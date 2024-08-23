Визит Путина в Азербайджан должен стать инструментом стабилизации обстановки в Закавказье - Овчинский - 23.08.2024 Украина.ру
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Визит Путина в Азербайджан должен стать инструментом стабилизации обстановки в Закавказье - Овчинский
Визит Путина в Азербайджан должен стать инструментом стабилизации обстановки в Закавказье - Овчинский - 23.08.2024 Украина.ру
Визит Путина в Азербайджан должен стать инструментом стабилизации обстановки в Закавказье - Овчинский
Радикальные круги в США и НАТО заинтересованы в том, чтобы в Закавказье возник еще один конфликт. Пока эту ситуацию удается сдерживать, но она может выйти из-под контроля. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский
2024-08-23T03:15
2024-08-23T03:15
новости
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азербайджан
ильхам алиев
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нато
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война
сша
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Президент России Владимир Путин выстроил отношения и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и с руководством Армении. Сейчас Россия является гарантом более-менее мирной ситуации в этом регионе, рассказал эксперт.Радикальные круги в США и НАТО заинтересованы в том, чтобы в Закавказье возник еще один конфликт. Чтобы он разгорелся как можно быстрее и чтобы он был как можно кровопролитнее, отметил советник.Скептики говорят: "Как Путин может ехать в Азербайджан, когда в Курской области разворачиваются такие острые события?". Но Закавказье – не менее острый регион, ситуация там может выйти из-под контроля и тогда России придется действовать на несколько фронтов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Овчинского: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией читайте на сайте Украина.руО том, зачем после ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру
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новости, россия, закавказье, азербайджан, ильхам алиев, владимир путин, нато, армения, война, сша, никол пашинян
Новости, Россия, Закавказье, Азербайджан, Ильхам Алиев, Владимир Путин, НАТО, Армения, война, США, Никол Пашинян

Визит Путина в Азербайджан должен стать инструментом стабилизации обстановки в Закавказье - Овчинский

03:15 23.08.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкОткрыто движение по Лачинскому коридору
Открыто движение по Лачинскому коридору
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Читать в
Радикальные круги в США и НАТО заинтересованы в том, чтобы в Закавказье возник еще один конфликт. Пока эту ситуацию удается сдерживать, но она может выйти из-под контроля. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский
Президент России Владимир Путин выстроил отношения и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и с руководством Армении. Сейчас Россия является гарантом более-менее мирной ситуации в этом регионе, рассказал эксперт.
Радикальные круги в США и НАТО заинтересованы в том, чтобы в Закавказье возник еще один конфликт. Чтобы он разгорелся как можно быстрее и чтобы он был как можно кровопролитнее, отметил советник.
"Пока эту ситуацию удается сдерживать, поскольку Путин выстроил доверительные отношения с Алиевым. Несмотря на то, что [премьер-министр Армении Никол] Пашинян постоянно расшатывает ситуацию. Поэтому визит Путина должен быть еще одним инструментом стабилизации обстановки в Закавказье", - подчеркнул Овчинский.
Скептики говорят: "Как Путин может ехать в Азербайджан, когда в Курской области разворачиваются такие острые события?". Но Закавказье – не менее острый регион, ситуация там может выйти из-под контроля и тогда России придется действовать на несколько фронтов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Овчинского: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией читайте на сайте Украина.ру
О том, зачем после ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру
Военнослужащий ВСУ Василий Данилюк - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Вчера, 16:56
ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?Больше двух недель прошло после начала курской авантюры ВСУ. Продвижение противника остановить, в общем-то, удалось. Какую конечную цель поставило перед собой украинское командование, проводя эту операцию, пока еще непонятно, об этом эксперты ведут дискуссии
 
НовостиРоссияЗакавказьеАзербайджанИльхам АлиевВладимир ПутинНАТОАрмениявойнаСШАНикол Пашинян
 
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