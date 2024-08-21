Пентагон настаивает на самодеятельности ВСУ в Курской области - 21.08.2024 Украина.ру
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Пентагон настаивает на самодеятельности ВСУ в Курской области
Пентагон настаивает на самодеятельности ВСУ в Курской области - 21.08.2024 Украина.ру
Пентагон настаивает на самодеятельности ВСУ в Курской области
После обсуждения министрами обороны США и Украины боевых действий у Пентагона нет понимания долгосрочных целей ВСУ в Курской области. Об этом 20 августа на брифинге в Вашингтоне заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер
2024-08-21T11:46
2024-08-21T11:46
новости
украина
курская область
сша
ллойд остин
рустем умеров
владимир зеленский
вооруженные силы украины
пентагон
нато
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Министры обороны США Ллойд Остин и Украины Рустем Умеров по телефону обсудили текущую динамику боевых действий, операции Украины, а также усилия по восстановлению Украины. Они также обсудили повестку грядущего заседания Контактной группы по милитаризации Украины.После этого Райдеру было задано много вопросов о пребывании украинской армии в российском регионе, о применении ВСУ американского оружия в Курской области, о военной помощи США для ВСУ – включая поставки и подготовку пилотов для истребителей американского производства F-16, передаваемых украинкой армии партнёрами по НАТО.Райдер не смог дать ни одного полного и ясного ответа ни на один из множества вопросов, касавшихся Украины. Пресс-секретарь Пентагона упорно рекомендовал журналистам задавать эти вопросы украинской стороне.Например, при очередном вопросе на украинскую тему с упоминанием применения ВСУ поставленной американцами РСЗО HIMARS при разрушении моста в Курской области, спикер Пентагона предпочёл демонстрировать некомпетентность."Опять же, мне придется направить вас к украинцам, чтобы вы рассказали об их операциях и о том, что они используют или не используют", - сказал Райдер.На следующий вопрос про F-16 спикер Пентагона ответил, что "опять же, посоветовал бы вам поговорить с украинцами о том, что… что они используют в своих операциях".Про подробности возможного обсуждения Остином и Умеровым ударов ВСУ вглубь России у Райдера тоже не нашлось подробностей. Генерал лишь отметил, что "наша политика, когда дело касается ударов на дальние дистанции, не изменилась"."Итак, я не собираюсь вдаваться в выбор возможностей Украины при проведении своих операций", - ответил Райдер на следующий вопрос, касавшийся применения ВСУ американских ракет ATACMS в Курской области.Отвечая на вопросы о об обслуживании F-16 и обучении пилотов на Украине, Райдер заметил, что "продолжаются тренировки F-16 в Аризоне и в Дании"."Что касается Украины, у меня нет никаких обновлений, которые я мог бы предоставить. Мне придется отослать вас к украинцам на этом фронте. Как вы знаете, они получили несколько F-16. А что касается подрядчиков Министерства обороны США, мне сейчас ничего не известно", - уточнил Райдер.Отвечая на вопрос о готовности США открыто и публично поддержать операцию ВСУ в Курской области, Райдер сообщил, что на тему интервенции высказался Владимир Зеленский. Райдер заявил, что долгосрочные цели ВСУ в Курской области Вашингтону не ясны.При этом представитель Пентогона отметил, что у ведомства есть постоянная связь с Киевом. Он заверил в намерении "всегда держать эти каналы связи открытыми, потому что чем лучше мы понимаем, каковы цели Украины, тем лучше мы сможем их поддержать"."Именно поэтому у нас есть несколько механизмов, позволяющих включать частые телефонные звонки между госсекретарем Остином и его коллегой, а также такие форумы, как UDCG, где мы можем проводить такие обсуждения", - оговорился Райдер.Тем временем позиция Москвы по переговорам с Киевом после вторжения ВСУ в Курскую область ужесточилась. Подробнее об этом в публикации "Никаких переговоров до полного разгрома врага!" - Медведев
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Новости, Украина, Курская область, США, Ллойд Остин, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Пентагон, НАТО, военная помощь, военная техника, военная эскалация, КТО, СВО, оружие, брифинги, СМИ, ВСУ, ATACMS, F-16, HIMARS

Пентагон настаивает на самодеятельности ВСУ в Курской области

11:46 21.08.2024
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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После обсуждения министрами обороны США и Украины боевых действий у Пентагона нет понимания долгосрочных целей ВСУ в Курской области. Об этом 20 августа на брифинге в Вашингтоне заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер
Министры обороны США Ллойд Остин и Украины Рустем Умеров по телефону обсудили текущую динамику боевых действий, операции Украины, а также усилия по восстановлению Украины. Они также обсудили повестку грядущего заседания Контактной группы по милитаризации Украины.
После этого Райдеру было задано много вопросов о пребывании украинской армии в российском регионе, о применении ВСУ американского оружия в Курской области, о военной помощи США для ВСУ – включая поставки и подготовку пилотов для истребителей американского производства F-16, передаваемых украинкой армии партнёрами по НАТО.
Райдер не смог дать ни одного полного и ясного ответа ни на один из множества вопросов, касавшихся Украины. Пресс-секретарь Пентагона упорно рекомендовал журналистам задавать эти вопросы украинской стороне.
Например, при очередном вопросе на украинскую тему с упоминанием применения ВСУ поставленной американцами РСЗО HIMARS при разрушении моста в Курской области, спикер Пентагона предпочёл демонстрировать некомпетентность.
"Опять же, мне придется направить вас к украинцам, чтобы вы рассказали об их операциях и о том, что они используют или не используют", - сказал Райдер.
На следующий вопрос про F-16 спикер Пентагона ответил, что "опять же, посоветовал бы вам поговорить с украинцами о том, что… что они используют в своих операциях".
Про подробности возможного обсуждения Остином и Умеровым ударов ВСУ вглубь России у Райдера тоже не нашлось подробностей. Генерал лишь отметил, что "наша политика, когда дело касается ударов на дальние дистанции, не изменилась".
"Итак, я не собираюсь вдаваться в выбор возможностей Украины при проведении своих операций", - ответил Райдер на следующий вопрос, касавшийся применения ВСУ американских ракет ATACMS в Курской области.
Отвечая на вопросы о об обслуживании F-16 и обучении пилотов на Украине, Райдер заметил, что "продолжаются тренировки F-16 в Аризоне и в Дании".
"Что касается Украины, у меня нет никаких обновлений, которые я мог бы предоставить. Мне придется отослать вас к украинцам на этом фронте. Как вы знаете, они получили несколько F-16. А что касается подрядчиков Министерства обороны США, мне сейчас ничего не известно", - уточнил Райдер.
- РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Вчера, 16:22
Дипломатов США вызвали в МИД РФ из-за участия американцев во вторжении ВСУ в Курскую область Вызванной в МИД России 20 августа временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс был заявлен решительный протест. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе МИД РФ
Отвечая на вопрос о готовности США открыто и публично поддержать операцию ВСУ в Курской области, Райдер сообщил, что на тему интервенции высказался Владимир Зеленский. Райдер заявил, что долгосрочные цели ВСУ в Курской области Вашингтону не ясны.
При этом представитель Пентогона отметил, что у ведомства есть постоянная связь с Киевом. Он заверил в намерении "всегда держать эти каналы связи открытыми, потому что чем лучше мы понимаем, каковы цели Украины, тем лучше мы сможем их поддержать".
"Именно поэтому у нас есть несколько механизмов, позволяющих включать частые телефонные звонки между госсекретарем Остином и его коллегой, а также такие форумы, как UDCG, где мы можем проводить такие обсуждения", - оговорился Райдер.
Тем временем позиция Москвы по переговорам с Киевом после вторжения ВСУ в Курскую область ужесточилась. Подробнее об этом в публикации "Никаких переговоров до полного разгрома врага!" - Медведев
 
НовостиУкраинаКурская областьСШАЛлойд ОстинРустем УмеровВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныПентагонНАТОвоенная помощьвоенная техникавоенная эскалацияКТОСВОоружиебрифингиСМИВСУATACMSF-16HIMARS
 
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