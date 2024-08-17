https://ukraina.ru/20240817/1056917208.html

Больше, чем невежество. Армянские лжеисторики решили перечеркнуть собственную государственность

Больше, чем невежество. Армянские лжеисторики решили перечеркнуть собственную государственность - 17.08.2024 Украина.ру

Больше, чем невежество. Армянские лжеисторики решили перечеркнуть собственную государственность

Министерство иностранных дел России обратило внимание на армянский учебник истории для учеников восьмых классов, в котором итоги Русско-персидской войны 1826-1828 годов подвергнуты ревизии, а Туркманчайский мир назван "аннексией Восточной Армении".

2024-08-17T19:37

2024-08-17T19:37

2024-08-17T19:37

эксклюзив

армения

россия

российская империя

история

учебник

ревизионизм

никол пашинян

украина.ру

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Цифровая версия учебника опубликована на сайте подведомственной структуры министерства образования, науки, культуры и спорта республики для изучения и формирования заказа на 2024/2025 учебный год.Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что в главе о присоединении Восточной Армении к России исторические события переданы в искаженном виде."В частности, ревизии подверглись оценки итогов Русско-персидской войны 1826-1828 годов. Туркманчайский мир назван не иначе как "аннексией" Восточной Армении. Такая подача способна вызвать оторопь у любого историка", - подчеркнул МИД России в комментарии, опубликованном в телеграм-канале ведомства.По мнению российских дипломатов, ставить под сомнение особую роль Российской империи, а впоследствии СССР и России в деле становления нынешней Армении означает идти против общеизвестных фактов.„Речь об очередной беззастенчивой попытке переписать нашу общую историю. В лучших традициях западной пропаганды и политического инжиниринга белое называется чёрным с "легкой руки" отдельных армянских деятелей, особо рьяно старающихся выслужиться перед своими спонсорами“, - подчеркивается в комментарии.Предложенная армянскими „историками“ трактовка событий в Закавказье - конца XVIII – начала XIX веков полностью противоречит историческим фактам. Туркманчайский мирный договор, который в новом армянском учебнике истории назван „аннексией“, был подписан 22 февраля 1828 года. Он положил конец Второй русско-персидской войне, которая началась в 1826 году. Первая русско-персидская война велась с 1804 по 1813 гг и завершилась победой России.По итогам мирного договора граница между Российской империей и Персией была установлена по реке Аркас, также к России отошла территория исторической Восточной Армении - Эриванское и Нахичеванское ханства.На части территории Восточной Армении было создано особое административное образование — Армянская область, куда стали переселяться армяне из Ирана, включая потомков армян, насильственно переселённых с этой территории в начале XVII века шахом Аббасом I. Таким образом начался процесс собирания армянского народа в составе Российской империи.В ходе самых боевых действий русской армии помогали армянские добровольцы, которые создавали собственные добровольческие отряды. В июле 1826 года католикос Всех армян Нерсес V Аштаракеци призывал молодых соотечественников присоединиться к России и помочь освободить их Родину.По словам российского историка Олега Айрапетова, невежественный подход к собственному прошлому, отраженный в новом учебнике истории для учеников восьмого класса, не в интересах самой Армении."Этот подход к прошлому основан на незнании, вернее, на отказе от знания. К сожалению, в Республике Армения мы сталкиваемся не просто с интеллектуальной деградацией ее правящего класса, но даже с умственной, так как этими учебниками они отказывают Республике Армения в праве на собственное существование", - заявил историк в интервью изданию Украина.ру.Айрапетов напомнил, что сам термин "аннексия" предполагает насильственный захват чужих земель и, соответственно, необходимость их возвращения. Но в данном случае Россия в XIX веке отвоевала эти земли у Персидского государства, а сама Армения к этому никакого отношения не имела, отметил он."Более того, на политической карте мира термин Армении не существовало. После ликвидации Нахичеванского и Эриванского ханства по условиям Туркманчайского мирного договора решением императора Александра I была основана Армянская область. Так Армения вернулась на политическую карту мира. Само восстановление Армении армянские власти называют аннексией. Это какое-то зазеркалье", - сказал историк.По его мнению, все становится понятным, если вспомнить, что во всех бывших республиках СССР произошла или происходит ревизия истории по одному и тому же принципу и методу, импортированному прежде всего из США."Я не удивлюсь, если окажется, что все это написали выпускники Центральноевропейского университета Сороса. Результаты такого "образования" хорошо видны сегодня на Украине, в Прибалтике, в Казахстане, в Грузии", - отметил Айрапетов.Он добавил, что пионерами данного подхода были поляки и их Институт памяти, который занимался пересмотром исторических концепций."Один из наших исследователей назвал этот институт идеологическим гестапо. Точно по такому же сценарию создавался в свое время Музей русской оккупации в Грузии. Понятно, что армянский учебник – это политический заказ, только в случае Армении от всего этого за версту несет идиотизмом", - подытожил Олег Айрапетов.Политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что появление спорного учебника истории в электронном виде на той платформе, на которой его увидели все, том числе представители МИД России, означает, что он либо утвержден, либо рекомендован к использованию в восьмом классе уже в текущем году."Осталось меньше месяца, чтобы увидеть, будут ли армянские школьники учиться по этому учебнику или по изданию 2023 года, в котором подобных скандальных формулировок не было", - сказал эксперт.Арешев напомнил, что по результатам двух русско-персидских войн в первой третьи XIX века свое существование прекратили два мусульманских ханства, которые существовали некоторое время на Южном Кавказе, а Армении как политического образования в это время на Кавказе не было. Те армянские царства, которые существовали в древности, прекратили свое существование в силу целого ряда объективных исторических обстоятельств, добавил он."Поэтому нынешняя формулировка об аннексии дает простор для различного рода интерпретации. Я думаю, что ее с охотой подхватят в Азербайджане тоже. Только там будут говорить не об аннексии Восточной Армении, а об аннексии так называемого Западного Азербайджана. Мы знаем, что этот конструкт достаточно широко продвигается сейчас усилиями бакинской пропаганды. Здесь авторы нового армянского учебника, среди которых есть достаточно скандальные персонажи, льют воду на мельницу официального Баку", - заявил Арешев.Он также подчеркнул, что подобные формулировки являются частью того нарратива, в соответствии с которым Россия выставляется врагом и носителем неких недружественных действий по отношению к армянскому народу."Это полностью противоречит исторической реальности, потому что даже элементарные демографические данные показывают, что с момента присоединения Восточной Армении к России начинается процесс консолидации армянского народа на его исторической территории. Постановка этого исторического процесса в негативный контекст свидетельствует о том, что идеологи современной армянской государственности с упорством достойным лучшего применения следуют в том числе по украинскому пути. Это путь перевирания фактов и отказа от собственной идентичности", - подытожил Андрей Арешев.Часть населения Армении считает, что политика действующего руководства направлена на уничтожение национальной идентичности. Об этом в материале "Это последний бой". Пашинян решил уничтожить армянскую идентичность?

https://ukraina.ru/20240613/1055632269.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, армения, россия, российская империя, история, учебник, ревизионизм, никол пашинян, украина.ру