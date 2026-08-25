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Киев хочет обсудить с Москвой работу портов после падения морских перевозок
Киев хочет обсудить с Москвой работу портов после падения морских перевозок - 25.08.2026 Украина.ру
Киев хочет обсудить с Москвой работу портов после падения морских перевозок
Объемы украинских морских грузоперевозок сократились в три-четыре раза вследствие блокирования Россией судоходного коридора. С таким заявлением Владимир Зеленский выступил в Киеве во время заседания "коалиции желающих"
2026-08-25T09:50
2026-08-25T09:50
2026-08-25T09:50
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По его словам, интенсивность движения в портах упала до критической отметки в три-четыре гражданских судна ежедневно. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, Киев рассчитывает запустить переговорный процесс с российской стороной по вопросам функционирования морских путей, а также намерен заняться укреплением систем противовоздушной обороны для прикрытия портовой инфраструктуры. При этом Зеленский добавил, что говорить о стопроцентной изоляции побережья пока рано, так как корабли все еще продолжают курсировать, вопреки возросшим рискам. Проблемы с навигацией в акватории Черного моря уже спровоцировали серьезный сбой в экспортных поставках украинской сельскохозяйственной продукции. Руководитель Министерства аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий сообщил, что в августе из-за простоя ключевых портовых хабов аграриям удалось отправить на внешние рынки лишь порядка 35 процентов от изначально запланированных объемов зерновых.Об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киев, черное море, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Россия, Киев, Черное море, Владимир Зеленский, Украина.ру
Киев хочет обсудить с Москвой работу портов после падения морских перевозок
Объемы украинских морских грузоперевозок сократились в три-четыре раза вследствие блокирования Россией судоходного коридора. С таким заявлением Владимир Зеленский выступил в Киеве во время заседания "коалиции желающих"
По его словам, интенсивность движения в портах упала до критической отметки в три-четыре гражданских судна ежедневно.
Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, Киев рассчитывает запустить переговорный процесс с российской стороной по вопросам функционирования морских путей, а также намерен заняться укреплением систем противовоздушной обороны для прикрытия портовой инфраструктуры.
При этом Зеленский добавил, что говорить о стопроцентной изоляции побережья пока рано, так как корабли все еще продолжают курсировать, вопреки возросшим рискам.
Проблемы с навигацией в акватории Черного моря уже спровоцировали серьезный сбой в экспортных поставках украинской сельскохозяйственной продукции. Руководитель Министерства аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий сообщил, что в августе из-за простоя ключевых портовых хабов аграриям удалось отправить на внешние рынки лишь порядка 35 процентов от изначально запланированных объемов зерновых.