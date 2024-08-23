https://ukraina.ru/20240823/1057008753.html
Главное за ночь 23 августа
Главное за ночь 23 августа - 23.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 23 августа
ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника. Взрывы раздавались в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. Украина.ру, 23.08.2024
2024-08-23T08:12
2024-08-23T08:12
2024-08-23T08:25
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ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника. Взрывы раздавались в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.Семьи погибших на Украине колумбийских наемников могут подать иск против Киева из-за пропажи тел родных, заявила РИА Новости вдова одного из них.Российский посол Антонов заявил, что не контактировал с американской стороной по поводу нападения ВСУ на Курскую область, по его словам, "здесь обсуждать нечего". Он подчеркнул, что Россия "даже разговаривать не будет" с США по поводу охраны своих рубежей, это "не американцам судить".ВСУ вынужденно оголяют разные участки фронта под Харьковом из-за расходования сил при нападении на Курскую область, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Не исключено, что наёмники в Харьковской области "прикрывают дыры в обороне", возникшие из-за переброски сил ВСУ, - добавил он.Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" группировки войск "Восток" сорвали переброску резервов ВСУ на угледарском участке Южно-донецкого направления, сообщили в Минобороны РФ.Камала Харрис приняла официальную номинацию Демократической партии на пост президента США.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курская область, анатолий антонов, сша, камала харрис, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курская область, Анатолий Антонов, США, Камала Харрис, Вооруженные силы Украины
ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника. Взрывы раздавались в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.
Семьи погибших на Украине колумбийских наемников могут подать иск против Киева из-за пропажи тел родных, заявила РИА Новости вдова одного из них.
Российский посол Антонов заявил, что не контактировал с американской стороной по поводу нападения ВСУ на Курскую область, по его словам, "здесь обсуждать нечего". Он подчеркнул, что Россия "даже разговаривать не будет" с США по поводу охраны своих рубежей, это "не американцам судить".
ВСУ вынужденно оголяют разные участки фронта под Харьковом из-за расходования сил при нападении на Курскую область, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Не исключено, что наёмники в Харьковской области "прикрывают дыры в обороне", возникшие из-за переброски сил ВСУ, - добавил он.
Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" группировки войск "Восток" сорвали переброску резервов ВСУ на угледарском участке Южно-донецкого направления, сообщили в Минобороны РФ.
Камала Харрис приняла официальную номинацию Демократической партии на пост президента США.