных действий.И первая причина, а значит, и задача этого заседания СУН – обсудить, как же себя чувствует Украина на современном этапе, когда она вляпалась в Курскую авантюру. Украина в ней фантастически и сокрушительно проигрывает, по всем параметрам, хотя бои продолжаются затяжные, кровопролитные и тяжелые.Но вот Россия перешла к ответке и это фактически поставило на колени энергетику Украины, а значит, и ее способности полноценно воевать и выполнять именно эту задачу Запада. И потому не зря же пресс-секретарь Альянса упомянутая Дахлаллах дополнила список задач заседания СУН: "Союзники по НАТО оказали существенную поддержку противовоздушной обороне Украины, и они привержены дальнейшему укреплению ее обороноспособности".Другими словами, страны НАТО будут думать, как помочь Украину защититься от ударов России. И перво-наперво речь, скорее всего идет об истребителях F16, которые страшно расхваливал недавно Зеленский, рассказывая, как эти самолеты сбивают российские ракеты. "Но мало самолетов нам дали", -- привычно ныл недофюрер неонацистов.Он будет требовать, чтобы дали еще. Всего.Во-вторых, заседание СУН однозначно рассмотрит возможное коллективное разрешение стран Альянса наносить удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами. Зеленский и здесь настаивает на мнимом равенстве. Мол, раз Россия позволяет себе бить по любой точке Украины, то и Украина в ответ имеет полное право уничтожать военные объекты где угодно на российской территории. "Не может быть на Украине ограничений в дальнобойности, когда у россиян нет таких ограничений. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и оружие всех типов, и дроны, и баллистику из Северной Кореи", — истерил Зеленский недавно после массированного ракетного удара ВС России по 15 регионамВ первую очередь Зеленский говорит об ударах с использованием американских ракет ATACMS, а также британских Storm Shadow и французских Scalp". Известен уже и список целей: это аэродромы, склады боеприпасов, хранилища топлива и центры управления и контроля.И это разрешение вполне возможно. И хотя США и утверждают, что они такого разрешения пока не дали, но Россия к этому готова: по данным военных источников, она уже вывела до 90% своей авиации за пределы досягаемости ракет ATACMS. И объективно это дополнительные трудности для России в успешном ведении СВО.В-третьих,однозначно Зеленский устами министра Умерова будет просить или, как минимум, обсуждать возможность ядерной провокации против России, а также использования против нее химического или бактериологического оружия. Не зря же делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси оперативно побывала на Курской АЭС, чтобы типа детально разобраться в ситуации на станции. И Гросси после визита на Курскую АЭС заявил, что ситуация там серьезная и "жизненно важно" предотвращение ядерной аварии."Унавозил", значит, Гросси информационно ситуацию, подготовил к возможным провокация и снял с себя ответственность. Мол, мы же вас предупреждали, что все возможно. Но при этом Гросси привычно не указал, что стреляет по Курской АЭС именно Украина. Хотя, может быть, еще скажет на следующей неделе в Киеве, когда планирует встретиться с Зеленским. Главное – чтобы НАТО не дала разрешение раньше, а Киев не устроил спасительную для себя ядерную катастрофу-провокацию.Ясно дело, не обойдут на заседании СУН и информацию начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о том, что Киев уже получил порядка 500 тонн триэтаноламина – вещества, которое может использоваться для производства отравляющего вещества. Например, азотистого иприта, который в дальнейшем можно использовать в качестве химического оружия.Эта информация очень тревожна на фоне сообщений о том, что в конце апреля на фронтах СВО в районе Кременной и Лисичанска ВСУ стали чаще применять с дронов химические боеприпасы: фосфорные, хлористые, азотистые компоненты, а также неустановленные аэрозоли, обладающие нервнопаралитическим и раздражающим действием.Точно также вызывает неподдельный и тревожный интерес и информация того же генерала Кириллова о том, что США интенсифицируют в Украине опыты по разработке биологического и бактериологического оружия. И что только в США американцы и их союзники еще до начала СВО вывезли более 16 тысяч биологических проб для создания агентов, наиболее опасных для населения конкретного региона -- Украины и, ясное дело, России.Химическое и биологическое оружие тоже может стать последними, массовыми или выборочными, аргументами для Зеленского в его войне с Россией. Но по плану и задачам Запада.И все это на заседании СУН может вылиться в обсуждение того, что сам Зеленский уже назвал "планом победы", который он в сентябре хочет представить на суд двух кандидатов в президента США – Дональда Трампа и Камалы Харрис. А обкатать "бумажку", а также заручиться поддержкой и хотя бы обещаниями материальной помощи для осуществления Зеленский может в рамках НАТО.План этот, как известно, незамысловат: нападение ВСУ на Курскую область является первой частью этого плана. Вторая часть подразумевает фиксацию "стратегического места Украины в безопасной инфраструктуре мира". То есть сохранится или не сохранится Украины после СВО. И в каком виде и каких пределах.Третья должна содержать "мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем". Другими словами, Россию хотя пригласить на "второй саммит мира" и та" типа коллективно принудить к миру, выгодному Киеву и Западу. Четвертая же часть станет "экономической" -- должна гарантировать режиму Зеленского новое бабло и оружие. Для защиты и как бы "восстановления Украины"."Детально говорить не буду, план подготовлен, думаю, справедливо будет если этот план сначала представлю президенту США. От него зависит успех этого плана: дадут нам то, что нужно (для осуществления плана. – Авт.), или нет, будем мы свободны в использовании того, что в этом плане или нет", -- спесиво, но просительно сказал Зеленский.Первой ему ответить шанс получила НАТО. И благословить. Скорее всего, на войну, что и будет самой плохой новостью. Для всех.Об ужасах возможной войны - в статье Татьяны Стоянович "Дело идет к поражению. США заметают следы военно-биологической деятельности на Украине" (https://ukraina.ru/20240827/1057080736.html)

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230712/1047969352.html

https://ukraina.ru/20231128/1051559065.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

украина, россия, нато, украина-нато, йенс столтенберг, владимир зеленский, евроинтеграция, план, сво, биологическое оружие, химическое оружие, сша, рафаэль гросси, рустем умеров, вооруженные силы украины, магатэ