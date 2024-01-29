https://ukraina.ru/20240129/1052949798.html

Айнур Курманов: Биологическая война Запада против России может перейти в открытую фазу

Айнур Курманов: Биологическая война Запада против России может перейти в открытую фазу - 29.01.2024 Украина.ру

Айнур Курманов: Биологическая война Запада против России может перейти в открытую фазу

Американские биолаборатории, расположенные у границ России, следует рассматривать как военные базы США и НАТО со всеми вытекающими последствиями.

2024-01-29T06:29

2024-01-29T06:29

2024-01-29T07:39

интервью

россия

биолаборатории

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал казахстанский политик, представитель Международной коалиции по запрещению разработок и распространения биологического оружия Айнур Курманов.Напомним, по сведениям армянского издания «Паст», в Армении открывается очередной такой объект – тринадцатый по счёту. При этом, согласно сведениям издания, он будет располагаться в непосредственной близости от российской военной базы в Гюмри.- Айнур, если сведения армянских СМИ верны, зачем Армении понадобилась на её территории ещё одна американская биолаборатория? Ведь, как известно, в Армении уже функционирует больше десятка подобных объектов.- Я считаю, что это форма политической демонстрации, которая в очередной раз показывает лояльность руководства современной Армении Западу и её стремление полностью переориентироваться на него. Поэтому появление на армянской территории тринадцатой по счёту биолаборатории следует рассматривать как очередной шаг в цепи других событий, связанных с полным отдалением Армении от России. С появлением этой новой лаборатории данный процесс ускоряется.Кроме того, речь идёт о возникновении дополнительного очага напряжения на южных рубежах России. Я всегда говорил, и продолжаю утверждать сейчас, что эти объекты нужно рассматривать как военные базы НАТО. Появление новой биолаборатории в соседней по отношению к России стране, тем более, пока что являющейся её формальным союзником, говорит об усилении угрозы непосредственно российскому Кавказу. Эти объекты - бомбы замедленного действия, которые всегда могут быть использованы для дестабилизации Закавказья с целью создания очередного фронта с учётом провала тех задач и планов, которые выстраивались НАТО на территории Украины. Армения для них – резервный вариант появления постоянного очага конфликтов, «заноза» для Российской Федерации уже с юга.- Какова в целом на сегодняшний день ситуация с появлением новых американских биолабораторий на постсоветском пространстве? Растёт ли их число, и какие соседи России демонстрируют в этом отношении наибольшую активность?- Да, их общее количество увеличивается. Помимо Армении, на юге Казахстана в Жамбылской области возводится уже седьмой по счёту на территории этой страны объект под названием БСЛ-4. Это лаборатория четвёртой, наивысшей степени биологической опасности, и строится она на деньги Пентагона. Формально – силами министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, в действительности – на средства агентства DTRA министерства обороны США. Таких объектов во всём мире всего с десяток. Лаборатория строится вместе с подземным хранилищем наиболее опасных патогенов – марбургского вируса, оспы, латиноамериканских лихорадок, вируса Эбола и других заболеваний, против которых нет вообще никаких лекарств. Поэтому появление такого объекта в Центральной Азии – это тоже, как и в случае с Арменией, дополнительный инструмент давления на российское руководства со стороны США и стран НАТО.- Каким именно разработкам на сегодняшний день уделяет наибольшее внимание персонал данных объектов?- Что касается информации по поводу объектов на армянской территории, то она полностью засекречена. Никол Пашинян заявил, что несмотря на то, что все 12 действующих лабораторий построены на деньги Пентагона, они являются собственностью Республики Армения. Тем не менее, армянские власти отказываются предоставлять сведения по поводу того, какого рода исследования там проводятся, и своим союзникам по ОДКБ, и журналистам, и местным общественным деятелям. Ранее было известно, что там исследовалась сибирская язва, чума, различные лихорадки, а также заболевания, характерные для Закавказья.Если же говорить о содержании программ двойного назначения, которые реализовывались в Казахстане (всего их двадцать восемь, сейчас осуществляется двадцать девятая), то в последнее время американцев, а также представителей оборонных ведомств Британии и Германии интересовали темы, связанные, опять же, с сибирской язвой, чумой и туляремией. Велись разработки, изучающие возможность использования верблюдов как переносчиков наиболее опасных заболеваний, исследовались виды коронавируса, которым заражены животные в природных условиях. Также изучались конго-крымская и омская лихорадки.Надо отметить, что в 2013 году американцы в Казахстане уже собирали клещей-переносчиков конго-крымской лихорадки. Затем эти биоматериалы были дипломатической почтой переправлены в Грузию, и уже там, в Центре Лугара, эти штаммы прошли лабораторную модернизацию. После чего в качестве биологической диверсии они были заброшены на территорию Северо-Кавказского федерального округа РФ. Тогдашние вспышки конго-крымской лихорадки были порождены именно модернизированными в Грузии штаммами. В итоге погибли несколько человек, российских граждан. Это доказанный факт биологического терроризма, который был осуществлён в отношении России в 2014 году с использованием биоматериалов, собранных на территории Казахстана.Также американцы активно изучали возможность переноса патогенов от летучих мышей к сельскохозяйственным животным и человеку. Помимо прочего, речь идёт о коронавирусе – не COVID-19, а тех видов этого вируса, которые имеются в природе.То есть, проводится очень большой спектр различных исследований. В том числе, их интересует восприимчивость местного крупного рогатого скота к заболеваемости бруцеллёзом. Причём когда шли эти исследования, число заболеваний бруцеллёзом на территории Казахстана выросло.Похожие разработки проводились и в Узбекистане. Кстати, американцы привлекают к их проведению множество других институтов и научно-исследовательских центров, в том числе из бывших советских республик. В частности, что касается изучения верблюдов как переносчиков наиболее опасных заболеваний, то здесь использовались институты из Узбекистана и Таджикистана. Американцам даже не нужно строить новые лаборатории, поскольку субподрядчиками по программам двойного назначения становятся и многие бывшие советские НИИ, работающие по грантам Агентства по борьбе с угрозами (DTRA) при Пентагоне.- Как всё эта деятельность влияет на эпидемиологическую обстановку в Евразии?- Как мы видим, эпидемиологическая обстановка ухудшилась. Конечно, это связано не только с деятельностью этих биолабораторий, но и с общей деградацией систем здравоохранения, доставшихся от советского периода. Отсутствие вакцинации, ликвидация многих поликлиник и больниц, безусловно, ведёт к появлению благоприятной почвы для распространения различных заболеваний, в том числе и тех, которые были побеждены в советские годы.Безусловно, для американцев, британцев и немцев это очень удобно для проведения их экспериментов и полевых исследований. Республики Средней Азии и Закавказья подходят для этого наилучшим образом.Самый наглядный пример ухудшения эпидемиологической ситуации – взрывной рост заболеваемости корью, который демонстрируется среднеазиатскими и закавказскими странами. Я считаю, что мы имеет дело с типичным проведением полевых испытаний, причём с использованием токсичных штаммов кори, которых ранее в этих регионах не было. И первые такие штаммы были использованы ещё в 2016 году. Речь идёт о двух токсичных штаммах, которые первые появились на территории Украины, а уже потом в Казахстане, Киргизии и т.д. Это ещё раз доказывает то, что эти штаммы были заброшены специально - в их отношении не действовали прежние вакцины против кори.Корь – это очень удобное заболевание для военных биологов. Оно даёт отличную возможность проследить быстроту распространения заражения, увидеть, насколько местные системы здравоохранения способны противостоять этому, могут ли местные вакцины предотвратить распространения заболевания от вспышки до пандемии, и т.д.Другой пример –африканская чума свиней, которая раньше не была характерна для наших широт. Однако с появлением этих новых лабораторий в середине прошлого десятилетия появились первые случаи, а затем активное распространение этого вируса применялось американскими военными биологами для подрыва сельского хозяйства – в первую очередь, России и Китая. В 2018-19 годах был нанесён очень серьёзный удар по свиноводческим комплексам Российской Федерации, а в Китае на короткое время эта отрасль вообще была уничтожена, потому что несколько миллиардов голов свиней пришлось просто забить. То есть это тоже форма современной биологической войны – когда наносится удар по животноводству и сельскому хозяйству.- Что сейчас в этом плане происходит на Украине?- Относительно Украины появляется информация, что военные биологи туда возвращаются. Только теперь это не только американцы, но и немцы. В частности, на бывших советских военных предприятиях в городе Шостка появились военнослужащие бундесвера, в том числе военные биологи, которые проводили закрытые исследования в бомбоубежищах этих предприятий. А затем на территориях Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областей появлялось множество различных клещей – в первую очередь, энцефалитных. Также было выявлено несколько попыток распространения конго-крымской лихорадки.По мнению специалистов, прошлый 2023 год был аномальным по количеству клещей, способных передавать и энцефалит, и другие опасные заболевания. То есть, можно предположить, что речь идёт о прямом вмешательстве, связанном с сознательным распространением биоматериала на приграничные районы РФ. Таким образом, Украина как была, так и осталась плацдармом для ведения агрессивных действий против России, в том числе военно-биологического характера.- Насколько силён потенциальный ущерб, который эта деятельность способна нанести населению России и её стран-соседей?- Потенциальный ущерб значителен. США и НАТО не зря размещали эти объекты на постсоветском пространстве вблизи границ РФ, а теперь ещё и Китая. Надо, кстати, отметить, что исследовательские программы двойного назначения появляются и в Монголии, где уже отмечены вспышки чумы и различных лихорадок, которые не были характерны для современной монгольской территории.Я уже говорил, что осуществляются акты биологического терроризма, диверсии, направленные на распространение различных заболеваний. В то же время американцы, немцы и британцы активно использовали местные коллекции вирусов, собранных ещё советскими учёными, для их модернизации. Методика ведения биологической войны изменилась по сравнению с тем периодом: современные военные биологи пытаются замаскировать применение тех или иных видов биологического оружия под местные заболевания. То есть, условно, в Средней Азии возникает вспышка чумы, но западные специалисты всегда могут развести руками и сказать – мол, извините, это просто природный очаг заболевания.Даже в случае появления нехарактерных для данной местности вирусов доказать, что их распространяют эти объекты, трудно. Тем не менее, всё указывает на то, что именно западные биолаборатории являются инструментарием для активного распространения различных видов как «старых» (но модифицированных), так и новых заболеваний, не свойственных местным широтам и устойчивых к любым медикаментам.Повторяю, эти лаборатории нужно рассматривать именно как военные базы США и НАТО со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть они в один момент могут перейти из «пассивной» фазы, в рамках которой проводятся отдельные диверсии и теракты, в активную – то есть, в фазу наступательной биологической войны, когда целенаправленно будут распыляться и распространятся различные патогены и вирусы, которые нанесут непоправимый ущерб местному населению и сельскому хозяйству. За примерами далеко ходить не надо - та же казахстанская БСЛ-4, случись на ней утечка заболеваний из подземного хранилища. Роза ветров направлена в Ферганскую долину – соответственно, это сразу же приведёт к гуманитарному кризису, потому что местная система здравоохранения не справится. Соответственно, это вызовет огромный поток беженцев, которые рванут к границам России и Китая. То есть, параллельная задача заключается ещё и в том, чтобы создать по периметру этих границ зону хаоса.Таким образом, даже если не удастся осуществить прямую атаку на эти враждебные для США страны, Средняя Азия и Закавказье станут очагом постоянных эпидемий, где миллионы людей будут болеть и умирать при разрушенной экономике и социальной инфраструктуре. Это повлечёт за собой ускорение «афганизации» этих регионов со всеми вытекающими последствиями.То есть западные лаборатории – это огромная угроза для всего постсоветского пространства. К сожалению, недооценённая.

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_14937220ef8c18d8245fa02d372609d9.jpg.webp

интервью, россия, биолаборатории