Мальчики, пропустившие войну - 21.08.2024 Украина.ру
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Мальчики, пропустившие войну
Мальчики, пропустившие войну - 21.08.2024 Украина.ру
Мальчики, пропустившие войну
Средний возраст мужчин на Украине сократился до 57 лет (входит в пятёрку самых низких в мире). И это киевские власти ещё не начали мобилизацию 18-25-летних, только готовятся. Средний возраст воюющих сейчас украинцев уверенно перевалил за 48 лет и вплотную приблизился к пятидесяти.
2024-08-21T06:12
2024-08-21T06:14
украина
россия
ссср
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
ес
мнения
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Если покушение режима на остатки украинской молодёжи не увенчается успехом, то скоро средний возраст воюющих перевалит за пятьдесят и будет стремительно расти дальше – поколение 30-55-летних заканчивается, кто не убежал за границу и не является явно негодным, тот погиб или искалечен настолько, что вновь отправить его на фронт уже невозможно.За что воевало и погибло поколение 30-45-летних понятно. К моменту провозглашения украинской независимости 30-летние ещё не родились, а 45-летние ходили в 6-й класс средней школы. Они, по сути не видели другой страны, кроме Украины. Украина для них была родиной.Родину же учили защищать "не щадя живота своего", в том числе и советские учебники, по которым нынешние 40-45-летние ещё точно учились. Да и более младшие возрасты не сразу и не в полной мере получили бандеровские учебники, борьба за души молодого поколения продолжалась вплоть до переворота 2014 года. "Русский мир" отступал, но отступал медленно, а в 2010-13 годах даже пытался аккуратно контратаковать в сфере образования.Но, борясь с бандеровскими извращениями русской истории, "Русский мир" на Украине не смог (да и не мог) предусмотреть, аберрацию сознания, случившуюся у новых поколений. Их представителей семья и даже школа всё ещё учили любить и защищать родину на достойных примерах. Только в то время, как старшее поколение (родители и учителя) имели в виду, утраченную ими родину (СССР/Россию) новое поколение, как уже было сказано, иной родины, кроме Украины не знало и не видело. СССР и императорская Россия были для них не ближе, чем Вещий Олег или царь Берендей.Именно поэтому многие российские наблюдатели за событиями на Украине в 2014 году, допустили серьёзную ошибку в оценке готовности основной массы населения (и, в первую очередь, ВСУ) к переходу на сторону добра. Они видели, что армия не очень хочет воевать против Донбасса. До лета 2014 года, до Иловайска, путчисты вынуждены были использовать в качестве главной ударной силы нацистские добровольческие батальоны, большая часть которых и обучена была слабо и техникой обеспечена по остаточному принципу. Армия старалась от участия в разгоравшейся гражданской войне уклониться.Многие украинские эмигранты в России, страстно желавшие как можно скорее вернуться домой "на белом коне", понимая, что этот "конь" может добраться до Киева только будучи запряжён в обозную телегу российской армии, годами активно отрабатывали тезис о том, что на Украине нацистов 2-10 тысяч, что остальные "просто запуганы", что армия сразу перейдёт на сторону добра, как только ВС РФ перейдут границу и т.д. При этом активно эксплуатировались именно события 2014 года.Но агитаторы умалчивали о не бросавшейся в глаза, но крайне важной вещи. ВСУ быстро раскачались и начали воевать в Донбассе в полную силу, как только обнаружили, что имеют дело не с одними лишь местными повстанцами, но что последние опираются на поддержку России, в том числе военную.До сих пор в рассказах об Иловайске у нас пишут о важной роли в достижении победы, которую сыграли массированные артиллерийские (в том числе РСЗО) удары по украинской группировке, нанесённые повстанцами. При этом никто не пытается объяснить где повстанцы взяли артиллерию, снаряды к ней и как они умудрились со вчера на сегодня научиться её массированному и точному использованию с закрытых позиций.Зато есть масса свидетельств украинских военнослужащих, утверждавших, что артиллерия била по ним с российской стороны границы. Американцы тогда же публиковали спутниковые снимки расположения артиллерийских батарей в приграничных регионах РФ и утверждали, что именно эти батареи ведут огонь.Неважно даже правда ли это, или системы залпового огня стреляли с территории ДНР/ЛНР. Важно, что для украинских военнослужащих доказательства участия России оказались достаточно убедительными. Для них война перестала быть гражданской и включился выпестованный на хороших примерах правильной советской и российской истории инстинкт защиты родины. Вот только родиной своей они уже признавали Украину, ибо другой в жизни не видели.В 2014 году события произошли слишком быстро для того, чтобы выделить эту особенность. В какой конкретный момент, насколько полно и насколько добровольно армия Украины втянулась в военный конфликт в Донбассе было трудно определить точно. Да и не казалось тогда это важным. Важно было спасти восставший Донбасс от уничтожения.Но те, кто с украинской стороны пришёл в рядах ВСУ воевать "за родину" в Донбассе в 2014-16 годах, затем составили костяк мобилизационного резерва ВСУ, позволившего Киеву уже в 2022 году в кратчайший срок развернуть почти миллионную мотивированную армию, в понимании которой понятия Россия и "родина" были уже диаметрально противоположны. Поэтому (не только поэтому, но и поэтому тоже) наиболее массово были представлены в рядах ВСУ восточные (этнически русские) регионы Украины, упорство выходцев из которых и позволило ВСУ продержаться два последних года.Фронт начал сыпаться, только когда закончились мотивированные выходцы с Юго-Востока и в армию массово начали набирать жителей Западной Украины и даже за киевлян взялись. Эти оказались настолько "европейцами", что в большинстве своём предпочли бросить Украину и в личном качестве интегрироваться в ЕС (в статусе беженцев). Те же, кого дотолкали до фронта в большинстве оказываются никчемными солдатами. Мотивация отсутствует, в отличие от выходцев с Юго-Востока они не видят родину в степях Донбасса. Они убеждают всех, что их родина музей Прадо, Лувр и Венская опера, но на самом деле мечтают о банальной пражской или мюнхенской пивной (и чтобы платили за всё местные).Но, как было сказано выше, в ВСУ были массово мобилизованы не только 30-45-летние, но и 50-55-летние жители Юго-Восточных регионов. Об этих не скажешь, что они не видели СССР и не знают, что их родина не какая-то Украина, а историческая Россия, включавшая в себя и большую часть территорий УССР.В этом случае мы имеем дело с массовым психозом пропустившего свою войну поколения. Это поколение родилось после Великой Отечественной, но воспитывалось на её героике и на героике Гражданской войны. Этому поколению досталась масса хороших фильмов и книг. Это поколение ещё при СССР жаловалось, что все войны отгремели без него и все подвиги совершены другими. Афганская война задела его лишь частично, да и непопулярна она была в СССР. "Интернациональный долг", который надо было отдавать за тридевять земель тем, у кого ничего никогда не брали, и защита Отечества на своей территории воспринимаются по-разному и массовым, и индивидуальным сознанием.В общем, очередное мечтавшее о военных подвигах поколение мальчишек (а они всегда мечтают превзойти подвиги отцов, так устроен человек) осталось без соей войны. Тут-то и подвернулся распад СССР.Не только одноклассники или соседи, но даже родные браться и сёстры зачастую ревниво относятся к успехам друг друга, каждый стремится доказать, что он лучший. Когда распадался СССР практически в каждом из его осколков народ убеждали, что "избавились от нахлебников, наконец заживём". Россия для Украины была слишком близка и слишком похожа, потому и ревность к ней всегда была выше. Вплоть до того, что и в законодательстве, и в организационных формах Киев долгие годы пытался копировать Москву. Не всегда успешно, чаще гротескно, но это уж как получалось.Именно поколение сегодняшних 50-60-летних было главной движущей силой всех постсоветских государств после раздела и практически до наших дней. Именно они конкурировали у кого лучше страна "без нахлебников" выйдет. Многие украинцы до сих пор уверены, что у них вышло лучше. Иначе бы не верили в "украденные" унитазы и асфальт, а они верят.Военный конфликт с Россией они восприняли как дополнительное доказательство своей успешности. В их представлении (а большинство кроме своего хутора практически ничего не видели) Украина стала процветающим европейским государством, а "злые москали" обзавидовались и пришли разрушить их "европейское" благополучие.Так это же та самая война "за родину", о которой они с детства мечтали и которая им так и не выпала тогда! Они были уверены, что победят. Фильмы, которые они в детстве смотрели и книги, которые они читали, именно этому учили: "пришёл опасный враг, но герои в тяжёлой борьбе его повергли и отстояли родную землю". Они и сейчас уверены, что победа не за горами. Конечно, количество трезвых оценок состояния фронта от украинских военных увеличилось, но превалирует мысль, что в проблемах фронта виноваты "уклонисты", из-за которых не хватает резервов, а на передовой остатки ВСУ сидят бессменно и всё равно уже не в состоянии сдерживать напор ВС РФ.Просто послушайте, что и как говорят в роликах о борьбе ТЦК с населением те представители ТЦК, которые действительно воевали (а таких немало). Они реально потрясены, что их усилия не ценят в тылу, что добровольцы кончились, а подлежащие мобилизации не хотят умирать и с каждым днём всё отчаяннее сопротивляются ловцам. Они вдруг оказались в ситуации, когда их представления о мире резко разошлись с реальностью и никак не могут заново собрать осколки в зеркало.Их ощущения сравнимы с ощущениями немецких солдат в 1918 году, когда оставшаяся до конца непобеждённой армия нашла причину поражения в войне в "измене тыла". Из этого чувства в дальнейшем родился реваншизм, ставший питательным бульоном гитлеровского нацизма.Если у этих людей останется хоть какая-то своя Украина, если они в культурно-политическом плане сохранят независимость, то при любых системах контроля нацизм и реваншизм будут их главными идеями. Что ещё можно ожидать от поколения, которое полвека ждало свою войну, считает, что выиграло бы её, но получило в итоге капитуляцию, обесценившую их жертвы?А за ним стоит пока нетронутое поколение 17-25-летних – поколение "гитлерюгенда", родившееся через 7-16 лет после провозглашения независимости и воспитанное уже полностью в бандеровском духе.Надеяться на то, что они все погибнут на фронте не приходится, боевые действия должны относительно скоро завершиться катастрофой для ВСУ и Украины, "гитлерюгенд" не успеют даже массово мобилизовать. И за рубеж все они не убегут, кто хотел и мог уже убежал.Поэтому, как бы ни сложилась судьба территорий, которые сейчас контролируются киевским режимом, интересы безопасности России и будущего русского народа требуют, чтобы они контролировались не только в военном, политическом, экономическом и финансовом плане, но, в первую очередь, в плане духовном и образовательном.Цепь возрождения бандеровщины должна быть прервана. Одни лишь книги и фильмы в этом не помогут. Судьба старших поколений украинцев, смотревших и читавших правильное, свидетельствует о том, что при определённых условиях из правильных предпосылок могут быть сделаны совершенно неправильные, извращённые выводы.То, что увидят, услышат и прочтут новые поколения, родившихся на территориях сегодняшней Украины должно ещё и получить правильную трактовку. И не только правильную, но и безальтернативную. У тех, кто останется в нашей сфере влияния не должно быть иной Родины, кроме России и иного стремления, кроме стремления стать полноценными русскими людьми.Хотя бы у новых поколений.О том, какие еще шаги предпринимает украинская власть, чтобы пополнить ряды ВСУ - в статье Михаила Павлива "Власти Украины готовят еще сто тысяч "двухсотых". Подготовка их к убийству уже началась"
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Ростислав Ищенко
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украина, россия, ссср, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, ес, мнения
Украина, Россия, СССР, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, ЕС, Мнения

Мальчики, пропустившие войну

06:12 21.08.2024 (обновлено: 06:14 21.08.2024)
 
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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
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Средний возраст мужчин на Украине сократился до 57 лет (входит в пятёрку самых низких в мире). И это киевские власти ещё не начали мобилизацию 18-25-летних, только готовятся. Средний возраст воюющих сейчас украинцев уверенно перевалил за 48 лет и вплотную приблизился к пятидесяти.
Если покушение режима на остатки украинской молодёжи не увенчается успехом, то скоро средний возраст воюющих перевалит за пятьдесят и будет стремительно расти дальше – поколение 30-55-летних заканчивается, кто не убежал за границу и не является явно негодным, тот погиб или искалечен настолько, что вновь отправить его на фронт уже невозможно.
За что воевало и погибло поколение 30-45-летних понятно. К моменту провозглашения украинской независимости 30-летние ещё не родились, а 45-летние ходили в 6-й класс средней школы. Они, по сути не видели другой страны, кроме Украины. Украина для них была родиной.
Родину же учили защищать "не щадя живота своего", в том числе и советские учебники, по которым нынешние 40-45-летние ещё точно учились. Да и более младшие возрасты не сразу и не в полной мере получили бандеровские учебники, борьба за души молодого поколения продолжалась вплоть до переворота 2014 года. "Русский мир" отступал, но отступал медленно, а в 2010-13 годах даже пытался аккуратно контратаковать в сфере образования.
Но, борясь с бандеровскими извращениями русской истории, "Русский мир" на Украине не смог (да и не мог) предусмотреть, аберрацию сознания, случившуюся у новых поколений. Их представителей семья и даже школа всё ещё учили любить и защищать родину на достойных примерах. Только в то время, как старшее поколение (родители и учителя) имели в виду, утраченную ими родину (СССР/Россию) новое поколение, как уже было сказано, иной родины, кроме Украины не знало и не видело. СССР и императорская Россия были для них не ближе, чем Вещий Олег или царь Берендей.
Именно поэтому многие российские наблюдатели за событиями на Украине в 2014 году, допустили серьёзную ошибку в оценке готовности основной массы населения (и, в первую очередь, ВСУ) к переходу на сторону добра. Они видели, что армия не очень хочет воевать против Донбасса. До лета 2014 года, до Иловайска, путчисты вынуждены были использовать в качестве главной ударной силы нацистские добровольческие батальоны, большая часть которых и обучена была слабо и техникой обеспечена по остаточному принципу. Армия старалась от участия в разгоравшейся гражданской войне уклониться.
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
Многие украинские эмигранты в России, страстно желавшие как можно скорее вернуться домой "на белом коне", понимая, что этот "конь" может добраться до Киева только будучи запряжён в обозную телегу российской армии, годами активно отрабатывали тезис о том, что на Украине нацистов 2-10 тысяч, что остальные "просто запуганы", что армия сразу перейдёт на сторону добра, как только ВС РФ перейдут границу и т.д. При этом активно эксплуатировались именно события 2014 года.
Но агитаторы умалчивали о не бросавшейся в глаза, но крайне важной вещи. ВСУ быстро раскачались и начали воевать в Донбассе в полную силу, как только обнаружили, что имеют дело не с одними лишь местными повстанцами, но что последние опираются на поддержку России, в том числе военную.
До сих пор в рассказах об Иловайске у нас пишут о важной роли в достижении победы, которую сыграли массированные артиллерийские (в том числе РСЗО) удары по украинской группировке, нанесённые повстанцами. При этом никто не пытается объяснить где повстанцы взяли артиллерию, снаряды к ней и как они умудрились со вчера на сегодня научиться её массированному и точному использованию с закрытых позиций.
Зато есть масса свидетельств украинских военнослужащих, утверждавших, что артиллерия била по ним с российской стороны границы. Американцы тогда же публиковали спутниковые снимки расположения артиллерийских батарей в приграничных регионах РФ и утверждали, что именно эти батареи ведут огонь.
Неважно даже правда ли это, или системы залпового огня стреляли с территории ДНР/ЛНР. Важно, что для украинских военнослужащих доказательства участия России оказались достаточно убедительными. Для них война перестала быть гражданской и включился выпестованный на хороших примерах правильной советской и российской истории инстинкт защиты родины. Вот только родиной своей они уже признавали Украину, ибо другой в жизни не видели.
В 2014 году события произошли слишком быстро для того, чтобы выделить эту особенность. В какой конкретный момент, насколько полно и насколько добровольно армия Украины втянулась в военный конфликт в Донбассе было трудно определить точно. Да и не казалось тогда это важным. Важно было спасти восставший Донбасс от уничтожения.
Но те, кто с украинской стороны пришёл в рядах ВСУ воевать "за родину" в Донбассе в 2014-16 годах, затем составили костяк мобилизационного резерва ВСУ, позволившего Киеву уже в 2022 году в кратчайший срок развернуть почти миллионную мотивированную армию, в понимании которой понятия Россия и "родина" были уже диаметрально противоположны. Поэтому (не только поэтому, но и поэтому тоже) наиболее массово были представлены в рядах ВСУ восточные (этнически русские) регионы Украины, упорство выходцев из которых и позволило ВСУ продержаться два последних года.
Фронт начал сыпаться, только когда закончились мотивированные выходцы с Юго-Востока и в армию массово начали набирать жителей Западной Украины и даже за киевлян взялись. Эти оказались настолько "европейцами", что в большинстве своём предпочли бросить Украину и в личном качестве интегрироваться в ЕС (в статусе беженцев). Те же, кого дотолкали до фронта в большинстве оказываются никчемными солдатами. Мотивация отсутствует, в отличие от выходцев с Юго-Востока они не видят родину в степях Донбасса. Они убеждают всех, что их родина музей Прадо, Лувр и Венская опера, но на самом деле мечтают о банальной пражской или мюнхенской пивной (и чтобы платили за всё местные).
Но, как было сказано выше, в ВСУ были массово мобилизованы не только 30-45-летние, но и 50-55-летние жители Юго-Восточных регионов. Об этих не скажешь, что они не видели СССР и не знают, что их родина не какая-то Украина, а историческая Россия, включавшая в себя и большую часть территорий УССР.
В этом случае мы имеем дело с массовым психозом пропустившего свою войну поколения. Это поколение родилось после Великой Отечественной, но воспитывалось на её героике и на героике Гражданской войны. Этому поколению досталась масса хороших фильмов и книг. Это поколение ещё при СССР жаловалось, что все войны отгремели без него и все подвиги совершены другими. Афганская война задела его лишь частично, да и непопулярна она была в СССР. "Интернациональный долг", который надо было отдавать за тридевять земель тем, у кого ничего никогда не брали, и защита Отечества на своей территории воспринимаются по-разному и массовым, и индивидуальным сознанием.
В общем, очередное мечтавшее о военных подвигах поколение мальчишек (а они всегда мечтают превзойти подвиги отцов, так устроен человек) осталось без соей войны. Тут-то и подвернулся распад СССР.
Не только одноклассники или соседи, но даже родные браться и сёстры зачастую ревниво относятся к успехам друг друга, каждый стремится доказать, что он лучший. Когда распадался СССР практически в каждом из его осколков народ убеждали, что "избавились от нахлебников, наконец заживём". Россия для Украины была слишком близка и слишком похожа, потому и ревность к ней всегда была выше. Вплоть до того, что и в законодательстве, и в организационных формах Киев долгие годы пытался копировать Москву. Не всегда успешно, чаще гротескно, но это уж как получалось.
Именно поколение сегодняшних 50-60-летних было главной движущей силой всех постсоветских государств после раздела и практически до наших дней. Именно они конкурировали у кого лучше страна "без нахлебников" выйдет. Многие украинцы до сих пор уверены, что у них вышло лучше. Иначе бы не верили в "украденные" унитазы и асфальт, а они верят.
Военный конфликт с Россией они восприняли как дополнительное доказательство своей успешности. В их представлении (а большинство кроме своего хутора практически ничего не видели) Украина стала процветающим европейским государством, а "злые москали" обзавидовались и пришли разрушить их "европейское" благополучие.
Так это же та самая война "за родину", о которой они с детства мечтали и которая им так и не выпала тогда! Они были уверены, что победят. Фильмы, которые они в детстве смотрели и книги, которые они читали, именно этому учили: "пришёл опасный враг, но герои в тяжёлой борьбе его повергли и отстояли родную землю". Они и сейчас уверены, что победа не за горами. Конечно, количество трезвых оценок состояния фронта от украинских военных увеличилось, но превалирует мысль, что в проблемах фронта виноваты "уклонисты", из-за которых не хватает резервов, а на передовой остатки ВСУ сидят бессменно и всё равно уже не в состоянии сдерживать напор ВС РФ.
Просто послушайте, что и как говорят в роликах о борьбе ТЦК с населением те представители ТЦК, которые действительно воевали (а таких немало). Они реально потрясены, что их усилия не ценят в тылу, что добровольцы кончились, а подлежащие мобилизации не хотят умирать и с каждым днём всё отчаяннее сопротивляются ловцам. Они вдруг оказались в ситуации, когда их представления о мире резко разошлись с реальностью и никак не могут заново собрать осколки в зеркало.
Их ощущения сравнимы с ощущениями немецких солдат в 1918 году, когда оставшаяся до конца непобеждённой армия нашла причину поражения в войне в "измене тыла". Из этого чувства в дальнейшем родился реваншизм, ставший питательным бульоном гитлеровского нацизма.
Если у этих людей останется хоть какая-то своя Украина, если они в культурно-политическом плане сохранят независимость, то при любых системах контроля нацизм и реваншизм будут их главными идеями. Что ещё можно ожидать от поколения, которое полвека ждало свою войну, считает, что выиграло бы её, но получило в итоге капитуляцию, обесценившую их жертвы?
А за ним стоит пока нетронутое поколение 17-25-летних – поколение "гитлерюгенда", родившееся через 7-16 лет после провозглашения независимости и воспитанное уже полностью в бандеровском духе.
Надеяться на то, что они все погибнут на фронте не приходится, боевые действия должны относительно скоро завершиться катастрофой для ВСУ и Украины, "гитлерюгенд" не успеют даже массово мобилизовать. И за рубеж все они не убегут, кто хотел и мог уже убежал.
Поэтому, как бы ни сложилась судьба территорий, которые сейчас контролируются киевским режимом, интересы безопасности России и будущего русского народа требуют, чтобы они контролировались не только в военном, политическом, экономическом и финансовом плане, но, в первую очередь, в плане духовном и образовательном.
Цепь возрождения бандеровщины должна быть прервана. Одни лишь книги и фильмы в этом не помогут. Судьба старших поколений украинцев, смотревших и читавших правильное, свидетельствует о том, что при определённых условиях из правильных предпосылок могут быть сделаны совершенно неправильные, извращённые выводы.
То, что увидят, услышат и прочтут новые поколения, родившихся на территориях сегодняшней Украины должно ещё и получить правильную трактовку. И не только правильную, но и безальтернативную. У тех, кто останется в нашей сфере влияния не должно быть иной Родины, кроме России и иного стремления, кроме стремления стать полноценными русскими людьми.
Хотя бы у новых поколений.
О том, какие еще шаги предпринимает украинская власть, чтобы пополнить ряды ВСУ - в статье Михаила Павлива "Власти Украины готовят еще сто тысяч "двухсотых". Подготовка их к убийству уже началась"
 
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Заголовок открываемого материала
08:11Чехословацкий корпус от Волыни до Владивостока: вынужденные интервенты в русской Гражданской войне
08:09Главное за ночь 21 августа
08:05Денисов: пророссийская Молдавия – миф или реальность?
06:35Надежда на "бездельников и уклонистов". Украинские эксперты боятся реакции на курскую авантюру Зеленского
06:30Наступательный порыв почти иссяк: Полетаев рассказал, как ВСУ пытаются окопаться в Курской области
06:15Текущая неделя станет решающей: военный эксперт о том, сколько продлятся встречные бои под Курском
06:12Мальчики, пропустившие войну
06:00Владимир Джаралла: ВСУ получили белого слона для ударов по Крыму, пока на место Зеленского идет кастинг
06:00Мы дошли до мощного узла: Полетаев рассказал, как ВС РФ громят ВСУ и прорываются к Красноармейску
05:46Что будет с населением Украины: демография и как с ней бороться
05:45"Нью-Йорк возьмут, котёл зачистят": эксперт дал прогноз, как будут развиваться события в зоне СВО
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