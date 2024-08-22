https://ukraina.ru/20240822/1056981999.html
"Это не усталость от войны": эксперт объяснил, почему Западу нужно искать компромисс с Россией
"Это не усталость от войны": эксперт объяснил, почему Западу нужно искать компромисс с Россией - 22.08.2024 Украина.ру
"Это не усталость от войны": эксперт объяснил, почему Западу нужно искать компромисс с Россией
Россия находится в более уязвимом положении, поскольку Запад воюет с ней исключительно руками украинцев, а она напрямую вовлечена в боевые действия. Пока это еще не видно открыто, но торговать становится все сложнее. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-08-22T03:00
2024-08-22T03:00
2024-08-22T03:00
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Европейский бизнес чувствует себя не очень хорошо, поэтому им нужно искать какой-то компромисс. Это даже не усталость от войны, о которой все любят говорить, рассказал журналист.Это – накопление отложенного желания заработать и решить конфликт с Россией, поскольку множатся конфликты в других областях. Это вопрос оружейной и ядерной гонки, которые требуют куда более значительных ресурсов, которые Запад вложил в Украину, отметил политолог.Понятно, что Россия находится в более уязвимом положении, поскольку Запад воюет с ней исключительно руками украинцев, а мы напрямую вовлечены в боевые действия. Хотя мы тоже получили свои дивиденды, но теперь испытываем проблемы, связанные с доступом к рынку капитала, добавил он."Те же гаечки в вопросе отношений с Китаем и Турцией потихонечку завинчиваются. Пока это еще не видно открыто, но торговать становится все сложнее. Усложняются системы взаиморасчетов, платежи проходят все труднее и труднее", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.руО том, почему США и НАТО можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, сша, пётр скоробогатый, торговля, бизнес, европа, китай, турция, ресурсы
Новости, Россия, Запад, США, Пётр Скоробогатый, торговля, бизнес, Европа, Китай, Турция, ресурсы
"Это не усталость от войны": эксперт объяснил, почему Западу нужно искать компромисс с Россией
Россия находится в более уязвимом положении, поскольку Запад воюет с ней исключительно руками украинцев, а она напрямую вовлечена в боевые действия. Пока это еще не видно открыто, но торговать становится все сложнее. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Европейский бизнес чувствует себя не очень хорошо, поэтому им нужно искать какой-то компромисс. Это даже не усталость от войны, о которой все любят говорить, рассказал журналист.
Это – накопление отложенного желания заработать и решить конфликт с Россией, поскольку множатся конфликты в других областях. Это вопрос оружейной и ядерной гонки, которые требуют куда более значительных ресурсов, которые Запад вложил в Украину, отметил политолог.
"Тут надо принимать твердое решение. Или вы сейчас говорите о том, что мы – враги, поэтому надо максимально наращивать вложения в ОПК
. Или вы сейчас договариваетесь о завершении конфликта. Все сейчас ждут. И Россия, и Запад", - подчеркнул Скоробогатый.
Понятно, что Россия находится в более уязвимом положении, поскольку Запад воюет с ней исключительно руками украинцев, а мы напрямую вовлечены в боевые действия. Хотя мы тоже получили свои дивиденды, но теперь испытываем проблемы, связанные с доступом к рынку капитала, добавил он.
"Те же гаечки в вопросе отношений с Китаем и Турцией потихонечку завинчиваются. Пока это еще не видно открыто, но торговать становится все сложнее. Усложняются системы взаиморасчетов, платежи проходят все труднее и труднее", - заключил собеседник издания.
О том, почему США и НАТО можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру