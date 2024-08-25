https://ukraina.ru/20240825/1057021254.html

Ростислав Ищенко: Европа по-прежнему хочет загнать Россию за Урал и надеется разделить трофеи

Ростислав Ищенко: Европа по-прежнему хочет загнать Россию за Урал и надеется разделить трофеи - 25.08.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Европа по-прежнему хочет загнать Россию за Урал и надеется разделить трофеи

Чем меньше и чем восточнее европейская страна, тем она глупее и злее. Тем больше у нее надежд покрыть все свои сегодняшние издержки за счет победы над Россией. То, что надежда на эту победу ушла за горизонт, их не волнует

2024-08-25T12:07

2024-08-25T12:07

2024-08-25T12:07

интервью

россия

украина

европа

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Они все равно верят, что Запад сильнее и что они будут делить российские трофеи, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Венгрия ужесточила правила пребывания на территории страны для тех украинцев, которые, по мнению местных властей, приехали из регионов, не пострадавших от боевых действий с Россией.- Ростислав Владимирович, какие страны могут последовать примеру Венгрии? К каким долгосрочным последствиям это решение Будапешта может привести?- Дело не в том, чтобы последовать примеру Венгрии. Самые разные страны Евросоюза (Чехия, Германия и даже Польша) уже ужесточают правила пребывания украинцев на своей территории.В Германию и Польшу с 2022 года переехали больше миллиона украинцев. Скандалы по поводу того, что они желают получать пособия и жить за счет принимающего государства (по сути иметь бесплатное жилье), но при этом не желают устраиваться на работу или учить язык, сотрясают Евросоюз уже больше года. Бытовые конфликты, когда украинцы не желают соблюдать традиционные правила для местного общества, тоже возникают регулярно. Поэтому самые разные страны ЕС пытались с этим как-то справиться.Они сокращали пособия (его количество и выдачу по времени) и отменяли предоставление бесплатного жилья. В Великобритании даже был скандал по поводу того, что "бедным украинцам негде жить и приходится идти работать". Так что Венгрия была не первой в этом плане.Как показывает практика, эти меры на украинцев не особенно воздействуют. Потому что ограничение и полный отказ – это разные вещи. Учитывая травоядное европейское миграционное законодательство, украинцы находят щелочку, куда могут пролезть. Да, это не так благостно, как в 2022 году, но ситуацию нельзя назвать для них катастрофической.Да, общая тенденция для них неблагоприятная. Но поскольку в случае возвращения украинские мужчины гарантированно попадут на фронт, выдавить из Европы не получится. Даже если европейцы отменят все льготы, они будут попрошайничать и ночевать под мостами, но в массе своей оттуда не уедут.В Россию украинские беженцы тоже массово не поедут. Те, кто хотел из Европы перебраться в Россию, или перебрались, или перебираются. А большая их часть не поедет просто потому, что считает Россию такой же Украиной, только еще хуже. А больше им ехать никуда: Россия, Украина и Европа. Но вернемся к Венгрии.Поток украинских эмигрантов в Венгрию изначально был не таким большим, как в Польшу или в Чехию. Во-первых, Венгрия победнее. Во-вторых, на фоне конфликтов между Будапештом и Киевом, у украинских мигрантов льгот там было поменьше. Венгры просто хотят распределить этот миграционный поток в пользу стран, которые и спровоцировали украинский кризис. "Мы, венгры, в этом не участвовали. Почему мы должны за это платить?". Но в целом украинцы все равно будут пытаться выбраться в Европу, а европейцы при всем желании этот миграционный поток ограничить не смогут.Евросоюз уже не первый месяц ведет дискуссию по поводу того, как депортировать на Украину мужчин призывного возраста, чтобы они помогли Зеленскому на фронте, но сделать ничего не может, потому что для этого надо менять все миграционное законодательство. А если поменять миграционное законодательство, это затронет их "любимых" африканцев и азиатов.Кроме того, в Польше украинцы традиционно составляют значительную часть дешевой рабочей силы и создают изрядную часть польского ВВП. Поэтому полякам приходится разрываться между умными и красивыми.Во-первых, им надо сделать так, чтобы украинцы возвращались на войну.Во-вторых, им надо сделать так, чтобы работающие украинцы в Польше оставались работать в Польше.В-третьих, им надо ограничить приток из Украины откровенных бандеровцев, которые вступают в конфликт с поляками и начинают учить их жизни.Сами понимаете, что невозможно удовлетворить такие разные потребности одним и тем же законом в одном и том же государстве.Есть же еще и политический момент. Пока Европа заявляет о поддержке Украины против России, европейцам трудно выслать назад украинских беженцев назад под благовидным предлогом на фоне своего миграционного законодательства. Если они сами признали Россию бякой и букой, их законодательство требует предоставлять таким людям убежище. Ну никак они этот момент не обойдут. Они могут только сократить количество "плюшек", но полностью отказать не могут.- Насчет других ограничений. Литва запретила въезд на свою территорию для автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии. Исключение составляют владельцы машин, официально проживающие в Литве. Вильнюс также намерен расторгнуть соглашение о таможенном союзе с Москвой и Минском. Зачем литовцы идут на очередное обострение отношений с белорусами?- Россия и Белоруссия – это фактически три государства (Белоруссия, Россия и Союзное государство). Запад находится с этим государством в состоянии конфронтации. Запад даже не скрывает, что ведет против России горячую войну руками Украины и что задачу по уничтожению России он не отменял. Запад даже не скрывает, что был готов приступить к интервенции в Белоруссию, пока не осознал, что ему бы пришлось иметь дело с российской армией. Так что тут нет ничего нового. Они тем же выстрелом убили ту же лису, что и в прошлом году.Европа всеми силами пытается ужесточать санкционный режим. Да, европейские политики сами признают, что они использовали все и что у них нет эффективных санкций против России. Но они механически расширяют действующие санкции и распространяют санкции даже на те сферы, где Европа и Россия никак не взаимодействуют. И, конечно, они пытаются распространить санкции на третьи страны, которые с Россией работают.Прибалтика всегда была локомотивом русофобии. Она пыталась устроить любые пакости России, даже если Россия никак не почувствует эту пакость и даже если от этой пакости Прибалтике будет только хуже. Это для них было делом чести, доблести и геройства.Теперь насчет Белоруссии. Она рассматривается Западом даже не как союзник России, а как часть России. А Россия для Запада – враг. Поэтому прибалтийские режимы распространяют на Белоруссию те же санкции, что и на Россию.Напомню, что запрет на въезд и конфискацию автомобилей с российскими номерами прибалтийские государства ввели больше полугода назад. Причем этот запрет распространялся на все машины. Вне зависимости от того, кто ее владелец – постоянный житель Прибалтики или "хороший русский" который борется с прибалтами против Москвы. Теперь все эти меры постепенно распространяются на Белоруссию.Да, у Москвы и Минска иногда возникают проблемы. Но все эти проблемы Запад вообще не волнуют. Потому что эти российско-белорусские проблемы касаются взаимодействия, а не конфронтации. Следовательно, Запад будет и дальше оказывать на Белоруссию экономическое и военное давление.Неслучайно же они постоянно создают ударные группировки вокруг Белоруссию. Понятно, что они не собираются на нее завтра нападать, потому что столкнутся с Россией. Но напряжение на границе они поддерживают постоянно.Да, все эти санкции бьют по самой Прибалтике. Да, у нее исчезли и без того скудные источники дохода. Через прибалтийскую территорию фактически прекратился транзит товаров. Все их инфраструктурные проекты накрылись медным тазом. Зачем строить трансбалтийскую железную дорогу, если по ней некому и нечего возить? Зачем нужны прибалтийские порты, если их грузооборот постоянно сокращается? Не будет же Таллин и Рига друг другу шпроты продавать.Понимаете, чем меньше и чем восточнее европейская страна, тем она глупее и злее. Тем больше у нее надежд покрыть все свои сегодняшние издержки за счет победы над Россией. То, что надежда на эту победу ушла за горизонт, их не волнует. Они все равно верят, что Запад сильнее и что они будут делить российские трофеи.- На следующей неделе Курскую АЭС посетит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который выражал серьезные опасения по поводу того, что украинские атаки могут повредить станцию. Может ли этот визит поменять хотя бы тактику киевского режима на этом направлении?- А как Гросси должен воздействовать на Украину? В угол ее поставить?У нас часто спрашивают: "Почему Россия не реагирует на пакости Запада"? А как мы на это можем отреагировать? Атомную бомбу сбросить? Да, находится пара тройка идиотов, который говорят: "Давайте. И не одну, а десять". Но чаще всего говорят: "Атомную бомбу сбрасывать не надо, но как-то же реагировать надо". Как реагировать они не знают, но считают, что надо как-то реагировать. То же самое касается Гросси.В лучшем случае для нас Гросси скажет: "Украина поставила под угрозу безопасность Курской АЭС". Дальше должно реагировать "мировое сообщество", которое на стороне Киева. Китай, Индия и так реагируют. А реагировать должны те, кто поддерживает Украину деньгами и оружием. В Курскую АЭС прилетают западные ракеты, снаряды и беспилотники. И Запад должен либо прекратить поддержку Украины, либо пригрозить перестать ее поддерживать, если она совсем уж будет плохо себя вести. Запад этого не делает. Он все равно говорит, что продолжит поддержку Украины.Возьмем ту же Германию. У них канцлер говорит: "У нас на следующий день нет денег для Украины. То, что сейчас надо дать, мы дадим. А больше уже ничего не дадим". Но до этого года у них все проплачено, а в следующем году Украине только гроб понадобится. В крайнем случае без гроба закапают, чтобы деньги не тратить. При этом Германия все равно говорит, что будет поддерживать Украину политически и цацкаться с беженцами.Украинцы недаром сейчас плачут по поводу того, что у них нет ядерное оружие. Если бы оно у них было, и если бы они применили его против нас, на Западе сказали бы: "Мы, конечно, против таких методов. Но мы Украину понимаем. Она же защищается, а других способов противостоять России у нее нет". Потому что против России Запад готов использовать любые средства. Лишь бы ему не пришлось за это отвечать. "Кто виноват? Украина. Вот вы с ней и разбирайтесь".Скорее всего, в случае с Курской АЭС может быть та же ситуация, что и с Запорожской АЭС. "Кто-то стреляет. Мы не знаем, кто стреляет. Но виновата все равно Россия, потому что это ее войска стоят на Запорожской АЭС. Допустим, по станции стреляет Украина. Но она же по России стреляет. Пусть Россия выведет свои войска с Запорожской АЭС, и по ним никто стрелять не будет". А ведь так можно сказать: "Пусть Россия свои войска из России выведет, тогда по ним стрелять не будут".Не просто же так Запад нанял Украину для войны с Россией. Если вы подговорили гопника создать неприятности вашему соседу, а об этом узнает милиция, вы скажете, что ваш сосед сам напал на этого гопника. Или скажете, что вы вообще не в курсе этой ситуации. Почему Запад должен менять свою позицию?Да, если Гросси осудит Украину, наши дипломаты получат дополнительный аргумент и скажут: "Смотрите. Вы говорите, что мы виноваты, а профессионалы говорят, что Украина виновата". Но вряд ли он так скажет. Все международные чиновники стараются делать обтекаемые заявления.Не надо думать, что если делегация МАГАТЭ обвинит во всем Украину, то Россия получит какие-то права. Мы и так все права имеем. Право на защиту и право сильного у нас и так есть. Все остальные теоретические права нам никто не дает и у нас не забирает.Даже если делегация МАГАТЭ скажет, что Россия сама себя обстреливает в Курске, то это будет для нас неприятно. В Европе в очередной раз увеличится количество людей, которые ненавидят и боятся Россию. И на этом все. В плане заявления, которое неудобно для Украины, будет то же самое.Другое дело, что из таких мелких событий как раз и складывается международная политика. Вода камень точит. Итальянское телевидение неудачно сняло украинского военнослужащего с рунами СС на каске. МАГАТЭ скажет, что Украина стреляет по Курской АЭС. Где-то обвинят Украину в издевательстве над пленными и ударам по мирным жителям. Все это будет очень медленно и очень долго разворачивать международное общественное мнение.Насколько долго? Общественное мнение в Европе разворачивалось от безоговорочной поддержки Израиля (потому что евреи жертвы холокоста) до безусловного отрицания Израиля (потому что израильтяне убивают палестинских мирных жителей) почти 80 лет. И это общественное мнение до сих пор до конца не изменилось. Поддержка Израиля в Европе все равно сохраняется на высоком уровне. Поэтому рассчитывать на изменения общественного мнения Европы к России не приходится.Даже если европейцы не будут любить Украину, это не значит, что они будут лучше относиться к России. Мы там видим такую же ситуацию, как и на Украине: "Мы за мир, но за победу над Россией". В Европе хотели бы, чтобы у них были такие же дешевые энергоносители, как и до 2022 года, но они все равно считают, что Россия – чуждая Европе цивилизация.Это традиционная для Европы позиция еще с 19 века. Россию там стали бояться после 1814 года, когда русская армия уничтожила армию всей Европы, которая пришла на ее территорию, и взяла Париж, пройдя всю Европу. С тех пор Европа спровоцировала против России Крымскую войну и несколько раз организовывала против нас крестовые походы.Так что страх перед Россией и желание Европы отодвинуть российские границы за Урал никак не поменяются от одного заявления МАГАТЭ.О других аспектах международной политики на фоне СВО - в интервью Юрия Тавровского: Китай изучает результаты эксперимента России в СВО, но воевать ради нас не будет

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240815/1056870501.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

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