Эксперт объяснил, почему офицеры и солдаты ВСУ выступают единым фронтом против штабных генералов
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В 2024 году фронтовые офицеры ВСУ, вплоть до бригадного звена, отошли от практики поддержки верховного командования и в конфликтных ситуациях выступают против него единым фронтом с личным составом своих частей. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
В украинской армии происходит потеря взаимопонимания между штабным генералитетом ВСУ со старшим и младшим офицерским составом. Для начала следует зафиксировать потерю взаимопонимания между штабным генералитетом ВСУ со старшим и младшим офицерским составом, рассказал политолог.
Как видим в 2024 году фронтовые офицеры, вплоть до бригадного звена, отошли от практики поддержки верховного командования и в конфликтных ситуациях выступают против него единым фронтом с личным составом своих частей, отметил эксперт.
"Мы не можем точно определить причину этого перехода. Можем предположить, что, поскольку за время боёв ВСУ потеряли не только большую часть офицеров ротного звена, но и значительную часть старших офицеров, сегодняшние майоры, подполковники и полковники – вчерашние капитаны и старшие лейтенанты, а часть старших офицеров призвана из запаса", - сообщил Ищенко.
Офицерство же ротного звена практически сплошь состоит из призванных из запаса выпускников гражданских ВУЗов, закончивших военную кафедру и ни разу не служивших, добавил он.
"По своим интересам, по жизненной позиции, такие офицеры ближе к мобилизованному солдату, чем профессиональные военные. Для них, в отличие от военных профессионалов, война – временная неприятность, а не главное дело жизни", - резюмировал автор материала.
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