"Это не усталость от войны": эксперт объяснил, почему Западу нужно искать компромисс с Россией - 22.08.2024 Украина.ру
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"Это не усталость от войны": эксперт объяснил, почему Западу нужно искать компромисс с Россией
"Это не усталость от войны": эксперт объяснил, почему Западу нужно искать компромисс с Россией - 22.08.2024 Украина.ру
"Это не усталость от войны": эксперт объяснил, почему Западу нужно искать компромисс с Россией
Россия находится в более уязвимом положении, поскольку Запад воюет с ней исключительно руками украинцев, а она напрямую вовлечена в боевые действия. Пока это еще не видно открыто, но торговать становится все сложнее. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-08-22T03:00
2024-08-22T03:00
новости
россия
запад
сша
пётр скоробогатый
торговля
бизнес
европа
китай
турция
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Европейский бизнес чувствует себя не очень хорошо, поэтому им нужно искать какой-то компромисс. Это даже не усталость от войны, о которой все любят говорить, рассказал журналист.Это – накопление отложенного желания заработать и решить конфликт с Россией, поскольку множатся конфликты в других областях. Это вопрос оружейной и ядерной гонки, которые требуют куда более значительных ресурсов, которые Запад вложил в Украину, отметил политолог.Понятно, что Россия находится в более уязвимом положении, поскольку Запад воюет с ней исключительно руками украинцев, а мы напрямую вовлечены в боевые действия. Хотя мы тоже получили свои дивиденды, но теперь испытываем проблемы, связанные с доступом к рынку капитала, добавил он."Те же гаечки в вопросе отношений с Китаем и Турцией потихонечку завинчиваются. Пока это еще не видно открыто, но торговать становится все сложнее. Усложняются системы взаиморасчетов, платежи проходят все труднее и труднее", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.руО том, почему США и НАТО можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру
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новости, россия, запад, сша, пётр скоробогатый, торговля, бизнес, европа, китай, турция, ресурсы
Новости, Россия, Запад, США, Пётр Скоробогатый, торговля, бизнес, Европа, Китай, Турция, ресурсы

"Это не усталость от войны": эксперт объяснил, почему Западу нужно искать компромисс с Россией

03:00 22.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Россия находится в более уязвимом положении, поскольку Запад воюет с ней исключительно руками украинцев, а она напрямую вовлечена в боевые действия. Пока это еще не видно открыто, но торговать становится все сложнее. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Европейский бизнес чувствует себя не очень хорошо, поэтому им нужно искать какой-то компромисс. Это даже не усталость от войны, о которой все любят говорить, рассказал журналист.
Это – накопление отложенного желания заработать и решить конфликт с Россией, поскольку множатся конфликты в других областях. Это вопрос оружейной и ядерной гонки, которые требуют куда более значительных ресурсов, которые Запад вложил в Украину, отметил политолог.
"Тут надо принимать твердое решение. Или вы сейчас говорите о том, что мы – враги, поэтому надо максимально наращивать вложения в ОПК. Или вы сейчас договариваетесь о завершении конфликта. Все сейчас ждут. И Россия, и Запад", - подчеркнул Скоробогатый.
Понятно, что Россия находится в более уязвимом положении, поскольку Запад воюет с ней исключительно руками украинцев, а мы напрямую вовлечены в боевые действия. Хотя мы тоже получили свои дивиденды, но теперь испытываем проблемы, связанные с доступом к рынку капитала, добавил он.
"Те же гаечки в вопросе отношений с Китаем и Турцией потихонечку завинчиваются. Пока это еще не видно открыто, но торговать становится все сложнее. Усложняются системы взаиморасчетов, платежи проходят все труднее и труднее", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.ру
О том, почему США и НАТО можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Вчера, 06:12
Мальчики, пропустившие войнуСредний возраст мужчин на Украине сократился до 57 лет (входит в пятёрку самых низких в мире). И это киевские власти ещё не начали мобилизацию 18-25-летних, только готовятся. Средний возраст воюющих сейчас украинцев уверенно перевалил за 48 лет и вплотную приблизился к пятидесяти.
 
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