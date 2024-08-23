Моди в Киеве. Зачем премьер Индии встречается с Зеленским - эксперты - 23.08.2024 Украина.ру
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Моди в Киеве. Зачем премьер Индии встречается с Зеленским - эксперты
Моди в Киеве. Зачем премьер Индии встречается с Зеленским - эксперты - 23.08.2024 Украина.ру
Моди в Киеве. Зачем премьер Индии встречается с Зеленским - эксперты
Итак, Нарендра Моди в Киеве. Первый визит такого уровня индийского лидера подчеркнуто важен, и тем и интересен. Зачем приехал Моди?
2024-08-23T14:04
2024-08-23T14:29
киев
индия
россия
владимир зеленский
виктор орбан
дмитрий евстафьев
нато
шос
вкс
эксклюзив
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Мирные инициативы венгерского лидера Виктора Орбана, который лихо совершил вояж по четырем ключевым точкам – Москва-Пекин-Киев-Вашингтон – не увенчались успехом. Китайский мирный план – теория. Вот Индия теперь будет (очевидно) говорить о возможных компромиссах. Каковы прогнозы экспертов о целях и возможностях визита Моди к Зеленскому – в анализе экспертов.Украинский журналист-аналитик Василий АпасовВизит Моди в Киев. Зачем? Цель? - главная загадка. Не верю ни в какие миссии передачи посланий. Это было бы как из пулемета по комарам. Скорее, вероятнее, готовится что-то глобальное, где большие государства будут (или могут) принимать участие. И чтобы сформировать окончательную точку зрения, позицию нужно согласовать тет-а-тет. Получить реакцию из первых уст, где играет роль не только информация, но и как она была изложена и кем именно. Если я прав, то скоро (месяц-полтора) будет встреча Зеленского и Си. Наблюдаем.Политолог Вадим ТрухачевИндия и лично Моди делают заявку на то, чтобы в будущем стать главным посредником не только по урегулированию на Украине, но и по урегулированию между Россией и Западом в целом. Месяц назад он был в Москве, сейчас едет в Киев. Понятно, что сейчас никаких результатов его поездка не даст. Но на будущее (когда России станет это выгодно) Индию можно рассмотреть как самого естественного посредника с Западом. Турция и Венгрия - члены НАТО. Австрия и Швейцария - к НАТО примыкают. Китай не воспримут как посредника на Западе. Бразилия и ЮАР - слишком далеко. А Индия - страна огромная, и уже в силу этого влиятельная. Поддерживает ровные отношения и с Россией, и с Западом. Неплохо наживается как торговый посредник между ними. А теперь пытается конвертировать это в политические очки. Есть здесь элемент соперничества с Китаем, который тоже пытается выступать миротворцем. Но в силу большей приемлемости для Запада (как негласной стороны конфликта) у индийцев шансов больше. Для нас отношения с Индией имеют большое значение. Это не только крупный партнёр сам по себе, обход санкций и торговый посредник с Западом. Но и противовес впаданию России в слишком большую зависимость от Китая. Потому к визиту Моди в Киев надо отнестись спокойно. Никаким "переметнулся к Западу" тут не пахнет. Хотя считать Индию нашим союзником - наивно. У неё свои интересы.Политолог Дмитрий Евстафьев…вот, в чем силен наш противник, так это в визуализации и синхронизации. Проще говоря, у них лучше всего получается конструировать (именно конструировать, часто искусственно!) картинку и выстраивать календарь событий, провоцируя нас идти по своему календарю. И ситуация с паромом с нефтяными цистернами на Тамани с этой точки зрения близка к хрестоматийной. Смотрите: относительно небольшими, как я понимаю, средствами наносится удар по цели, попадание в которую дает великолепную картинку. Кстати, опять у нас полно видеофрагментов в обороте. Одно время как-то лучше с этим стало, но, вот, опять туда же… Военная ценность удара, конечно, есть. Но она не идет ни в какое сравнение со значением "картинки". Которую разгоняют с требованиями "наказать", "покарать" и все такое. Причем, быстро, чтобы снять у российской информационной общественности "стресс". Кстати, если уж говорить об опасных, провоцирующих ударах, то это, конечно, не удар по парому, а попытка удара по базе стратегической авиации в Мурманской области. Которая тоже произошла на днях. И не исключу, что до утра еще что-то нам "представят". Надеюсь, что нет, но не исключаю. Теперь календарь. Удар наносится 22 августа, то есть сегодня. Завтра 23 августа, как предполагается, Киев посетит премьер-министр Индии Нарендра Моди. У которого сложное положение – он, как пишут западные СМИ, "опасно балансирует" между поддержкой Запада и желанием сохранить хорошие отношения с Москвой. Складываем 2+2 и получаем… Правильно: следы пожаров в Киеве, наверняка жертвы среди гражданских, на которые будет смотреть Моди, выслушивая Зеленского. И lаже фейковую воздушную тревогу включать не надо. А потом Моди еще в Москву собирался. И это, кстати, я не стал смотреть более широко – наверняка там есть и еще пара "связанных" событий в США и Европе. Теперь зададим вопрос: нам такой результат, правда, нужен? Или, может, потерпим пару дней? Тем более что большинство значимых ресурсов противник загодя из-под удара убрал? Противник не идиот, он про ответный удар понимал, планируя такую комбинацию. Мораль: в противостоянии с противником, ведущим информационно-политическую войну, а Киев именно такую войну и ведет, иногда необходимо пропустить ход. И, увы, терпеть.Политик и журналист Дмитрий ВасилецСегодня премьер Индии Моди прибыл в Киев, чтоб лично посмотреть на Ермака с Зеленским и попробовать их вразумить. Дело конечно неблагодарное, с моей точки зрения, даже бессмысленное, скорее тут больше Моди решил создать себе "имидж миротворца", но не понял, что с наркоманом, который принадлежит англосаксам на правах частной собственности, этот номер не пройдет. Одно радует, Индия обогнала Китай по закупкам российской нефти. В июле поставки из России составили рекордные 44% от общего индийского импорта, а во время прокси-войны с блоком НАТО это лучшее свидетельство прямой поддержки и полного одобрения российской политики.Политтехнолог Игорь ДимитриевУкраинское наступление на Курск очень напоминает начальный период СВО, но только в миниатюре и наоборот. Лихо зашли на территорию противника, а потом остановились и не до конца понимают идти дальше или закрепляться? Подходящие украинские резервы несут ощутимые потери, но не окапываются, а продолжают по инерции наступать. Не очень понятно зачем. Момент упущен. Такое впечатление, что успех первой недели был для Киева неожиданностью и теперь они сами не очень понимают, что делать. Теперь просто пародируют действия Москвы двухлетней давности: проведем референдум на освобождённых территориях, нет - всё-таки давайте будем оккупанты, нет - покажем как мы хорошо обращаемся с мирным населением. Москва делает вид, что ничего не происходит. Официально это называют "попыткой вторжения", как бы намекая, что можно ещё откатить назад. По-хорошему, Киев мог бы, как и Россия в 2022 году, отвести войска и назвать это "жестом доброй воли". Если б Киев планировал договариваться. Но, к моему большому сожалению, планов идти на компромиссы у него нет. Украина резко повысила ставки. Зачем? Потому что все лето Россию подталкивали с мирным переговорам (собственно, они и шли). Судя по публичным заявлениям и Штаты, и Китай за мирное урегулирование, которое принесло б им кроме политических очков конкретные финансовые выгоды - конфискацию российских активов, контракты на восстановление украинской инфраструктуры и приватизацию интересующих объектов. Но видимо условия мира не удовлетворяли собственно Россию и Украину (с ее преданным союзником Великобританией). Им на этом круглом столе, кажется, места не нашлось. Воевали, выходит, одни, а бонусы получают другие. И вот Путин в начале июля на заседании ШОС говорит, что через посредников Украина мира не добьется, а в подтверждение его слов ВКС наносят ракетный удар по Киеву. Одновременно ВСУ готовят прорыв на "каноническую" территорию РФ. (Можно ещё вспомнить, что Пентагон предотвратил какие-то две атаки Украины, информацию о которых в Вашингтон передал российский министр обороны). Короче говоря, оба участника конфликта показывают таким образом, что они готовы продолжать, если их интересы в мирных переговорах учитываться не будут. Но проблема в том, что теперь и требования у Москвы и Киева будут выше. Москве необходимо будет компенсировать репутационные потери Курского провала. А Киев, опьяненный успехом, тоже будет претендовать на большее. Теперь в Киев едет следующий миротворец - Нарендра Моди. Нам будет предложена новая комбинация интересов во имя достижения мира.Более подробно о целях и задачах визита премьера Индии в Киев - в статье Игоря Сердюкова "План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев?"
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Виктория Титова
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киев, индия, россия, владимир зеленский, виктор орбан, дмитрий евстафьев, нато, шос, вкс, эксклюзив
Киев, Индия, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Дмитрий Евстафьев, НАТО, ШОС, ВКС, Эксклюзив

Моди в Киеве. Зачем премьер Индии встречается с Зеленским - эксперты

14:04 23.08.2024 (обновлено: 14:29 23.08.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРоссийско-индийские переговоры
Российско-индийские переговоры - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Итак, Нарендра Моди в Киеве. Первый визит такого уровня индийского лидера подчеркнуто важен, и тем и интересен. Зачем приехал Моди?
Мирные инициативы венгерского лидера Виктора Орбана, который лихо совершил вояж по четырем ключевым точкам – Москва-Пекин-Киев-Вашингтон – не увенчались успехом. Китайский мирный план – теория. Вот Индия теперь будет (очевидно) говорить о возможных компромиссах. Каковы прогнозы экспертов о целях и возможностях визита Моди к Зеленскому – в анализе экспертов.
Украинский журналист-аналитик Василий Апасов
Визит Моди в Киев. Зачем? Цель? - главная загадка. Не верю ни в какие миссии передачи посланий. Это было бы как из пулемета по комарам. Скорее, вероятнее, готовится что-то глобальное, где большие государства будут (или могут) принимать участие. И чтобы сформировать окончательную точку зрения, позицию нужно согласовать тет-а-тет. Получить реакцию из первых уст, где играет роль не только информация, но и как она была изложена и кем именно. Если я прав, то скоро (месяц-полтора) будет встреча Зеленского и Си. Наблюдаем.
Политолог Вадим Трухачев
Индия и лично Моди делают заявку на то, чтобы в будущем стать главным посредником не только по урегулированию на Украине, но и по урегулированию между Россией и Западом в целом. Месяц назад он был в Москве, сейчас едет в Киев. Понятно, что сейчас никаких результатов его поездка не даст. Но на будущее (когда России станет это выгодно) Индию можно рассмотреть как самого естественного посредника с Западом.
Турция и Венгрия - члены НАТО. Австрия и Швейцария - к НАТО примыкают. Китай не воспримут как посредника на Западе. Бразилия и ЮАР - слишком далеко. А Индия - страна огромная, и уже в силу этого влиятельная. Поддерживает ровные отношения и с Россией, и с Западом. Неплохо наживается как торговый посредник между ними. А теперь пытается конвертировать это в политические очки.
Есть здесь элемент соперничества с Китаем, который тоже пытается выступать миротворцем. Но в силу большей приемлемости для Запада (как негласной стороны конфликта) у индийцев шансов больше. Для нас отношения с Индией имеют большое значение. Это не только крупный партнёр сам по себе, обход санкций и торговый посредник с Западом. Но и противовес впаданию России в слишком большую зависимость от Китая. Потому к визиту Моди в Киев надо отнестись спокойно. Никаким "переметнулся к Западу" тут не пахнет. Хотя считать Индию нашим союзником - наивно. У неё свои интересы.
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
06:22
Премьер Индии перед визитом в Киев потренировался на ПольшеВпервые за 45 лет премьер-министр Индии посетил Польшу. Однако приезд Нарендры Моди в Варшаву оставил впечатление лишь промежуточного мероприятия между визитами индийского лидера в Москву и Киев
Политолог Дмитрий Евстафьев
…вот, в чем силен наш противник, так это в визуализации и синхронизации. Проще говоря, у них лучше всего получается конструировать (именно конструировать, часто искусственно!) картинку и выстраивать календарь событий, провоцируя нас идти по своему календарю.
И ситуация с паромом с нефтяными цистернами на Тамани с этой точки зрения близка к хрестоматийной. Смотрите: относительно небольшими, как я понимаю, средствами наносится удар по цели, попадание в которую дает великолепную картинку. Кстати, опять у нас полно видеофрагментов в обороте. Одно время как-то лучше с этим стало, но, вот, опять туда же…
Военная ценность удара, конечно, есть. Но она не идет ни в какое сравнение со значением "картинки". Которую разгоняют с требованиями "наказать", "покарать" и все такое. Причем, быстро, чтобы снять у российской информационной общественности "стресс".
Кстати, если уж говорить об опасных, провоцирующих ударах, то это, конечно, не удар по парому, а попытка удара по базе стратегической авиации в Мурманской области. Которая тоже произошла на днях. И не исключу, что до утра еще что-то нам "представят". Надеюсь, что нет, но не исключаю.
Теперь календарь. Удар наносится 22 августа, то есть сегодня. Завтра 23 августа, как предполагается, Киев посетит премьер-министр Индии Нарендра Моди. У которого сложное положение – он, как пишут западные СМИ, "опасно балансирует" между поддержкой Запада и желанием сохранить хорошие отношения с Москвой. Складываем 2+2 и получаем… Правильно: следы пожаров в Киеве, наверняка жертвы среди гражданских, на которые будет смотреть Моди, выслушивая Зеленского. И lаже фейковую воздушную тревогу включать не надо.
А потом Моди еще в Москву собирался. И это, кстати, я не стал смотреть более широко – наверняка там есть и еще пара "связанных" событий в США и Европе. Теперь зададим вопрос: нам такой результат, правда, нужен? Или, может, потерпим пару дней? Тем более что большинство значимых ресурсов противник загодя из-под удара убрал? Противник не идиот, он про ответный удар понимал, планируя такую комбинацию. Мораль: в противостоянии с противником, ведущим информационно-политическую войну, а Киев именно такую войну и ведет, иногда необходимо пропустить ход. И, увы, терпеть.
Политик и журналист Дмитрий Василец
Сегодня премьер Индии Моди прибыл в Киев, чтоб лично посмотреть на Ермака с Зеленским и попробовать их вразумить. Дело конечно неблагодарное, с моей точки зрения, даже бессмысленное, скорее тут больше Моди решил создать себе "имидж миротворца", но не понял, что с наркоманом, который принадлежит англосаксам на правах частной собственности, этот номер не пройдет. Одно радует, Индия обогнала Китай по закупкам российской нефти. В июле поставки из России составили рекордные 44% от общего индийского импорта, а во время прокси-войны с блоком НАТО это лучшее свидетельство прямой поддержки и полного одобрения российской политики.
Политтехнолог Игорь Димитриев
Украинское наступление на Курск очень напоминает начальный период СВО, но только в миниатюре и наоборот. Лихо зашли на территорию противника, а потом остановились и не до конца понимают идти дальше или закрепляться? Подходящие украинские резервы несут ощутимые потери, но не окапываются, а продолжают по инерции наступать. Не очень понятно зачем. Момент упущен.
Такое впечатление, что успех первой недели был для Киева неожиданностью и теперь они сами не очень понимают, что делать. Теперь просто пародируют действия Москвы двухлетней давности: проведем референдум на освобождённых территориях, нет - всё-таки давайте будем оккупанты, нет - покажем как мы хорошо обращаемся с мирным населением. Москва делает вид, что ничего не происходит. Официально это называют "попыткой вторжения", как бы намекая, что можно ещё откатить назад.
По-хорошему, Киев мог бы, как и Россия в 2022 году, отвести войска и назвать это "жестом доброй воли". Если б Киев планировал договариваться. Но, к моему большому сожалению, планов идти на компромиссы у него нет. Украина резко повысила ставки. Зачем? Потому что все лето Россию подталкивали с мирным переговорам (собственно, они и шли). Судя по публичным заявлениям и Штаты, и Китай за мирное урегулирование, которое принесло б им кроме политических очков конкретные финансовые выгоды - конфискацию российских активов, контракты на восстановление украинской инфраструктуры и приватизацию интересующих объектов.
Но видимо условия мира не удовлетворяли собственно Россию и Украину (с ее преданным союзником Великобританией). Им на этом круглом столе, кажется, места не нашлось. Воевали, выходит, одни, а бонусы получают другие. И вот Путин в начале июля на заседании ШОС говорит, что через посредников Украина мира не добьется, а в подтверждение его слов ВКС наносят ракетный удар по Киеву. Одновременно ВСУ готовят прорыв на "каноническую" территорию РФ. (Можно ещё вспомнить, что Пентагон предотвратил какие-то две атаки Украины, информацию о которых в Вашингтон передал российский министр обороны).
Короче говоря, оба участника конфликта показывают таким образом, что они готовы продолжать, если их интересы в мирных переговорах учитываться не будут. Но проблема в том, что теперь и требования у Москвы и Киева будут выше. Москве необходимо будет компенсировать репутационные потери Курского провала. А Киев, опьяненный успехом, тоже будет претендовать на большее. Теперь в Киев едет следующий миротворец - Нарендра Моди. Нам будет предложена новая комбинация интересов во имя достижения мира.
Более подробно о целях и задачах визита премьера Индии в Киев - в статье Игоря Сердюкова "План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев?"
 
КиевИндияРоссияВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанДмитрий ЕвстафьевНАТОШОСВКСЭксклюзив
 
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14:48Александр Полищук: ВСУ устроили драку под Курском, но Россия отдохнет и навяжет свою волю в другом месте
14:14Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки
14:14План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев?
14:04Моди в Киеве. Зачем премьер Индии встречается с Зеленским - эксперты
13:57Заключенные захватили заложников в исправительной колонии под Волгоградом, есть жертвы
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