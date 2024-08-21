https://ukraina.ru/20240821/1056951612.html

"Одной лопатой не окопаешься": Полетаев раскрыл, как ВС РФ сорвали замысел ВСУ закрепиться под Курском

"Одной лопатой не окопаешься": Полетаев раскрыл, как ВС РФ сорвали замысел ВСУ закрепиться под Курском - 21.08.2024 Украина.ру

"Одной лопатой не окопаешься": Полетаев раскрыл, как ВС РФ сорвали замысел ВСУ закрепиться под Курском

Чтобы не дать ВСУ окопаться в Курской области, армия РФ работает по противнику авиацией, артиллерией, fpv-дронами и "Ланцетами". Главная цель – не дать ВСУ маневрировать бронетехникой и подвозить инженерную технику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-08-21T03:45

2024-08-21T03:45

2024-08-21T03:45

новости

россия

курская область

курск

сергей полетаев

вс рф

вкс

"ланцет"

дроны

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055305619_0:187:2048:1339_1920x0_80_0_0_933a1a0cca9ab62ad75034bc48b31bd3.jpg

После прорыва границы ВСУ могли попытаться двигаться даже на север к Курчатову или по шоссе на Курск, но быстро потеряли темп. Хотя противник наводнил своими войсками эту территорию, он не смог закрепиться, потому что российское командование оперативно отправило туда пожарные команды, рассказал эксперт.Чтобы не дать ВСУ окопаться в Курской области, Россия работает по ним авиацией, артиллерией, fpv-дронами и "Ланцетами". Главная цель – не дать ВСУ маневрировать бронетехникой и подвозить инженерную технику, отметил аналитик.Выстроить оборону с колес противнику будет тяжело, но они будут пытаться это сделать. Все движущееся украинское "железо" российские бойцы уничтожают. Господство в воздухе – это основное оружие ВС РФ, которое сорвало этот дерзкий замысел киевского режима, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.руО том, перейдет ли вооруженное противостояние в Курской области в позиционную фазу - в интервью Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую на сайте Украна.ру

https://ukraina.ru/20240819/1056942380.html

россия

курская область

курск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, курск, сергей полетаев , вс рф, вкс, "ланцет", дроны, беспилотники, оборона