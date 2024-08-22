https://ukraina.ru/20240822/1056981999.html

"Это не усталость от войны": эксперт объяснил, почему Западу нужно искать компромисс с Россией

"Это не усталость от войны": эксперт объяснил, почему Западу нужно искать компромисс с Россией - 22.08.2024 Украина.ру

"Это не усталость от войны": эксперт объяснил, почему Западу нужно искать компромисс с Россией

Россия находится в более уязвимом положении, поскольку Запад воюет с ней исключительно руками украинцев, а она напрямую вовлечена в боевые действия. Пока это еще не видно открыто, но торговать становится все сложнее. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-08-22T03:00

2024-08-22T03:00

2024-08-22T03:00

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Европейский бизнес чувствует себя не очень хорошо, поэтому им нужно искать какой-то компромисс. Это даже не усталость от войны, о которой все любят говорить, рассказал журналист.Это – накопление отложенного желания заработать и решить конфликт с Россией, поскольку множатся конфликты в других областях. Это вопрос оружейной и ядерной гонки, которые требуют куда более значительных ресурсов, которые Запад вложил в Украину, отметил политолог.Понятно, что Россия находится в более уязвимом положении, поскольку Запад воюет с ней исключительно руками украинцев, а мы напрямую вовлечены в боевые действия. Хотя мы тоже получили свои дивиденды, но теперь испытываем проблемы, связанные с доступом к рынку капитала, добавил он."Те же гаечки в вопросе отношений с Китаем и Турцией потихонечку завинчиваются. Пока это еще не видно открыто, но торговать становится все сложнее. Усложняются системы взаиморасчетов, платежи проходят все труднее и труднее", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.руО том, почему США и НАТО можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру

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новости, россия, запад, сша, пётр скоробогатый, торговля, бизнес, европа, китай, турция, ресурсы