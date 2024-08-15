Алёхин о том, почему вместо "войны натисков" СВО стала современной версией Первой мировой с FPV-дронами
© РИА Новости . Максим Платонов / Перейти в фотобанкВнедрение передового опыта СВО в программу обучения военных училищ
Вместо маневренной войны и занятия узловых пунктов коммуникаций СВО превратилась в современную версию Первой мировой с высокоточным оружием и FPV-дронами. Скорее всего, никто из сторон даже не догадывался о том, что в итоге получится. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Когда российским руководством страны было принято решение о начале СВО по демилитаризации и денацификации Украины, то, видимо, оно вовсе не имела в виду, что придется с боями занимать всю территорию бывшей союзной республики, отметил эксперт.
"Почему же тогда вместо маневренной войны, войны стремительных натисков и занятия узловых пунктов коммуникаций СВО превратилась в современную версию Первой мировой с высокоточным оружием и FPV-дронами?" - подчеркнул Алехин.
Первое, оно же главное: скорее всего, никто из сторон даже не догадывался о том, что в итоге получится. Увидев, что предыдущая стратегия оказалась ошибочной, а враг, накачанный западным оружием и пропагандой, готов на все, Министерство обороны и Генеральный штаб перешли от СВО к полноценной войне, указал полковник запаса.
Проведя частичную мобилизацию, уплотнив фронт личным составом и укреплениями, российские военные взглянули на карту другими глазами, добавил он.
"Удары по "критической инфраструктуре" наносятся постоянно, определенный результат, конечно, получен. Но говорить о полной деэлектрификации Украины не приходится. Вместе с тем в сеть стали попадать кадры, на которых составы поездов везут уже не электровозы, а тепловозы, зачастую и архаичные паровозы", - заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина: Транспорт решает: как улучшить логистику в зоне СВО читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о работе тыловых служб в зоне СВО - в материале Игоря Гомольского "Солнце, воздух и бензин": как заправляют технику вблизи от линии фронта на сайте Украина.ру
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