https://ukraina.ru/20240823/1057008753.html

Главное за ночь 23 августа

Главное за ночь 23 августа - 23.08.2024 Украина.ру

Главное за ночь 23 августа

ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника. Взрывы раздавались в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. Украина.ру, 23.08.2024

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2024-08-23T08:12

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ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника. Взрывы раздавались в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.Семьи погибших на Украине колумбийских наемников могут подать иск против Киева из-за пропажи тел родных, заявила РИА Новости вдова одного из них.Российский посол Антонов заявил, что не контактировал с американской стороной по поводу нападения ВСУ на Курскую область, по его словам, "здесь обсуждать нечего". Он подчеркнул, что Россия "даже разговаривать не будет" с США по поводу охраны своих рубежей, это "не американцам судить".ВСУ вынужденно оголяют разные участки фронта под Харьковом из-за расходования сил при нападении на Курскую область, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Не исключено, что наёмники в Харьковской области "прикрывают дыры в обороне", возникшие из-за переброски сил ВСУ, - добавил он.Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" группировки войск "Восток" сорвали переброску резервов ВСУ на угледарском участке Южно-донецкого направления, сообщили в Минобороны РФ.Камала Харрис приняла официальную номинацию Демократической партии на пост президента США.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, анатолий антонов, сша, камала харрис, вооруженные силы украины