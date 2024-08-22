https://ukraina.ru/20240822/1056991670.html

Визит Зеленского, нехватка персонала и фиктивные работницы. Что происходит в Днепре (б. Днепропетровске)

Визит Зеленского, нехватка персонала и фиктивные работницы. Что происходит в Днепре (б. Днепропетровске) - 22.08.2024 Украина.ру

Визит Зеленского, нехватка персонала и фиктивные работницы. Что происходит в Днепре (б. Днепропетровске)

Во вторник 20 августа Владимир Зеленский срочно приехал в свою родную Днепропетровскую область. На официальных видео встречи с местными чиновниками вид у него явно уставший и разбитый. Украинские СМИ пишут, что обсуждал он там проблемы водоснабжения, которые возникли после подрыва Каховской ГЭС в прошлом году.

2024-08-22T12:50

2024-08-22T12:50

2024-08-22T12:50

днепропетровская область

днепр

украина

владимир зеленский

марьяна безуглая

ринат ахметов

вооруженные силы украины

мвф

офис президента

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0b/1056187198_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_eb82f8d5fe7dd3e3a4398eb7b52186d2.jpg

Он призвал также "максимально оперативно" реализовать проект водоснабжения Николаевской области. На этот проект уже кто-то только из западных партнеров не скидывался, но деньги утекают в бездонные карманы чиновников.Встретился он там также с представителями бизнеса, поговорив о детенизации экономики и будущих изменениях в налоговой сфере. По сути, на встрече он требовал платить больше налогов, так как нечем платить западным кредиторам. В тот же день представители МВФ тоже призывали Киев повышать налоги, что приведет в итоге к подорожанию всех услуг и товаров, так как бизнес свои затраты всегда вписывает в ценники. По словам представителя Фонда Гэвина Грея, война на Украине продлится и в следующем году, поэтому, дескать, бюджетные расходы будут только расти.Результаты недавнего опроса Европейской Бизнес Ассоциации среди своих региональных компаний показали, что в Днепропетровской области настроения бизнеса демонстрируют ухудшение. Сложными условия работы в регионе называют сейчас 75% предпринимателей, тогда как в прошлом году таких было 69%. Самыми насущными вызовами в регионе предприниматели считают мобилизацию и трудности с бронированием работников. За прошлый год в регионе сократилось количество компаний, работающих в полном объеме – с 38% до 20%.Опрос также показал, что в завершение войны в следующем 2025 году верят 35% респондентов, тогда как 25% считают, что это произойдет в течение одного-трех лет, а 15% – что Украина в состоянии войны надолго.Однако украинские военные эксперты полагают, что основной причиной визита была подготовка к возможному прорыву ВС РФ к границам Днепропетровской области. В тот же день 20 августа глашатай Офиса президента нардеп Марьяна Безуглая написала, что из Донецкой области выводят подразделения ВСУ, оставляя целые полосы фронта на произвол судьбы. "Но за Покровском – прямой путь на Павлоград, где нет никаких фортификаций вообще, дальше – Днепропетровск", - сообщила Безуглая.В Днепре, как и в Харькове, ежедневно происходят конфликты с представителями военкоматов. Некоторые из них попадают на видео, демонстрируя жестокость украинских военкомов. Однако ни разу еще на Украине не было, чтобы сотрудника ТЦК наказали за подобное поведение. Руководство ТЦК до последнего защищает своих сотрудников, даже если они поднимают руку на женщин и детей. В понедельник 19 августа в соцсетях распространилось видео, на котором "людолов" грубо материт женщину возле подъезда в Днепре."ТЦКшники только подтверждают насколько им чуждо понятие морали. Тем временем градус обострения непримиримости между военкомами и гражданскими - растет как и частота конфликтов", - комментирует инцидент украинский telegram-канал "Наблюдатель".В Днепропетровском ТЦК отреагировали на видео, заявив, что на него якобы не попало то, что женщина нелестно отзывалась о Майдане 2014 года. "Некорректные высказывания со стороны военнослужащего, зафиксированные в обнародованной части видео, стали реакцией на агрессивные обиды патриотов и защитников Украины", - говорится в заявлении ТЦК.Подтверждений слов женщин никаких нет, но в любом конфликте украинского военного с гражданским принято верить военному, а гражданскому лицу не помогут даже десятки зафиксированных свидетельств. Если киевский режим начнет наказывать военных, ему не на кого будет опереться.Из-за массовой нехватки персонала в связи с мобилизацией западные инструкторы всё настойчивей рекомендуют привлекать женщин к тяжелым работам, пока Зеленский утилизирует их мужей на фронте.На днях американская New-York Times опубликовала материал о женщинах на шахтах и заводах Днепропетровской области. В статье с неприкрытым восторгом рассказывают, как женщины берутся за тяжелую работу, пока их мужья на фронте. "Так, в Павлограде (Днепропетровская область), на одном из предприятий ДТЭК, крупнейшей частной энергетической компании в стране, в ВСУ мобилизовали тысячу мужчин — пятую часть всего коллектива. Чтобы их частично заменить, администрация наняла в шахту 330 женщин, чтобы восполнить нехватку кадров", - говорится в публикации.Авторы статьи утверждают, что работа в шахте стала для женщин способом тоже принять участие в боевых действиях, поддерживая украинскую экономику. Украинки якобы тысячами устраиваются сварщиками, шахтерами и водителями автобусов.Украинские бизнесмены и работодатели с большим интересом восприняли статью в органе Демократической партии США, которая явно выдает желаемое за действительное.Для полноты картины перед американскими журналистами должна была бы выступить девушка модельной внешности с накачанными ботоксом губами, которая рассказала бы, что по четыре смены работает в шахте ради торжества свободы и демократии.В конце июля украинское издание MC.Today сообщило о небывалом кадровом голоде на предприятиях, который руководство не может преодолеть с помощью женщин-работниц. Совладелец сети гипермаркетов "Аврора" Тарас Панасенко рассказывал, что с мая они стремятся нанимать женщин-водителей, но за два месяца им удалось найти лишь одну женщину на эту должность. "Новая почта" жаловалась, что они смогли найти лишь двух женщин на вакансии водителей и курьеров, а требуются сотни сотрудников. Директор по персоналу компании "Фармак" Виктория Кондрашихина жаловалась на нехватку грузчиков, слесарей-ремонтников, водителей грузовых автомобилей, электрогазосварщиков и инженеров. Компания, по ее словам, пытается закрыть вакансии с помощью найма женщин, но таких специалистов-женщин практически нет на рынке труда.Украинские женщины, в отличие от мужчин, могут выезжать из страны, могут найти себе работу заграницей. Поэтому репортаж New York Times из Днепропетровской области, с шахты богатейшего олигарха и "благодетеля" Рината Ахметова о том, как женщины идут туда на работу из патриотических побуждений, ради поддержки украинской экономики, не выдерживает никакой критики. Репортаж не имеет никакой связи с реальностью. Он должен лишь показать американским сторонникам Демпартии "геройство" украинских женщин, чтобы и далее отмывать крупные суммы на "поддержке Украины".О других демографических проблемах Украины - в статье Василия Стоякина "Что будет с населением Украины: демография и как с ней бороться"

https://ukraina.ru/20240822/1056984233.html

днепропетровская область

днепр

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

днепропетровская область, днепр, украина, владимир зеленский, марьяна безуглая, ринат ахметов, вооруженные силы украины, мвф, офис президента, эксклюзив