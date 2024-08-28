https://ukraina.ru/20240828/1057080488.html

Украина играет ва-банк: эксперт рассказал, как ВС РФ копят силы в Курске и крушат ВСУ в Красноармейске

Украина играет ва-банк: эксперт рассказал, как ВС РФ копят силы в Курске и крушат ВСУ в Красноармейске - 28.08.2024 Украина.ру

Украина играет ва-банк: эксперт рассказал, как ВС РФ копят силы в Курске и крушат ВСУ в Красноармейске

Мы собираемся сохранить украинский плацдарм в Курской области в виде перевернутой груши – ВС РФ достаточно атаковать противника снизу (с юга), чтобы перерезать МАПП "Суджа" - основную транспортную магистраль. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-08-28T05:00

2024-08-28T05:00

2024-08-28T05:00

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украина

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павлоград

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Сейчас в Курской области Украина играет ва-банк. Конечно, Зеленский сможет "приехать на гастроли" в Суджу. Но если этот курский плацдарм не расширится, он ему ничего не даст, рассказал эксперт.Более того, на днях в районе Апанасовки появилась российская 11-я десантно-штурмовая бригада и 200-я арктическая бригада появилась под Коренево, которые работали под Часов Яром, отметил он.Это здравые идеи. Сейчас мы все свели к двум направлениям: Курск (обороняемся и накапливаем силы) и Красноармейск (крушим противника, пытаясь выйти на оперативный простор), указал полковник запаса.Если фронт ВСУ в Донбассе рухнет, а войска смогут обойти Красноармейскую агломерацию и двинуться на Павлоград, то противнику придется все забыть и выводить войска с курского плацдарма обратно, констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.руО том, может ли визит главы МАГАТЭ поменять тактику киевского режима на Курском направлении - в интервью Ростислава Ищенко: Европа по-прежнему хочет загнать Россию за Урал и надеется разделить трофеи на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240827/1057081545.html

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новости, донбасс, украина, часов яр, владимир зеленский, всу, граница, курская область, сво, павлоград, покровск/красноармейск