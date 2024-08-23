https://ukraina.ru/20240823/1057005851.html

Визит Путина в Азербайджан должен стать инструментом стабилизации обстановки в Закавказье - Овчинский

Визит Путина в Азербайджан должен стать инструментом стабилизации обстановки в Закавказье - Овчинский - 23.08.2024 Украина.ру

Визит Путина в Азербайджан должен стать инструментом стабилизации обстановки в Закавказье - Овчинский

Радикальные круги в США и НАТО заинтересованы в том, чтобы в Закавказье возник еще один конфликт. Пока эту ситуацию удается сдерживать, но она может выйти из-под контроля. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский

2024-08-23T03:15

2024-08-23T03:15

2024-08-23T03:15

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Президент России Владимир Путин выстроил отношения и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и с руководством Армении. Сейчас Россия является гарантом более-менее мирной ситуации в этом регионе, рассказал эксперт.Радикальные круги в США и НАТО заинтересованы в том, чтобы в Закавказье возник еще один конфликт. Чтобы он разгорелся как можно быстрее и чтобы он был как можно кровопролитнее, отметил советник.Скептики говорят: "Как Путин может ехать в Азербайджан, когда в Курской области разворачиваются такие острые события?". Но Закавказье – не менее острый регион, ситуация там может выйти из-под контроля и тогда России придется действовать на несколько фронтов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Овчинского: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией читайте на сайте Украина.руО том, зачем после ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240822/1057000733.html

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новости, россия, закавказье, азербайджан, ильхам алиев, владимир путин, нато, армения, война, сша, никол пашинян