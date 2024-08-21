"Одной лопатой не окопаешься": Полетаев раскрыл, как ВС РФ сорвали замысел ВСУ закрепиться под Курском - 21.08.2024 Украина.ру
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"Одной лопатой не окопаешься": Полетаев раскрыл, как ВС РФ сорвали замысел ВСУ закрепиться под Курском
"Одной лопатой не окопаешься": Полетаев раскрыл, как ВС РФ сорвали замысел ВСУ закрепиться под Курском - 21.08.2024 Украина.ру
"Одной лопатой не окопаешься": Полетаев раскрыл, как ВС РФ сорвали замысел ВСУ закрепиться под Курском
Чтобы не дать ВСУ окопаться в Курской области, армия РФ работает по противнику авиацией, артиллерией, fpv-дронами и "Ланцетами". Главная цель – не дать ВСУ маневрировать бронетехникой и подвозить инженерную технику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-08-21T03:45
2024-08-21T03:45
новости
россия
курская область
курск
сергей полетаев
вс рф
вкс
"ланцет"
дроны
беспилотники
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После прорыва границы ВСУ могли попытаться двигаться даже на север к Курчатову или по шоссе на Курск, но быстро потеряли темп. Хотя противник наводнил своими войсками эту территорию, он не смог закрепиться, потому что российское командование оперативно отправило туда пожарные команды, рассказал эксперт.Чтобы не дать ВСУ окопаться в Курской области, Россия работает по ним авиацией, артиллерией, fpv-дронами и "Ланцетами". Главная цель – не дать ВСУ маневрировать бронетехникой и подвозить инженерную технику, отметил аналитик.Выстроить оборону с колес противнику будет тяжело, но они будут пытаться это сделать. Все движущееся украинское "железо" российские бойцы уничтожают. Господство в воздухе – это основное оружие ВС РФ, которое сорвало этот дерзкий замысел киевского режима, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.руО том, перейдет ли вооруженное противостояние в Курской области в позиционную фазу - в интервью Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую на сайте Украна.ру
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новости, россия, курская область, курск, сергей полетаев , вс рф, вкс, "ланцет", дроны, беспилотники, оборона
Новости, Россия, Курская область, Курск, Сергей Полетаев , ВС РФ, ВКС, "Ланцет", дроны, беспилотники, оборона

"Одной лопатой не окопаешься": Полетаев раскрыл, как ВС РФ сорвали замысел ВСУ закрепиться под Курском

03:45 21.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУОкопы ВСУ
Окопы ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Чтобы не дать ВСУ окопаться в Курской области, армия РФ работает по противнику авиацией, артиллерией, fpv-дронами и "Ланцетами". Главная цель – не дать ВСУ маневрировать бронетехникой и подвозить инженерную технику. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
После прорыва границы ВСУ могли попытаться двигаться даже на север к Курчатову или по шоссе на Курск, но быстро потеряли темп. Хотя противник наводнил своими войсками эту территорию, он не смог закрепиться, потому что российское командование оперативно отправило туда пожарные команды, рассказал эксперт.
Чтобы не дать ВСУ окопаться в Курской области, Россия работает по ним авиацией, артиллерией, fpv-дронами и "Ланцетами". Главная цель – не дать ВСУ маневрировать бронетехникой и подвозить инженерную технику, отметил аналитик.
"Одной лопатой ты не окопаешься. Один ФАБ сотрет в порошок твои жалкие окопы. Поэтому ВСУ попытаются в занятых населенных пунктах подготовить к обороне подвалы, а для этого нужно иметь технику, чтобы выстроить связанные позиции. А мы, судя по кадрам поражения, этой инженерной технике уделяем особое внимание", - уточнил Полетаев.
Выстроить оборону с колес противнику будет тяжело, но они будут пытаться это сделать. Все движущееся украинское "железо" российские бойцы уничтожают. Господство в воздухе – это основное оружие ВС РФ, которое сорвало этот дерзкий замысел киевского режима, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
О том, перейдет ли вооруженное противостояние в Курской области в позиционную фазу - в интервью Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую на сайте Украна.ру
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