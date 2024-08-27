https://ukraina.ru/20240827/1057080736.html

Дело идет к поражению. США заметают следы военно-биологической деятельности на Украине

Дело идет к поражению. США заметают следы военно-биологической деятельности на Украине - 27.08.2024 Украина.ру

Дело идет к поражению. США заметают следы военно-биологической деятельности на Украине

Более 16 тысяч биологических проб для создания агентов, наиболее опасных для населения конкретного региона вывезли с Украины США и их союзники еще до начала специальной военной операции

2024-08-27T20:19

2024-08-27T20:19

2024-08-27T20:19

эксклюзив

украина

сша

пентагон

биологическое оружие

биолаборатории

россия

минобороны рф

исследование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/23/1033482328_0:41:1576:928_1920x0_80_0_0_b7840342e42c7c4aaf821b5bf236e22a.jpg

Об этом 27 августа на брифинге в Москве заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, вывезенные биоматериалы принадлежат гражданам России, Украины и других государств постсоветского пространства. Только в рамках проекта UP-8 образцы крови были отобраны у четырех тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины. Одновременно было вывезено более 10 тысяч образцов опасных патогенов и их переносчиков.Биологические материалы перевозились напрямую в лаборатории, связанные с Пентагоном, без использования фирм-однодневок и компаний-посредников, добавил Кириллов. В дальнейшем образцы крови и тканей применялись в военно-биологических исследованиях.По данным Минобороны РФ, в США продолжаются работы по созданию биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения. Чтобы скрыть конечного получателя и отвести подозрения от правительственных органов, Соединенные Штаты начали активно включать Молдавию и Румынию в логистические схемы перевозки биоматериалов."Обратите внимание на схему перемещения биоматериалов. Было установлено, что с украинской стороны вывозом опасных грузов в Молдавию занимается компания "Биопартнерс", которая является дочерней структурой американской фирмы с таким же названием. В логистических процессах также задействована компания "Q2 Solution" – дочерняя организация одного из крупнейших поставщиков Пентагона", - рассказал Кириллов.Он добавил, что в распоряжении МО РФ имеются сведения, подтверждающие реализацию контрактов данной компанией в рамках программ управления по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА) на сумму более 22 млн. долларов США.В Молдавии сопровождение следующих из Украины биологических грузов обеспечивается логистическими компаниями "Гамма Логистик" и "АэроТрансКарго", подконтрольных президенту Майе Санду, а также кишиневскими медучреждениями и западными посредническими организациями, отметил Кириллов. По его словам, за период с августа 2022 по май 2024 года было официально осуществлено более двух тысяч случаев транспортировки образцов биоматериалов через территорию Молдавии.За последние три десятилетия Украина была самым крупным полигоном для проведения исследований двойного назначения и экспериментов с применением тех или иных образцов биологического оружия.Результаты всей этой работы военно-биологического характера чрезвычайно важны для Пентагона и для Агентства по снижению угрозы минобороны США (DTRA), которое занимается разработкой биологического оружия, рассказал в интервью Украина.ру представитель Международной коалиции по запрещению разработок и распространения биологического оружия Айнур Курманов."Они заинтересованы в том, чтобы вывести все, что возможно с территории Украины. Поэтому работа в этом направлении активизирована. Часть оборудования и специалистов США вывезли еще в 2022 году, в том числе на территорию бывших советских республик, например, в Армению. Была информация, что часть оборудования попала в Казахстан, в Юго-Восточную Азию и в другие страны Восточной Европы", - рассказал эксперт.По его словам, в выступлении генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Румыния фигурирует неслучайно, так как эта страна может быть не только территорией транзитного складирования биоматериалов, которые США вывозят с Украины, но даже и местом дислокации тех или иных секретных объектов.Курманов добавил, что за несколько десятилетий проведения экспериментов на Украине был собран огромный объем биоматериалов. Работы не прекращались даже за время СВО, отметил он."Американцев особенно интересуют последние годы исследований. Это забор крови у тех же самых военнослужащих ВСУ, сбор данных ДНК. Жители Украины наиболее близки по своему генотипу к жителям России, поэтому они их и интересуют", - сказал Курманов.Он сказал, что кроме крови и образцов тканей, на Украине собирались возбудители наиболее опасных заболеваний, а также образцы пораженных тканей человека, которые нужны для того, чтобы понять, каким образом те или иные заболевания поражают человеческие органы. На основании этих данных дальше ведется разработка биологического оружия, заявил Курманов.Как пример эксперт привел деятельность американских исследовательских лабораторий под видом гражданских фондов и институтов в Китае. Там они в течение ряда лет собирали биоматериалы из онкологических клиник, чтобы выяснить, какими видами онкозаболеваний больше всего болеют граждане Китая, сказал Курманов."Поэтому было много разговоров именно про разработку генного оружия", - добавил он.Эксперт подчеркнул, что все исследования, которые ведутся в американских биолабораториях на постсоветском пространстве – это так называемые исследования двойного назначения. Например, предметом исследования являются клещи как переносчики возбудителей конго-крымской и других видов лихорадки, но в программу включается исследование возможности использования клещей для переноса возбудителей этих заболеваний в других климатических условиях, уточнил он."Соответствующие исследования проводились на территории Украины и поэтому их можно отнести к военно-биологической деятельности. К тому же в ходе исследований выводились более токсичные штаммы местных заболеваний. В качестве косвенного примера можно назвать активное распространение с 2019 года токсичных штаммов кори", - рассказал Курманов.Два новых штамма появились именно на Украине, а потом они распространились в Казахстане, в Алматинской области, в дальних аулах, которые граждане Украины не посещали, напомнил эксперт. Но зато в Алма-Ате расположена центральная референс-лаборатория, построенная на деньги Пентагона в 2016 году, добавил он."Можно сказать, что таким образом шли плановые учения, испытания на территории целой группы стран", - предположил Курманов.По его словам, на Украине дело очевидно идет к поражению, поэтому США хотят как можно быстрее вывести все биоматериалы, собранные на территории этой страны. Если они попадут в руки российских военно-биологических экспертов, они тут же поймут смысл тех или иных программ, которые проводились на Украине, подытожил Айнур Курманов.Независимо от того, для чего именно США собирали на Украине образцы биоматериалов, сам факт их вывоза в лаборатории Пентагона вызывает ряд вопросов правового и этического характера. Дело в том, что уровень развития современной науки и технологии открывает широкие возможности использования тканей и органов человека в медицинских, научных, производственных целях. В правовом смысле они с одной стороны являются объектом материального мира, с другой – носителем генетической и другой информации. При каких условиях изымались эти образцы у граждан Украины, имелось ли на это их согласие, знали ли они о том, как их генетический материал будет потом использован?Как показала история с применением пыток в секретных тюрьмах ЦРУ, американское общество очень чувствительно к вопросам, связанным с нарушением американского законодательства на территории самой страны. Что делает их правительство на территории других стран, их не так сильно тревожит. Хотя самое время заняться вопросом, какие американские фармокомпании являются конечными бенефициарами сомнительных медицинских и клинических испытаний, проводимых на гражданах постсоветских республик.Почему американские биолаборатории, расположенные у границ России, следует рассматривать как военные базы США и НАТО со всеми вытекающими последствиями в интервью Айнура Курманова Биологическая война Запада против России может перейти в открытую фазу

https://ukraina.ru/20240202/1053052154.html

https://ukraina.ru/20230815/1048689564.html

https://ukraina.ru/20231031/1050637633.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, сша, пентагон, биологическое оружие, биолаборатории, россия, минобороны рф, исследование