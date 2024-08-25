Пользы никакой, а забот хватает. Политолог Джаралла оценил эффект от передачи F-16 Украине - 25.08.2024 Украина.ру
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Пользы никакой, а забот хватает. Политолог Джаралла оценил эффект от передачи F-16 Украине
Пользы никакой, а забот хватает. Политолог Джаралла оценил эффект от передачи F-16 Украине - 25.08.2024 Украина.ру
Пользы никакой, а забот хватает. Политолог Джаралла оценил эффект от передачи F-16 Украине
Американские истребители четвертого поколения F-16, которые режим в Киеве получил от своих западных союзников для ведения войны против России, политолог Владимир Джаралла в интервью Украина.ру сравнил с белым слоном — пользы от них никакой, а забот хватает
2024-08-25T07:00
2024-08-25T07:00
новости
украина
f-16
владимир джаралла
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По словам эксперта, эти самолеты не могут вылетать на боевые задания с тех аэродромов, на которых они пока находятся, потому что это будет означать прямое участие Румынии и Польши в конфликте."А нахождение на территории Украины будет определяться временем до их выявления и уничтожения", сказал Джаралла.При этом политолог подчеркнул, что в перспективе они все-равно будут применены, потому что этого потребуют те, кто передал Украине эти самолеты.Полный текст интервью Владимир Джаралла о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, f-16, владимир джаралла
Новости, Украина, F-16, Владимир Джаралла

Пользы никакой, а забот хватает. Политолог Джаралла оценил эффект от передачи F-16 Украине

07:00 25.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Варшаве
Саммит НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Американские истребители четвертого поколения F-16, которые режим в Киеве получил от своих западных союзников для ведения войны против России, политолог Владимир Джаралла в интервью Украина.ру сравнил с белым слоном — пользы от них никакой, а забот хватает
По словам эксперта, эти самолеты не могут вылетать на боевые задания с тех аэродромов, на которых они пока находятся, потому что это будет означать прямое участие Румынии и Польши в конфликте.
"А нахождение на территории Украины будет определяться временем до их выявления и уничтожения", сказал Джаралла.
При этом политолог подчеркнул, что в перспективе они все-равно будут применены, потому что этого потребуют те, кто передал Украине эти самолеты.
Полный текст интервью Владимир Джаралла о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма
 
НовостиУкраинаF-16Владимир Джаралла
 
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