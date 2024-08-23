Визит Путина в Азербайджан должен стать инструментом стабилизации обстановки в Закавказье - Овчинский
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Радикальные круги в США и НАТО заинтересованы в том, чтобы в Закавказье возник еще один конфликт. Пока эту ситуацию удается сдерживать, но она может выйти из-под контроля. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский
Президент России Владимир Путин выстроил отношения и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и с руководством Армении. Сейчас Россия является гарантом более-менее мирной ситуации в этом регионе, рассказал эксперт.
Радикальные круги в США и НАТО заинтересованы в том, чтобы в Закавказье возник еще один конфликт. Чтобы он разгорелся как можно быстрее и чтобы он был как можно кровопролитнее, отметил советник.
"Пока эту ситуацию удается сдерживать, поскольку Путин выстроил доверительные отношения с Алиевым. Несмотря на то, что [премьер-министр Армении Никол] Пашинян постоянно расшатывает ситуацию. Поэтому визит Путина должен быть еще одним инструментом стабилизации обстановки в Закавказье", - подчеркнул Овчинский.
Скептики говорят: "Как Путин может ехать в Азербайджан, когда в Курской области разворачиваются такие острые события?". Но Закавказье – не менее острый регион, ситуация там может выйти из-под контроля и тогда России придется действовать на несколько фронтов, заключил собеседник издания.
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