Герой России Дмитрий Трачук: Сам-то я троечник и пока гордиться как-то нечем было. А тут – на тебе! - 23.08.2024 Украина.ру
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Герой России Дмитрий Трачук: Сам-то я троечник и пока гордиться как-то нечем было. А тут – на тебе!
Герой России Дмитрий Трачук: Сам-то я троечник и пока гордиться как-то нечем было. А тут – на тебе! - 23.08.2024 Украина.ру
Герой России Дмитрий Трачук: Сам-то я троечник и пока гордиться как-то нечем было. А тут – на тебе!
О своем подвиге, церемонии награждения и работе инструктором, а также о прошлом, настоящем и планах на будущее журналисту издания "Украина.ру" рассказал Герой России Дмитрий Трачук, известный под позывным "Рэд".
2024-08-23T06:51
2024-08-23T06:51
россия
москва
кировск
владимир путин
вадим артемов
украина.ру
интервью
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- Рэд, ты представился Героем России и как-то неуверенно хихикнул, будто никак не можешь привыкнуть. Каково это?- Ответственность. Это очень большая ответственность. Надо ведь соответствовать этому высокому званию, а я раньше вообще работал слесарем. Сильнейший диссонанс.- И за что ты удостоился столь высокого звания?- Совершил подвиг… наверное. Возможно. Я до сих пор считаю, что это должно быть нормой для любого бойца. Я просто пошел вперед, не побоялся и получилось обойти врага, застать его врасплох и "съесть". В итоге вывел из строя целую позицию. Потом ребята подошли, мы закрепились.Сработал эффект неожиданности. Мы думали, что там снайпер работает. Я решил обойти и убрать его, чтобы штурм нормально прошел. А так не могли мы пройти, закусывались. А оказалось, что там пулеметчик. Я сбоку обошел, смотрю – ему ленту набивают. "Ого!" - думаю. И, естественно, подавил противника.И там еще рукопашная, когда подранок… он просто здоровый был такой. Я буквально отжал у него оружие. Мое болталось уже без патронов. Я у него забрал автомат, а он тоже без патронов. Ситуация! Стоим и друг на друга смотрим. У меня поясная разгрузка и я не помню, какой из магазинов полный, а у него разгрузка нагрудная.Кстати, пользуясь случаем, советую всем именно поясную разгрузку. Штурмовикам особенно важно, поскольку она делает вас минимум на пять спасительных сантиметров ближе к земле, когда ложитесьВ общем, спокойно, глядя противнику в глаза, я достаю магазин из его разгрузки и заряжаю. Как-то так вышло на тоненькой.- Не растерялся…- Да. Разум вообще был холодным. Я помню, что делал все четко. Вот будто кто-то руководил мною. В критических ситуациях некоторые люди стопорятся, а другие принимаются нервничать. У меня же включилось хладнокровие. Ни одного лишнего движения. Все так, будто заранее знал.- Как до тебя дошла большая новость?- Я тогда в больнице лежал. После всего этого пошел в наш блиндаж, чтобы зарядить магазины. И на выходе к нам с командиром, который шел позади, прилетел танковый снаряд. Меня контузило. Я собой командира прикрыл. Контузия глаз, баротравма. Пока отлеживался, ко мне приехал замполит 8-й армии. Говорит: "Сынок, ты совершил практически невероятное. Хотим подать тебя на Героя России". А потом спросил, где мой бронежилет. Хотел в музей его сдать. "Нет, я свою броню не отдам!" - отвечаю. Так и не нашел его, кстати. У меня "Ратник" был. Всем советую. Это что-то с чем-то, божественное. И легкий, и эргономичный.- Что ты в тот момент почувствовал?- Да я не осознал даже. Звезду мне дали через полгода. Я уж думал, что забраковали. Мне же сказали, что подадут, а приняли или не приняли, я не знал. Сказал об этом другу, а у него глаза огромные: "Ничего себе!" А сам не осознавал.Я и сейчас толком не могу осмыслить всю мощь этого звания. Бывает такое, что подходит пенсионер и спрашивает: "А можно вам руку пожать?" И это, конечно, вызывает гордость. Сам-то я троечник по жизни и до сих пор гордиться как-то нечем было. А тут – на тебе! Теперь и дедушкам, и бабушкам есть из-за чего мною гордиться.- Ты же сам из Харцызска родом, верно?- Вообще родился в пгт. Кировск, но еще в детстве мы переехали в Харцызск. Так что можно сказать, что Харцызск – мой родной город. Там я вырос.- И каково было приехать из Харцызска в Москву, на церемонию награждения?- Если честно, то я ведь не осознавал себя героем. Я боялся. Думал, что с Путиным встречусь. Хотелось пожать ему руку. Не получилось, но думаю, что все еще впереди. А осознание вот только сейчас приходит. Такое, знаешь, взросление. У меня вот первого числа ребенок родился. По факту я только сейчас начинаю взрослеть. Выхожу из детско-юношеского возраста.А в Москве было необычно. Непривычно, что люди по ночам гуляют, что трафик у них такой. Диссонанс. У нас-то комендантский час, а у них ночами людно.- А перед церемонией нервничал?- Я боялся запороть приветствие. Боялся сказать что-то не то или встать не там. Нас же готовили. Объясняли, как приветствовать, где стоять. Вот и переживал, что перепутаю. А так нормально все. Еще переживал, что буду троить во время интервью, но я и так троил, если честно (смеется).- Как ты попал на войну?- По повестке. В 2022 году началась мобилизация, и мне повестка пришла. Мы сперва думали, что сборы опять. Я до того ездил и мне там очень понравилось. Мы в "Копейке" были. Взвод снайперов. Там дали азы. Начальник говорит: "Димон, это на пять-семь дней". Вот так до сих пор и воюю.- А до того чем занимался?- Основное – это сварка. Еще при Украине поработал в кузне. Причем ковали вручную, а не пневмомолотом. Художественная ковка. После этого съездил разочек в Москву, но столица – страшный город для одиночки. Вот Питер мне больше понравился. Там спокойнее как-то, медленнее. Более привычный темп для меня.Работал здесь в ЖЭКе. Это ЖЭО №1 в Ворошиловском районе. А когда с будущей женой познакомился, устроился в нашу городскую теплосеть. Работал слесарем по ремонту котельного оборудования. В основном насосы чинил. Так жизнь и шла себе потихоньку, а потом повестка пришла и все как-то завертелось.- После войны ты не планируешь оставаться в армии, верно? Я так понял, что хочешь получить высшее образование. И кем же ты будешь?- Если честно, то много кем хочется стать и к чему-то конкретному я пока не пришел. Я читать люблю, но вряд ли стану учителем литературы. У меня вот ребенок родился и приоритеты сдвинулись на воспитание малыша. А так, наверное, хотел бы стать психологом.- Почему бы не учителем литературы? После Великой Отечественной учителя-мужчины возвращались в свои школы. Тебя, кстати, в родную школу приглашали уже?- Я приходил как-то в свою школу. Они сказали, что позовут. Все были в шоке. Я же троечником был. Говорю: "Я у вас тут учился". "Ну и что ты хочешь?" - спрашивают. А потом узнали, что Герой России и сразу "Димочка, мы тебя помним". Ну… они хотят пригласить на урок мужества. В музей наш городской звали. Просили рассказать о себе.- А сейчас какую должность занимаешь?- Сейчас я инструктор. Преподаю ребятам тактику ведения боя в окопах.- Ну вот! Осваиваешь азы педагогики. А ребята на полигоне гордятся тем, что у них такой инструктор?- Где-то треть подходит и просит руку пожать. Ничего себе! Живой Герой России! Мы в паре работаем с другим инструктором. Он рассказывает, я дополняю. Они так смотрят на меня. У меня же еще рука забинтована. А напарник мой говорит: "Так, на секундочку, это Герой России!" У всех глаза навыкате. Сразу понимают, что им не дую в уши, а говорю то, что надо.Обычно я стараюсь объяснять ребятам нюансы, на которые сам обратил внимание. Как правильно стоять, чтобы не полкорпуса у тебя видно было, а чисто глазик. Такие моменты. Я вообще считаю, что 70% выживаемости – это техника безопасности. Вот не прямо бежать в полный рост, а петлять на полусогнутых. И чем быстрее, тем лучше.Все это пытаюсь донести до ребят. Многие впитывают, а некоторые… ну это взрослые мужчины. Некоторым это по факту не надо. Сразу видно, кто выживет, а кто нет. Но ребята, в большинстве своем, впитывают, стараются. Особенно, когда им рассказываешь, как все было. Они тогда воодушевляются.Самое главное перед штурмом – поднять боевой дух. Я по себе знаю. Я всегда считал, что противник слабее. Поэтому и страха не было. Не было вот этого ступора, как у некоторых. Надо сразу принять, что в ходе штурма тебе обязательно придется убить человека. А то встречаются люди и стоят друг перед другом. Два врага. Замерли. Кто-то приходит в себя быстрее, а другой погибает.Этого не должно происходить. Ты должен понимать, что пришел освобождать землю от нацистской мрази и тебе придется отнять чью-то жизнь. Иначе кто-нибудь отнимет твою. И он-то не пожалеет. Вот это железобетонный факт. Он еще будет издеваться над тобой. Потому лучше ты, чем тебя.- Даже в родной школе теперь знают, что их выпускник – Герой России. А есть люди, которые не знают, но тебе хотелось бы, чтобы узнали?- Есть. Это мой товарищ, Артем. Мы вместе работали в теплосети, вместе на сборы ездили. У нас были общие интересы. Я вот люблю тематику игр "Сталкер". И в игры играл, и много книг прочитал. Возможно, кстати, это помогло мне на войне. По крайней мере мне кажется, что это помогло.И служили мы вместе. Он был гранатометчиком, а я помощником гранатометчика. Он был мне как старший брат. Но потом я попал в "девятку", а его определили в другое подразделение. А потом его не стало. Жена узнала раньше, но не хотела меня огорчать. Я только через месяц узнал. Он был хорошим человеком. Вот я хотел бы, чтобы он узнал.- Много друзей пришлось потерять?- Ты знаешь, у меня само определение понятия "друзья" изменилось, если честно. Вот эти товарищи с гражданки, которых называют кентами, они же не друзья. Друзья – это те, кто бежит к тебе на выручку, когда нужна помощь. Был момент, когда ребята просили помочь, а мы сидим с пулеметчиком. Я говорю: братан, надо бежать. А он мне: я не пойду. Поймал стоп, понимаешь? И что делать? Пришлось брать пулемет и бежать на выручку. Накрыл пулеметным огнем, и ребята смогли отойти. Все целы. Много моментов, когда людей сковывает страх. У него ведь глаза велики. А убери страх и все получится.- О чем ты мечтаешь? Я не победу имею в виду. Это цель, а не мечта. Речь о чем-то более глубоком.- Глубоком? Хочу перебраться в Крым с семьей. Даже не знаю, чем хочу заниматься. Много разных идей. Хотелось бы небольшую кузню и клепать что-нибудь. Заниматься чем-то мелким. Мне очень нравится ювелирная работа.Еще рисовать люблю. Может быть, сидя на пляже, рисовал бы маслом. Хочу попробовать вот так хотя бы разочек, как минимум.А еще хочется, чтобы сын вырос не в отца. Не троечником. Чтобы переплюнул меня. Чтобы достаток был у родных. И мирного неба хочу над Донецком. Надоели эти обстрелы. У меня бабушка на Текстильщике живет. Это же просто кошмар. "Галактика" сгорела недавно. Я переживаю за родных.Пусть война прекратится. Война – это очень страшно и грязно. Хочу, чтобы она прекратилась. Это самое мое большое желание.
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Игорь Гомольский
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, москва, кировск, владимир путин, вадим артемов, украина.ру, интервью
Россия, Москва, Кировск, Владимир Путин, Вадим Артемов, Украина.ру, Интервью

Герой России Дмитрий Трачук: Сам-то я троечник и пока гордиться как-то нечем было. А тут – на тебе!

06:51 23.08.2024
 
Рэд
Рэд
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
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О своем подвиге, церемонии награждения и работе инструктором, а также о прошлом, настоящем и планах на будущее журналисту издания "Украина.ру" рассказал Герой России Дмитрий Трачук, известный под позывным "Рэд".
- Рэд, ты представился Героем России и как-то неуверенно хихикнул, будто никак не можешь привыкнуть. Каково это?
- Ответственность. Это очень большая ответственность. Надо ведь соответствовать этому высокому званию, а я раньше вообще работал слесарем. Сильнейший диссонанс.
- И за что ты удостоился столь высокого звания?
- Совершил подвиг… наверное. Возможно. Я до сих пор считаю, что это должно быть нормой для любого бойца. Я просто пошел вперед, не побоялся и получилось обойти врага, застать его врасплох и "съесть". В итоге вывел из строя целую позицию. Потом ребята подошли, мы закрепились.
Сработал эффект неожиданности. Мы думали, что там снайпер работает. Я решил обойти и убрать его, чтобы штурм нормально прошел. А так не могли мы пройти, закусывались. А оказалось, что там пулеметчик. Я сбоку обошел, смотрю – ему ленту набивают. "Ого!" - думаю. И, естественно, подавил противника.
И там еще рукопашная, когда подранок… он просто здоровый был такой. Я буквально отжал у него оружие. Мое болталось уже без патронов. Я у него забрал автомат, а он тоже без патронов. Ситуация! Стоим и друг на друга смотрим. У меня поясная разгрузка и я не помню, какой из магазинов полный, а у него разгрузка нагрудная.
Кстати, пользуясь случаем, советую всем именно поясную разгрузку. Штурмовикам особенно важно, поскольку она делает вас минимум на пять спасительных сантиметров ближе к земле, когда ложитесь
В общем, спокойно, глядя противнику в глаза, я достаю магазин из его разгрузки и заряжаю. Как-то так вышло на тоненькой.
- Не растерялся…
- Да. Разум вообще был холодным. Я помню, что делал все четко. Вот будто кто-то руководил мною. В критических ситуациях некоторые люди стопорятся, а другие принимаются нервничать. У меня же включилось хладнокровие. Ни одного лишнего движения. Все так, будто заранее знал.
- Как до тебя дошла большая новость?
- Я тогда в больнице лежал. После всего этого пошел в наш блиндаж, чтобы зарядить магазины. И на выходе к нам с командиром, который шел позади, прилетел танковый снаряд. Меня контузило. Я собой командира прикрыл. Контузия глаз, баротравма. Пока отлеживался, ко мне приехал замполит 8-й армии. Говорит: "Сынок, ты совершил практически невероятное. Хотим подать тебя на Героя России". А потом спросил, где мой бронежилет. Хотел в музей его сдать. "Нет, я свою броню не отдам!" - отвечаю. Так и не нашел его, кстати. У меня "Ратник" был. Всем советую. Это что-то с чем-то, божественное. И легкий, и эргономичный.
- Что ты в тот момент почувствовал?
- Да я не осознал даже. Звезду мне дали через полгода. Я уж думал, что забраковали. Мне же сказали, что подадут, а приняли или не приняли, я не знал. Сказал об этом другу, а у него глаза огромные: "Ничего себе!" А сам не осознавал.
Я и сейчас толком не могу осмыслить всю мощь этого звания. Бывает такое, что подходит пенсионер и спрашивает: "А можно вам руку пожать?" И это, конечно, вызывает гордость. Сам-то я троечник по жизни и до сих пор гордиться как-то нечем было. А тут – на тебе! Теперь и дедушкам, и бабушкам есть из-за чего мною гордиться.
- Ты же сам из Харцызска родом, верно?
- Вообще родился в пгт. Кировск, но еще в детстве мы переехали в Харцызск. Так что можно сказать, что Харцызск – мой родной город. Там я вырос.
- И каково было приехать из Харцызска в Москву, на церемонию награждения?
- Если честно, то я ведь не осознавал себя героем. Я боялся. Думал, что с Путиным встречусь. Хотелось пожать ему руку. Не получилось, но думаю, что все еще впереди. А осознание вот только сейчас приходит. Такое, знаешь, взросление. У меня вот первого числа ребенок родился. По факту я только сейчас начинаю взрослеть. Выхожу из детско-юношеского возраста.
А в Москве было необычно. Непривычно, что люди по ночам гуляют, что трафик у них такой. Диссонанс. У нас-то комендантский час, а у них ночами людно.
- А перед церемонией нервничал?
- Я боялся запороть приветствие. Боялся сказать что-то не то или встать не там. Нас же готовили. Объясняли, как приветствовать, где стоять. Вот и переживал, что перепутаю. А так нормально все. Еще переживал, что буду троить во время интервью, но я и так троил, если честно (смеется).
- Как ты попал на войну?
- По повестке. В 2022 году началась мобилизация, и мне повестка пришла. Мы сперва думали, что сборы опять. Я до того ездил и мне там очень понравилось. Мы в "Копейке" были. Взвод снайперов. Там дали азы. Начальник говорит: "Димон, это на пять-семь дней". Вот так до сих пор и воюю.
- А до того чем занимался?
- Основное – это сварка. Еще при Украине поработал в кузне. Причем ковали вручную, а не пневмомолотом. Художественная ковка. После этого съездил разочек в Москву, но столица – страшный город для одиночки. Вот Питер мне больше понравился. Там спокойнее как-то, медленнее. Более привычный темп для меня.
Работал здесь в ЖЭКе. Это ЖЭО №1 в Ворошиловском районе. А когда с будущей женой познакомился, устроился в нашу городскую теплосеть. Работал слесарем по ремонту котельного оборудования. В основном насосы чинил. Так жизнь и шла себе потихоньку, а потом повестка пришла и все как-то завертелось.
- После войны ты не планируешь оставаться в армии, верно? Я так понял, что хочешь получить высшее образование. И кем же ты будешь?
- Если честно, то много кем хочется стать и к чему-то конкретному я пока не пришел. Я читать люблю, но вряд ли стану учителем литературы. У меня вот ребенок родился и приоритеты сдвинулись на воспитание малыша. А так, наверное, хотел бы стать психологом.
- Почему бы не учителем литературы? После Великой Отечественной учителя-мужчины возвращались в свои школы. Тебя, кстати, в родную школу приглашали уже?
- Я приходил как-то в свою школу. Они сказали, что позовут. Все были в шоке. Я же троечником был. Говорю: "Я у вас тут учился". "Ну и что ты хочешь?" - спрашивают. А потом узнали, что Герой России и сразу "Димочка, мы тебя помним". Ну… они хотят пригласить на урок мужества. В музей наш городской звали. Просили рассказать о себе.
- А сейчас какую должность занимаешь?
- Сейчас я инструктор. Преподаю ребятам тактику ведения боя в окопах.
- Ну вот! Осваиваешь азы педагогики. А ребята на полигоне гордятся тем, что у них такой инструктор?
- Где-то треть подходит и просит руку пожать. Ничего себе! Живой Герой России! Мы в паре работаем с другим инструктором. Он рассказывает, я дополняю. Они так смотрят на меня. У меня же еще рука забинтована. А напарник мой говорит: "Так, на секундочку, это Герой России!" У всех глаза навыкате. Сразу понимают, что им не дую в уши, а говорю то, что надо.
Обычно я стараюсь объяснять ребятам нюансы, на которые сам обратил внимание. Как правильно стоять, чтобы не полкорпуса у тебя видно было, а чисто глазик. Такие моменты. Я вообще считаю, что 70% выживаемости – это техника безопасности. Вот не прямо бежать в полный рост, а петлять на полусогнутых. И чем быстрее, тем лучше.
Все это пытаюсь донести до ребят. Многие впитывают, а некоторые… ну это взрослые мужчины. Некоторым это по факту не надо. Сразу видно, кто выживет, а кто нет. Но ребята, в большинстве своем, впитывают, стараются. Особенно, когда им рассказываешь, как все было. Они тогда воодушевляются.
Самое главное перед штурмом – поднять боевой дух. Я по себе знаю. Я всегда считал, что противник слабее. Поэтому и страха не было. Не было вот этого ступора, как у некоторых. Надо сразу принять, что в ходе штурма тебе обязательно придется убить человека. А то встречаются люди и стоят друг перед другом. Два врага. Замерли. Кто-то приходит в себя быстрее, а другой погибает.
Этого не должно происходить. Ты должен понимать, что пришел освобождать землю от нацистской мрази и тебе придется отнять чью-то жизнь. Иначе кто-нибудь отнимет твою. И он-то не пожалеет. Вот это железобетонный факт. Он еще будет издеваться над тобой. Потому лучше ты, чем тебя.
- Даже в родной школе теперь знают, что их выпускник – Герой России. А есть люди, которые не знают, но тебе хотелось бы, чтобы узнали?
- Есть. Это мой товарищ, Артем. Мы вместе работали в теплосети, вместе на сборы ездили. У нас были общие интересы. Я вот люблю тематику игр "Сталкер". И в игры играл, и много книг прочитал. Возможно, кстати, это помогло мне на войне. По крайней мере мне кажется, что это помогло.
И служили мы вместе. Он был гранатометчиком, а я помощником гранатометчика. Он был мне как старший брат. Но потом я попал в "девятку", а его определили в другое подразделение. А потом его не стало. Жена узнала раньше, но не хотела меня огорчать. Я только через месяц узнал. Он был хорошим человеком. Вот я хотел бы, чтобы он узнал.
- Много друзей пришлось потерять?
- Ты знаешь, у меня само определение понятия "друзья" изменилось, если честно. Вот эти товарищи с гражданки, которых называют кентами, они же не друзья. Друзья – это те, кто бежит к тебе на выручку, когда нужна помощь. Был момент, когда ребята просили помочь, а мы сидим с пулеметчиком. Я говорю: братан, надо бежать. А он мне: я не пойду. Поймал стоп, понимаешь? И что делать? Пришлось брать пулемет и бежать на выручку. Накрыл пулеметным огнем, и ребята смогли отойти. Все целы. Много моментов, когда людей сковывает страх. У него ведь глаза велики. А убери страх и все получится.
- О чем ты мечтаешь? Я не победу имею в виду. Это цель, а не мечта. Речь о чем-то более глубоком.
- Глубоком? Хочу перебраться в Крым с семьей. Даже не знаю, чем хочу заниматься. Много разных идей. Хотелось бы небольшую кузню и клепать что-нибудь. Заниматься чем-то мелким. Мне очень нравится ювелирная работа.
Еще рисовать люблю. Может быть, сидя на пляже, рисовал бы маслом. Хочу попробовать вот так хотя бы разочек, как минимум.
А еще хочется, чтобы сын вырос не в отца. Не троечником. Чтобы переплюнул меня. Чтобы достаток был у родных. И мирного неба хочу над Донецком. Надоели эти обстрелы. У меня бабушка на Текстильщике живет. Это же просто кошмар. "Галактика" сгорела недавно. Я переживаю за родных.
Пусть война прекратится. Война – это очень страшно и грязно. Хочу, чтобы она прекратилась. Это самое мое большое желание.
 
РоссияМоскваКировскВладимир ПутинВадим АртемовУкраина.руИнтервью
 
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06:51Герой России Дмитрий Трачук: Сам-то я троечник и пока гордиться как-то нечем было. А тут – на тебе!
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