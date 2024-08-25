https://ukraina.ru/20240825/1057000629.html

Пользы никакой, а забот хватает. Политолог Джаралла оценил эффект от передачи F-16 Украине

Пользы никакой, а забот хватает. Политолог Джаралла оценил эффект от передачи F-16 Украине - 25.08.2024 Украина.ру

Пользы никакой, а забот хватает. Политолог Джаралла оценил эффект от передачи F-16 Украине

Американские истребители четвертого поколения F-16, которые режим в Киеве получил от своих западных союзников для ведения войны против России, политолог Владимир Джаралла в интервью Украина.ру сравнил с белым слоном — пользы от них никакой, а забот хватает

2024-08-25T07:00

2024-08-25T07:00

2024-08-25T07:00

новости

украина

f-16

владимир джаралла

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По словам эксперта, эти самолеты не могут вылетать на боевые задания с тех аэродромов, на которых они пока находятся, потому что это будет означать прямое участие Румынии и Польши в конфликте."А нахождение на территории Украины будет определяться временем до их выявления и уничтожения", сказал Джаралла.При этом политолог подчеркнул, что в перспективе они все-равно будут применены, потому что этого потребуют те, кто передал Украине эти самолеты.Полный текст интервью Владимир Джаралла о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, f-16, владимир джаралла