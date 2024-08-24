Суицид откладывается? Что сделают ВСУ после удара в Курской области – Скоробогатый - 24.08.2024 Украина.ру
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Суицид откладывается? Что сделают ВСУ после удара в Курской области – Скоробогатый
Суицид откладывается? Что сделают ВСУ после удара в Курской области – Скоробогатый - 24.08.2024 Украина.ру
Суицид откладывается? Что сделают ВСУ после удара в Курской области – Скоробогатый
Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый проанализировал ситуацию в Курской области, объяснил, каких целей... Украина.ру, 24.08.2024
2024-08-24T10:58
2024-08-24T10:58
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сша
запад
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Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый проанализировал ситуацию в Курской области, объяснил, каких целей хотят достичь США в ходе российско-украинского военного конфликта, а также оценил готовность Запада к полномасштабной войне с Россией. 00:23 – Как и почему ВСУ самоубиваются под Курском? 06:55 – Поможет ли украинский "контрнаступ" на переговорах? 11:08 – Чего хотят США от конфликта на Украине? 16:52 – F-16 и системы ПВО НАТО в Польше: новые цели для российских ракет; 22:18 – готов ли Запад к ядерной войне с Россией? 27:28 – Что изменят для России предстоящие выборы президента США?
россия
сша
запад
курская область
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россия, сша, запад, пётр скоробогатый, вооруженные силы украины, нато, оон, f-16, видео, сво, эксперты, пво, ядерная угроза, курская область, кто, польша, видео
Россия, США, Запад, Пётр Скоробогатый, Вооруженные силы Украины, НАТО, ООН, F-16, Видео, СВО, эксперты, ПВО, ядерная угроза, Курская область, КТО, Польша

Суицид откладывается? Что сделают ВСУ после удара в Курской области – Скоробогатый

10:58 24.08.2024
 
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Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый проанализировал ситуацию в Курской области, объяснил, каких целей хотят достичь США в ходе российско-украинского военного конфликта, а также оценил готовность Запада к полномасштабной войне с Россией.
00:23 – Как и почему ВСУ самоубиваются под Курском?
06:55 – Поможет ли украинский "контрнаступ" на переговорах?
11:08 – Чего хотят США от конфликта на Украине?
16:52 – F-16 и системы ПВО НАТО в Польше: новые цели для российских ракет;
22:18 – готов ли Запад к ядерной войне с Россией?
27:28 – Что изменят для России предстоящие выборы президента США?
 
РоссияСШАЗападПётр СкоробогатыйВооруженные силы УкраиныНАТОООНF-16ВидеоСВОэкспертыПВОядерная угрозаКурская областьКТОПольша
 
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