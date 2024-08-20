https://ukraina.ru/20240820/1056953377.html

"Теория Кутузова", умные бомбы, упорные бои. Главное на Украине на 13:00 20 августа

"Теория Кутузова", умные бомбы, упорные бои. Главное на Украине на 13:00 20 августа - 20.08.2024 Украина.ру

"Теория Кутузова", умные бомбы, упорные бои. Главное на Украине на 13:00 20 августа

Продолжаются боевые действия в зоне СВО; из Покровска (Красноармейска) эвакуируют семьи с детьми; в Курской области идут встречные бои; в пригороде Киева уничтожен полигон наемников

2024-08-20T13:04

2024-08-20T13:04

2024-08-20T14:06

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Боевые действия в зоне СВОВ Минобороны России 20 августа сообщили об уничтожении пункта управления противника в Сумской области."20 августа в ночное время в районе населенного пункта Глухов Сумской области экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России был нанесен удар по пункту управления и складу с боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.В результате удара авиационными бомбами на универсальных модулях планирования и коррекции склад с вооружением и боеприпасами и пункт управления 47 ОМБр ВСУ был уничтожен. На пункте управления были уничтожены командный состав и военнослужащие 47 бригады ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.По информации МО РФ, дроноводы арктического мотострелкового соединения уничтожили ДРГ противника из двоих диверсантов на реке Днепр в Херсонской области.Из Покровска (бывшего Красноармейска) украинские власти начинают эвакуацию населения. Как заявил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире одной из радиостанций, "у жителей Покровска есть максимум две недели на эвакуацию". Он также сказал, что возможен принудительный вывоз детей из города.На Покровском направлении российская армия за шесть дней заняла более 100 кв. км. На Торецком направлении российская армия готовится наступать на центр агломерации с трёх направлений. На Северском выровнена линия фронта с Ивано-Дарьевкой. Кроме того, на Купянском направлении возможен прорыв ВС РФ к реке Оскол, сообщают источники издания Украина.ру.ОбстрелыПо информации подполья, ВС РФ в ночь на 20 августа нанесли удары по местам дислокации ВСУ и иностранных наемников в пригородах Киева – в районе Вышгорода. Туда направились скорые и вертолеты для эвакуации. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."По его словам, рядом с городом, с западной стороны, есть большой полигон, который снабжен целями для стрельбы, макетами домов, чтобы тренировать штурмовые действия. Все оборудовано по последнему слову техники. Как отметил Лебедев, именно там иностранные наемники, получая под командование мобилизованных украинцев, проводят боевое слаживание подразделений", - информирует агентство.Украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале сообщает со ссылкой на информацию ГСЧС, что в Тернополе был прилет по топливному складу. В результате обстрела ВСУ в Горловке обесточены фильтровальная и насосная станции и около 10 поселков и жилых массивов. Об этом 20 августа мэр города Иван Приходько."В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины обесточены: фильтровальная станция № 2, приканальная насосная станция, микрорайон "Квартал 245", жилой массив "Строитель", жилой массив "Комсомолец", поселок шахты имени Гагарина, поселок шахты "2-БИС", поселок шахты имени Н. А. Изотова, поселок шахты "6-7", поселок Ртутного комбината, поселок Химик, поселок Комарова", - написал мэр в своем телеграм-канале.Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 220 снарядами, четыре человека пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. ВСУ обстреляли 35 населенных пунктов в семи районах региона.В МО РФ сообщили 20 августа, что в течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Сообщается также, что дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым.Ситуация в Курской областиРоссийскими военными остановлено продвижение ВСУ в Суджанском районе Курской области. Об этом 20 августа сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов. По его словам, "на данный момент идет планомерное уничтожение противника, который уже остановлен".Морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады разгромили колонну Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области России, сообщает 20 августа МО РФ."Военнослужащие Черноморского флота группировки войск "Север" остановили продвижение колонны украинских вооружённых формирований. Своевременное обнаружение противника и быстрая реакция военнослужащих бригады морской пехоты позволили вовремя уничтожить и обезвредить боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, за время боестолкновения были уничтожены живая сила 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и 9 единиц вражеской военной техники, среди которых бронетранспортёры "Stryker" и "Козак", бронеавтомобиль HMMWV.Захвачены два бронетранспортёра "Stryker", канадский броневик "Roshel SARV" и противоминная машина "Cougar", а также взяты в плен несколько военнослужащих противника.ВСУ применяют в курской операции западные вооружения: командующий украинскими Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал в телеграм-канале видеозапись применения ВСУ поставленных Францией управляемых авиабомб AASM Hammer.Напомним, ранее Эммануэль Макрон обещал Владимиру Зеленскому поставить на Украину сотни управляемых авиабомб Hammer для применения против российской армии.ВСУ испытывают на курском направлении все больше проблем. Бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти считает, что Россия применила традиционную "теорию Кутузова": пожертвовала своей территорией, чтобы выиграть время для решения приоритетной задачи (взятия Покровска), сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Глава ДНР Денис Пушилин посетил Курскую область и обсудил с врио губернатора Алексеем Смирновым дальнейшее взаимодействие по ряду направлений."Нам понятны все проблемы и задачи, с которыми сталкиваются сегодня жители региона: и обустройство пунктов временного размещения, и организация гуманитарной помощи, и волонтерская работа, стоит вопрос перехода на дистанционное обучение. Конечно, делимся опытом, помогаем по всем направлениям", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в материале Александра Чаленко "Нью-Йорк наш! Украинскому гарнизону Покровска осталось не больше двух недель".

https://ukraina.ru/20240820/1056952279.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, россия, курская область, вс рф, мо рф, денис пушилин, апти алаудинов, горловка, обстрелы, хроники