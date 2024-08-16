Эксперт объяснил, почему офицеры и солдаты ВСУ выступают единым фронтом против штабных генералов - 16.08.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему офицеры и солдаты ВСУ выступают единым фронтом против штабных генералов
Эксперт объяснил, почему офицеры и солдаты ВСУ выступают единым фронтом против штабных генералов - 16.08.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему офицеры и солдаты ВСУ выступают единым фронтом против штабных генералов
В 2024 году фронтовые офицеры ВСУ, вплоть до бригадного звена, отошли от практики поддержки верховного командования и в конфликтных ситуациях выступают против него единым фронтом с личным составом своих частей. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-08-16T03:15
2024-08-16T03:15
новости
украина
ростислав ищенко
украинская армия
всу
командование
капитаны
полковник
офицеры
война
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В украинской армии происходит потеря взаимопонимания между штабным генералитетом ВСУ со старшим и младшим офицерским составом. Для начала следует зафиксировать потерю взаимопонимания между штабным генералитетом ВСУ со старшим и младшим офицерским составом, рассказал политолог.Как видим в 2024 году фронтовые офицеры, вплоть до бригадного звена, отошли от практики поддержки верховного командования и в конфликтных ситуациях выступают против него единым фронтом с личным составом своих частей, отметил эксперт.Офицерство же ротного звена практически сплошь состоит из призванных из запаса выпускников гражданских ВУЗов, закончивших военную кафедру и ни разу не служивших, добавил он."По своим интересам, по жизненной позиции, такие офицеры ближе к мобилизованному солдату, чем профессиональные военные. Для них, в отличие от военных профессионалов, война – временная неприятность, а не главное дело жизни", - резюмировал автор материала.Полный текст статьи Ростислава Ищенко: Украина - распад читайте на сайте Украина.руПодробнее о сути конфликта украинской власти и ее генералитета в лице Сырского - в материале Михаила Павлива Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены?
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новости, украина, ростислав ищенко, украинская армия, всу, командование, капитаны, полковник, офицеры, война, конфликт
Новости, Украина, Ростислав Ищенко, украинская армия, ВСУ, командование, капитаны, полковник, офицеры, война, конфликт

Эксперт объяснил, почему офицеры и солдаты ВСУ выступают единым фронтом против штабных генералов

03:15 16.08.2024
 
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
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В 2024 году фронтовые офицеры ВСУ, вплоть до бригадного звена, отошли от практики поддержки верховного командования и в конфликтных ситуациях выступают против него единым фронтом с личным составом своих частей. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
В украинской армии происходит потеря взаимопонимания между штабным генералитетом ВСУ со старшим и младшим офицерским составом. Для начала следует зафиксировать потерю взаимопонимания между штабным генералитетом ВСУ со старшим и младшим офицерским составом, рассказал политолог.
Как видим в 2024 году фронтовые офицеры, вплоть до бригадного звена, отошли от практики поддержки верховного командования и в конфликтных ситуациях выступают против него единым фронтом с личным составом своих частей, отметил эксперт.
"Мы не можем точно определить причину этого перехода. Можем предположить, что, поскольку за время боёв ВСУ потеряли не только большую часть офицеров ротного звена, но и значительную часть старших офицеров, сегодняшние майоры, подполковники и полковники – вчерашние капитаны и старшие лейтенанты, а часть старших офицеров призвана из запаса", - сообщил Ищенко.
Офицерство же ротного звена практически сплошь состоит из призванных из запаса выпускников гражданских ВУЗов, закончивших военную кафедру и ни разу не служивших, добавил он.
"По своим интересам, по жизненной позиции, такие офицеры ближе к мобилизованному солдату, чем профессиональные военные. Для них, в отличие от военных профессионалов, война – временная неприятность, а не главное дело жизни", - резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко: Украина - распад читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о сути конфликта украинской власти и ее генералитета в лице Сырского - в материале Михаила Павлива Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены?
Николай Межевич интервью
Вчера, 07:00
Николай Межевич о возможном участии Белоруссии в СВО и переговорах России и УкраиныБелоруссия может прийти на помощь России после нападения ВСУ на Курскую область, но если в конфликт вступят Польша и Прибалтика, то уже нам придется помогать Белоруссии
 
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