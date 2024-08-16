https://ukraina.ru/20240816/1056894582.html

Эксперт объяснил, почему офицеры и солдаты ВСУ выступают единым фронтом против штабных генералов

Эксперт объяснил, почему офицеры и солдаты ВСУ выступают единым фронтом против штабных генералов - 16.08.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему офицеры и солдаты ВСУ выступают единым фронтом против штабных генералов

В 2024 году фронтовые офицеры ВСУ, вплоть до бригадного звена, отошли от практики поддержки верховного командования и в конфликтных ситуациях выступают против него единым фронтом с личным составом своих частей. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-08-16T03:15

2024-08-16T03:15

2024-08-16T03:15

новости

украина

ростислав ищенко

украинская армия

всу

командование

капитаны

полковник

офицеры

война

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В украинской армии происходит потеря взаимопонимания между штабным генералитетом ВСУ со старшим и младшим офицерским составом. Для начала следует зафиксировать потерю взаимопонимания между штабным генералитетом ВСУ со старшим и младшим офицерским составом, рассказал политолог.Как видим в 2024 году фронтовые офицеры, вплоть до бригадного звена, отошли от практики поддержки верховного командования и в конфликтных ситуациях выступают против него единым фронтом с личным составом своих частей, отметил эксперт.Офицерство же ротного звена практически сплошь состоит из призванных из запаса выпускников гражданских ВУЗов, закончивших военную кафедру и ни разу не служивших, добавил он."По своим интересам, по жизненной позиции, такие офицеры ближе к мобилизованному солдату, чем профессиональные военные. Для них, в отличие от военных профессионалов, война – временная неприятность, а не главное дело жизни", - резюмировал автор материала.Полный текст статьи Ростислава Ищенко: Украина - распад читайте на сайте Украина.руПодробнее о сути конфликта украинской власти и ее генералитета в лице Сырского - в материале Михаила Павлива Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены?

https://ukraina.ru/20240815/1056870501.html

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новости, украина, ростислав ищенко, украинская армия, всу, командование, капитаны, полковник, офицеры, война, конфликт