Нью-Йорк наш! Украинскому гарнизону Покровска осталось не больше двух недель - 19.08.2024 Украина.ру
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Нью-Йорк наш! Украинскому гарнизону Покровска осталось не больше двух недель
Нью-Йорк наш! Украинскому гарнизону Покровска осталось не больше двух недель - 19.08.2024 Украина.ру
Нью-Йорк наш! Украинскому гарнизону Покровска осталось не больше двух недель
О ситуации на фронте в ДНР изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
2024-08-19T15:37
2024-08-19T15:37
эксклюзив
сво
спецоперация
покровск/красноармейск
днр
донецкая народная республика
нью-йорк
горловка
александр "варяг" матюшин
фролов александр
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В воскресенье пришли ободряющие вести: населенный пункт Нью-Йорк/Новогродское, находящийся к западу от Горловки и к югу от Торецка/Дзержинска, освобожден бойцами российской армии. Мало того, наши штурмовые подразделения продвинулись дальше на север от этого городка и вошли в село Нелеповка.Нелеповка – это южные ворота Торецка. Если наступление будет и дальше продолжаться так же быстро, то это будет означать, что украинский гарнизон Торецка фактически приговорен. Ему останется либо быстро выйти из города, либо смерть и плен.Украинские власти Покровска/Красноармейска выступили с заявлением, что у жителей города есть две недели, чтобы покинуть его. Этот срок высчитан с учетом скорости российского продвижения к городу. Сейчас российской армии осталось 10 км. Также украинское начальство призывает к эвакуации населения Селидово и Мирнограда, фактического пригорода Покровска.В Мирнограде еще находится до 10 тысяч гражданских.Если Покровск перейдет под контроль ВС РФ, то для украинских группировок в Константиновке, Часов Яре и Угледаре будут потеряны основные пути снабжения. Также невозможно будет использовать дорогу, которая через Доброполье идет на Краматорск. Это не станет для ВСУ катастрофой, но приведет в итоге к увеличению пути доставки б/к и резервов, что несомненно скажется на способности успешно противостоять российскому наступлению."Во время нашего наступления на Красноармейск очень хорошо показали себя наши армейские кулибины и самоделкины. Они в полевых условиях из китайских комплектующих и подручных средств создали беспилотник, которому дали название "Молния". Также, по неподтверждённой информации, российская армия перерезала трассу Е-50, которая соединяет Покровск с Карловкой. Если эти сведения подтвердятся, то это будет означать, что украинская группировка в Карловке будет отрезана от снабжения, что приведет ее в итоге к невозможности сопротивляться.На положении ВСУ в ДНР задействование своих резервов на курском направлении вместо того, чтобы использовать их в Донбассе, сказалось, мягко говоря, не самым лучшим образом."Вроде как, с одной стороны, пока ВСУ имеют возможность более-менее слаженно отступать. Но ведь, с другой, рано или поздно после освобождения нами Покровска украинский фронт может если не посыпаться, то треснуть. Тогда мы начнем двигаться еще быстрее. Стоит ждать нашего удара от Покровка не только на запада, но и на юг и на север, чтобы вынудить ВСУ начать отступление из ДНР, чтобы все не закончилось для них самым печальным образом", - уверен Матюшин.По мнению нашего собеседника, если российское наступление будет продолжаться теми же темпами, то рано или поздно может произойти обрушение фронта, и российская армия сможет выйти на оперативный простор.А сообщение о том, что она после падения Покровска еще и вступила в Днепропетровскую область, станет шоком как для ВСУ, так и для национал-патриотического сегмента украинского общества, и в итоге нивелирует ложное воодушевление, вызванное курской операцией Киева и сделает последнюю в глазах украинских патриотов напрасной.О военной ситуации в ДНР и в остальной Новороссии читайте также текст Александра Чаленко Наступление на Покровск продолжается, а острова в пойме Днепра зачищаются от ВСУ
https://ukraina.ru/20240817/1056920339.html
покровск/красноармейск
днр
донецкая народная республика
нью-йорк
горловка
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
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Украина.ру
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, сво, спецоперация, покровск/красноармейск, днр, донецкая народная республика, нью-йорк, горловка, александр "варяг" матюшин, фролов александр, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Покровск/Красноармейск, ДНР, Донецкая Народная Республика, Нью-Йорк, Горловка, Александр "Варяг" Матюшин, Фролов Александр, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Нью-Йорк наш! Украинскому гарнизону Покровска осталось не больше двух недель

15:37 19.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
О ситуации на фронте в ДНР изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
В воскресенье пришли ободряющие вести: населенный пункт Нью-Йорк/Новогродское, находящийся к западу от Горловки и к югу от Торецка/Дзержинска, освобожден бойцами российской армии. Мало того, наши штурмовые подразделения продвинулись дальше на север от этого городка и вошли в село Нелеповка.
Нелеповка – это южные ворота Торецка. Если наступление будет и дальше продолжаться так же быстро, то это будет означать, что украинский гарнизон Торецка фактически приговорен. Ему останется либо быстро выйти из города, либо смерть и плен.
Украинские власти Покровска/Красноармейска выступили с заявлением, что у жителей города есть две недели, чтобы покинуть его. Этот срок высчитан с учетом скорости российского продвижения к городу. Сейчас российской армии осталось 10 км. Также украинское начальство призывает к эвакуации населения Селидово и Мирнограда, фактического пригорода Покровска.
В Мирнограде еще находится до 10 тысяч гражданских.
Если Покровск перейдет под контроль ВС РФ, то для украинских группировок в Константиновке, Часов Яре и Угледаре будут потеряны основные пути снабжения. Также невозможно будет использовать дорогу, которая через Доброполье идет на Краматорск. Это не станет для ВСУ катастрофой, но приведет в итоге к увеличению пути доставки б/к и резервов, что несомненно скажется на способности успешно противостоять российскому наступлению.
"Во время нашего наступления на Красноармейск очень хорошо показали себя наши армейские кулибины и самоделкины. Они в полевых условиях из китайских комплектующих и подручных средств создали беспилотник, которому дали название "Молния".
"Это дешевый заменитель барражирующего боеприпаса "Ланцет", который не уступает по своим боевым качествам последнему. Если "Ланцет" стоит миллион, то "Молния" - 100 тысяч. При этом у последней боевая часть по весу не меньше, чем у "Ланцета-3" и составляет 3 кг. "Молнии" выносят украинские блиндажи и технику за милую душу", - рассказал Александр "Варяг" Матюшин.
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
17 августа, 14:09
Наступление на Покровск продолжается, а острова в пойме Днепра зачищаются от ВСУДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, почему украинцы не смогут высадить десант в Крыму, и почему при этом они вполне могут пойти на Энергодар
Также, по неподтверждённой информации, российская армия перерезала трассу Е-50, которая соединяет Покровск с Карловкой. Если эти сведения подтвердятся, то это будет означать, что украинская группировка в Карловке будет отрезана от снабжения, что приведет ее в итоге к невозможности сопротивляться.
На положении ВСУ в ДНР задействование своих резервов на курском направлении вместо того, чтобы использовать их в Донбассе, сказалось, мягко говоря, не самым лучшим образом.
"Вроде как, с одной стороны, пока ВСУ имеют возможность более-менее слаженно отступать. Но ведь, с другой, рано или поздно после освобождения нами Покровска украинский фронт может если не посыпаться, то треснуть. Тогда мы начнем двигаться еще быстрее. Стоит ждать нашего удара от Покровка не только на запада, но и на юг и на север, чтобы вынудить ВСУ начать отступление из ДНР, чтобы все не закончилось для них самым печальным образом", - уверен Матюшин.
По мнению нашего собеседника, если российское наступление будет продолжаться теми же темпами, то рано или поздно может произойти обрушение фронта, и российская армия сможет выйти на оперативный простор.
А сообщение о том, что она после падения Покровска еще и вступила в Днепропетровскую область, станет шоком как для ВСУ, так и для национал-патриотического сегмента украинского общества, и в итоге нивелирует ложное воодушевление, вызванное курской операцией Киева и сделает последнюю в глазах украинских патриотов напрасной.
О военной ситуации в ДНР и в остальной Новороссии читайте также текст Александра Чаленко Наступление на Покровск продолжается, а острова в пойме Днепра зачищаются от ВСУ
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияПокровск/КрасноармейскДНРДонецкая Народная РеспубликаНью-ЙоркГорловкаАлександр "Варяг" МатюшинФролов АлександрАлександр ЧаленкоВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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