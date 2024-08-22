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Крымского диверсанта СБУ готовили в Киеве - допрос
Крымского диверсанта СБУ готовили в Киеве - допрос - 22.08.2024 Украина.ру
Крымского диверсанта СБУ готовили в Киеве - допрос
Один из трёх задержанных агентов украинской спецслужбы рассказал о маршруте его переправки для подготовки диверсионной деятельности. Об этом сообщил на допросе сам диверсант. Фрагмент видеозаписи распространили в российских СМИ
2024-08-22T11:25
2024-08-22T11:25
2024-08-22T11:25
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Будущий диверсант выехал из Крыма и через Польшу въехал на Украину. В Киеве он подписал документы о сотрудничестве с украинской спецслужбой и прошёл диверсионную спецподготовку."Обучение подрывному делу, изготовление самодельных взрывных устройств, стрельбе из оружия", - уточнил задержанный.Куратор затем вышел по оговорённым каналам на агента и дал задание изготовить первое взрывное устройство – это было в сентябре 2023 года."Как я понял, это взрывное устройство должно было быть использовано для разрушения газовой трубы", - рассказал задержанный на допросе ФСБ.Задержанный изготовил взрывное устройство, использованное в июле для минирования газопровода в Крыму.Другой задержанный в видеозаписи признался в передаче украинской спецслужбе расположения объекта российской ПВО. Было это также в 2023 году.Третий задержанный сообщил, что отбывал наказание в ИК-10 Херсонской области. После начала СВО осужденный оказался в Керчи и в феврале 2024 года был освобождён. После этого с ним связался сотрудник спецслужб Украины, давший задание по совершению взрыва в Керчи."Куратор сказал, что позвонит по видеосвязи и объяснит, как работать со взрывным устройством. Надо отнести эту бомбу в насосную станцию и положить её под мост и нажать на кнопку. И у меня будет время - шесть часов, чтобы я уехал с Керчи",- рассказал третий задержанный.Подробнее об этой истории в публикации Планировали подрывы, следили за ВС РФ. В Крыму поймали украинских агентовПодробнее об этой истории в публикации Планировали подрывы, следили за ВС РФ. В Крыму поймали украинских агентов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, польша, украина, киев, сбу, фсб, диверсия, диверсанты, керчь, керченский пролив, крым, газопровод
Новости, Польша, Украина, Киев, СБУ, ФСБ, диверсия, диверсанты, Керчь, Керченский пролив, Крым, газопровод
Крымского диверсанта СБУ готовили в Киеве - допрос
Один из трёх задержанных агентов украинской спецслужбы рассказал о маршруте его переправки для подготовки диверсионной деятельности. Об этом сообщил на допросе сам диверсант. Фрагмент видеозаписи распространили в российских СМИ
Будущий диверсант выехал из Крыма и через Польшу въехал на Украину. В Киеве он подписал документы о сотрудничестве с украинской спецслужбой и прошёл диверсионную спецподготовку.
"Обучение подрывному делу, изготовление самодельных взрывных устройств, стрельбе из оружия", - уточнил задержанный.
Куратор затем вышел по оговорённым каналам на агента и дал задание изготовить первое взрывное устройство – это было в сентябре 2023 года.
"Как я понял, это взрывное устройство должно было быть использовано для разрушения газовой трубы", - рассказал задержанный на допросе ФСБ.
Задержанный изготовил взрывное устройство, использованное в июле для минирования газопровода в Крыму.
Другой задержанный в видеозаписи признался в передаче украинской спецслужбе расположения объекта российской ПВО. Было это также в 2023 году.
Третий задержанный сообщил, что отбывал наказание в ИК-10 Херсонской области. После начала СВО осужденный оказался в Керчи и в феврале 2024 года был освобождён. После этого с ним связался сотрудник спецслужб Украины, давший задание по совершению взрыва в Керчи.
"Куратор сказал, что позвонит по видеосвязи и объяснит, как работать со взрывным устройством. Надо отнести эту бомбу в насосную станцию и положить её под мост и нажать на кнопку. И у меня будет время - шесть часов, чтобы я уехал с Керчи",- рассказал третий задержанный.