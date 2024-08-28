Украина играет ва-банк: эксперт рассказал, как ВС РФ копят силы в Курске и крушат ВСУ в Красноармейске - 28.08.2024 Украина.ру
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Украина играет ва-банк: эксперт рассказал, как ВС РФ копят силы в Курске и крушат ВСУ в Красноармейске
Украина играет ва-банк: эксперт рассказал, как ВС РФ копят силы в Курске и крушат ВСУ в Красноармейске - 28.08.2024 Украина.ру
Украина играет ва-банк: эксперт рассказал, как ВС РФ копят силы в Курске и крушат ВСУ в Красноармейске
Мы собираемся сохранить украинский плацдарм в Курской области в виде перевернутой груши – ВС РФ достаточно атаковать противника снизу (с юга), чтобы перерезать МАПП "Суджа" - основную транспортную магистраль. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-08-28T05:00
2024-08-28T05:00
новости
донбасс
украина
часов яр
владимир зеленский
всу
граница
курская область
сво
павлоград
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Сейчас в Курской области Украина играет ва-банк. Конечно, Зеленский сможет "приехать на гастроли" в Суджу. Но если этот курский плацдарм не расширится, он ему ничего не даст, рассказал эксперт.Более того, на днях в районе Апанасовки появилась российская 11-я десантно-штурмовая бригада и 200-я арктическая бригада появилась под Коренево, которые работали под Часов Яром, отметил он.Это здравые идеи. Сейчас мы все свели к двум направлениям: Курск (обороняемся и накапливаем силы) и Красноармейск (крушим противника, пытаясь выйти на оперативный простор), указал полковник запаса.Если фронт ВСУ в Донбассе рухнет, а войска смогут обойти Красноармейскую агломерацию и двинуться на Павлоград, то противнику придется все забыть и выводить войска с курского плацдарма обратно, констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.руО том, может ли визит главы МАГАТЭ поменять тактику киевского режима на Курском направлении - в интервью Ростислава Ищенко: Европа по-прежнему хочет загнать Россию за Урал и надеется разделить трофеи на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240827/1057081545.html
донбасс
украина
часов яр
курская область
павлоград
покровск/красноармейск
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Новости
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новости, донбасс, украина, часов яр, владимир зеленский, всу, граница, курская область, сво, павлоград, покровск/красноармейск
Новости, Донбасс, Украина, Часов Яр, Владимир Зеленский, ВСУ, граница, Курская область, СВО, Павлоград, Покровск/Красноармейск

Украина играет ва-банк: эксперт рассказал, как ВС РФ копят силы в Курске и крушат ВСУ в Красноармейске

05:00 28.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Мы собираемся сохранить украинский плацдарм в Курской области в виде перевернутой груши – ВС РФ достаточно атаковать противника снизу (с юга), чтобы перерезать МАПП "Суджа" - основную транспортную магистраль. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Сейчас в Курской области Украина играет ва-банк. Конечно, Зеленский сможет "приехать на гастроли" в Суджу. Но если этот курский плацдарм не расширится, он ему ничего не даст, рассказал эксперт.
Более того, на днях в районе Апанасовки появилась российская 11-я десантно-штурмовая бригада и 200-я арктическая бригада появилась под Коренево, которые работали под Часов Яром, отметил он.
"Мы собираемся сохранить украинский плацдарм в виде перевернутой груши – нам достаточно атаковать противника снизу (с юга), чтобы перерезать МАПП "Суджа" - основную транспортную магистраль. Если мы это сделаем, врагу будет труднее питать свою группировку, чем сейчас", - подчеркнул Мощанский.
Это здравые идеи. Сейчас мы все свели к двум направлениям: Курск (обороняемся и накапливаем силы) и Красноармейск (крушим противника, пытаясь выйти на оперативный простор), указал полковник запаса.
Если фронт ВСУ в Донбассе рухнет, а войска смогут обойти Красноармейскую агломерацию и двинуться на Павлоград, то противнику придется все забыть и выводить войска с курского плацдарма обратно, констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.ру
О том, может ли визит главы МАГАТЭ поменять тактику киевского режима на Курском направлении - в интервью Ростислава Ищенко: Европа по-прежнему хочет загнать Россию за Урал и надеется разделить трофеи на сайте Украина.ру
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Вчера, 21:11
Украинская банда и курские убийстваЯ много раз говорил и писал, что глубокой ошибкой как союзников, так и противников Украины является отношение к ней, как к государству. Она лишь внешне напоминает государство, являясь по сути самой обычной бандой.
 
НовостиДонбассУкраинаЧасов ЯрВладимир ЗеленскийВСУграницаКурская областьСВОПавлоградПокровск/Красноармейск
 
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Заголовок открываемого материала
05:20Экономика Украины и война: ракетные удары, металлургические беды и борьба с "Дружбой"
05:15В Гродовку мы уже зашли: эксперт раскрыл, какой неприятный "сюрприз" может ждать ВСУ в Селидово
05:00Украина играет ва-банк: эксперт рассказал, как ВС РФ копят силы в Курске и крушат ВСУ в Красноармейске
04:45Полковник запаса о том, смогут ли вражеские самолеты F-16 "дотянуться" ракетами JASSM до Новороссийска
04:30Эксперт: Если ВС РФ обрушат фронт Донбассе и пойдут на Павлоград, то ВСУ забудут про курский плацдарм
04:15"Никаких 14 бригад у Киева нет": полковник запаса рассказал, как ВСУ наращивали силы перед вторжением
04:00Взятие Карловки и "сюрприз" в Селидово: эксперт о том, как будет развиваться наступление на Покровск
03:45Мощанский рассказал, хватит ли РЭБов на все танки и почему "Вандал Новгородский" похож на Skywalker
03:30Полковник Мощанский: Если Украина попытается захватить Энергодар, то это будет "не тот масштаб"
03:15"Это бред": эксперт объяснил, почему Киев поверил, что в Курске сможет "захватить побольше" территорий
03:00"Украина готовилась к падению Киева": полковник запаса объяснил, в чем состоит главный просчет СВР
22:18Массовый обстрел 26 августа – какие цели?
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20:33Президентские выборы в США: Харрис наслаждается "медовым месяцем", а Трамп нашёл неожиданных союзников
20:19Дело идет к поражению. США заметают следы военно-биологической деятельности на Украине
20:08Подполковник Подлесный: План Киева в Курской области провалился, армия России прорывается к Покровску
19:59Покровский фронт. У ВСУ всё трещит: Новогродовка наша! Киев объявил эвакуацию из Константиновки
18:26Гендиректор МАГАТЭ: в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента"
17:51Потери ВСУ на Курском направлении превысили 6,6 тыс человек
17:38Белоусов проверил координацию военной безопасности граничащих с Украиной территорий
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