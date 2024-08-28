Украина играет ва-банк: эксперт рассказал, как ВС РФ копят силы в Курске и крушат ВСУ в Красноармейске
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Мы собираемся сохранить украинский плацдарм в Курской области в виде перевернутой груши – ВС РФ достаточно атаковать противника снизу (с юга), чтобы перерезать МАПП "Суджа" - основную транспортную магистраль. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Сейчас в Курской области Украина играет ва-банк. Конечно, Зеленский сможет "приехать на гастроли" в Суджу. Но если этот курский плацдарм не расширится, он ему ничего не даст, рассказал эксперт.
Более того, на днях в районе Апанасовки появилась российская 11-я десантно-штурмовая бригада и 200-я арктическая бригада появилась под Коренево, которые работали под Часов Яром, отметил он.
"Мы собираемся сохранить украинский плацдарм в виде перевернутой груши – нам достаточно атаковать противника снизу (с юга), чтобы перерезать МАПП "Суджа" - основную транспортную магистраль. Если мы это сделаем, врагу будет труднее питать свою группировку, чем сейчас", - подчеркнул Мощанский.
Это здравые идеи. Сейчас мы все свели к двум направлениям: Курск (обороняемся и накапливаем силы) и Красноармейск (крушим противника, пытаясь выйти на оперативный простор), указал полковник запаса.
Если фронт ВСУ в Донбассе рухнет, а войска смогут обойти Красноармейскую агломерацию и двинуться на Павлоград, то противнику придется все забыть и выводить войска с курского плацдарма обратно, констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.ру
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