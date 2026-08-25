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"Ничего не забудем": Медведев потребовал от НАТО прекратить враждебные действия против России

"Ничего не забудем": Медведев потребовал от НАТО прекратить враждебные действия против России - 25.08.2026 Украина.ру

"Ничего не забудем": Медведев потребовал от НАТО прекратить враждебные действия против России

Постоянное расширение НАТО и его продвижение на восток создают для Москвы прямую экзистенциальную угрозу. Об этом в интервью газете "Южная Осетия" заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

2026-08-25T08:56

2026-08-25T08:56

2026-08-25T08:56

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Он подчеркнул, что этот враждебный для России военно-политический блок не просто функционирует, но и регулярно озвучивает планы по включению в свой состав новых участников из числа бывших советских республик, в частности Украины и Грузии. В сложившихся условиях России необходимы твердые и надежные гарантии безопасности, исключающие возможность любого нападения со стороны других государств и гарантирующие полное прекращение любых недружественных шагов, из-за которых проливается кровь российских сограждан и соотечественников, указал Медведев. По словам политика, ключевая цель западных элит заключается в том, чтобы стравить Россию с ее ближайшими географическими соседями, полностью разорвать многовековые культурные и человеческие связи между братскими народами, а также разрушить традиционные ценности. Подобное разжигание национальных противоречий всегда оборачивается крайне болезненными и фатальными последствиями для самих организаторов таких провокаций, заверил он.В качестве примера деструктивной деятельности Запада политик привел и насаждаемую русофобию, заложником которой стал Владимир Зеленский. Зампред Совбеза напомнил, что за совершенные преступления его ожидает международный трибунал.Медведев заверил, что российская сторона скрупулезно фиксирует все враждебные действия Запада, предпринимаемые в последние годы, и ни один из этих шагов не останется забытым. Он перечислил ключевые проявления антироссийской политики, среди которых массовый снос советских военных мемориалов, жесткие ограничения на использование русского языка, целенаправленная ликвидация русскоязычного образования и фабрикация политически мотивированных уголовных дел против граждан России.Ситуация усугубляется тотальным преследованием инакомыслящих в западных странах, где открыто попирается свобода слова, осуществляются масштабные гонения на Русскую православную церковь и верующих, а также цинично искажается общая история. Наряду с этим фиксируется стремительный рост экстремизма и откровенная героизация нацистских преступников. Зампред Совбеза разочаровал тех, кто рассчитывает, что со временем все эти деструктивные процессы улягутся сами собой, подчеркнув, что Москва будет жестко отстаивать свои интересы и историческую память.О других высказываниях политика - в материале "Станет не нужен никому": Медведев предрек Зеленскому судьбу Саакашвили на сайте Украина.ру.

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новости, россия, москва, запад, владимир зеленский, саакашвили, нато, совбез, украина.ру, дмитрий медведев