https://ukraina.ru/20240824/1057025250.html
Суицид откладывается? Что сделают ВСУ после удара в Курской области – Скоробогатый
Суицид откладывается? Что сделают ВСУ после удара в Курской области – Скоробогатый - 24.08.2024 Украина.ру
Суицид откладывается? Что сделают ВСУ после удара в Курской области – Скоробогатый
Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый проанализировал ситуацию в Курской области, объяснил, каких целей... Украина.ру, 24.08.2024
2024-08-24T10:58
2024-08-24T10:58
2024-08-24T10:58
россия
сша
запад
пётр скоробогатый
вооруженные силы украины
нато
оон
f-16
видео
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/18/1057025128_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9e46d37f0f5a67bb6649c690b171b79c.jpg
Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый проанализировал ситуацию в Курской области, объяснил, каких целей хотят достичь США в ходе российско-украинского военного конфликта, а также оценил готовность Запада к полномасштабной войне с Россией. 00:23 – Как и почему ВСУ самоубиваются под Курском? 06:55 – Поможет ли украинский "контрнаступ" на переговорах? 11:08 – Чего хотят США от конфликта на Украине? 16:52 – F-16 и системы ПВО НАТО в Польше: новые цели для российских ракет; 22:18 – готов ли Запад к ядерной войне с Россией? 27:28 – Что изменят для России предстоящие выборы президента США?
россия
сша
запад
курская область
польша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/18/1057025128_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf273e57b3eaa3cf7a0893f20550f6fe.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, сша, запад, пётр скоробогатый, вооруженные силы украины, нато, оон, f-16, видео, сво, эксперты, пво, ядерная угроза, курская область, кто, польша, видео
Россия, США, Запад, Пётр Скоробогатый, Вооруженные силы Украины, НАТО, ООН, F-16, Видео, СВО, эксперты, ПВО, ядерная угроза, Курская область, КТО, Польша
Суицид откладывается? Что сделают ВСУ после удара в Курской области – Скоробогатый
Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый проанализировал ситуацию в Курской области, объяснил, каких целей хотят достичь США в ходе российско-украинского военного конфликта, а также оценил готовность Запада к полномасштабной войне с Россией.
00:23 – Как и почему ВСУ самоубиваются под Курском?
06:55 – Поможет ли украинский "контрнаступ" на переговорах?
11:08 – Чего хотят США от конфликта на Украине?
16:52 – F-16 и системы ПВО НАТО в Польше: новые цели для российских ракет;
22:18 – готов ли Запад к ядерной войне с Россией?
27:28 – Что изменят для России предстоящие выборы президента США?