https://ukraina.ru/20240815/1056869639.html

Тимошенко собирает криминальную армию для переворота? Украинские эксперты о происходящем

Тимошенко собирает криминальную армию для переворота? Украинские эксперты о происходящем - 15.08.2024 Украина.ру

Тимошенко собирает криминальную армию для переворота? Украинские эксперты о происходящем

На Украине обсуждают, какие уроки следует извлечь из текущих военных и прочих событий и к чему готовиться. Похоже на то, что готовыми надо быть буквально ко всему.

2024-08-15T07:30

2024-08-15T07:30

2024-08-15T07:30

эксклюзив

россия

украина

курская область

владимир зеленский

андрей ермолаев

арсен аваков

служба внешней разведки

вооруженные силы украины

верховная рада

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Например, можно приготовиться к замене просроченного Зеленского на экс-главу МВД Украины Арсена Авакова*, о такой возможности информирует портал Службы внешней разведки (СВР) России.Как отметил в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, "эксперты считают, что это говорит о намерении перевести военный конфликт с Россией в политико-дипломатическое урегулирование".Напомним, по данным СВР, в Белом доме, в частности, опасаются непредсказуемости Зеленского, который "предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины". Потому желательна его замена на "более управляемую" фигуру.Что касается утверждения Авакова, что-де "люди решат", то, возможно, речь идет о будущих (когда-то) выборах. О такой возможности пишут некоторые украинские паблики.А телеграм-канал "Шептун" не исключает, что эти выборы не обязательно будут мирными и задается вопросом, зачем лидеру БЮТ Юлии Тимошенко криминальная армия. Авторы канала приводят факты, заставляющие задуматься."Финансирование и содержание таких отбитых на всю голову лиц, в ущерб своей репутации, может быть оправдано только одним: неужто Юлия Тимошенко готовится к гражданско-военному перевороту в стране?", - пишет "Шептун".Обсуждается и ситуацию в Курской области, где подразделения ВСУ продолжают попытки продвинуться вглубь российской территории. В украинских СМИ пока царит эйфория, но эксперты задают вопросы — что дальше? Так, украинский политолог Вадим Карасев в эфире израильского телеканала Iton TV заявил, что украинские генералы должны были подумать, как будет действовать Россия.А Россия, по словам эксперта, эвакуировала из зоны боестолкновений 120 тысяч человек. Для чего? По мнению Карасева, для того, "чтобы затем утюжить эту зону ковровыми, точечными или другими бомбардировками". Он предположил, что есть такая опасность - если территория будет обезлюжена, то тогда "украинские войска остаются неприкрытыми один на один с российскими бомбами".Зеленский тем временем заявил, что при необходимости на территории Курской области будут созданы украинские военные комендатуры.Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире ютуб-канала "Политэксперт" отметил: надо понимать, что проявила война, и извлекать уроки. По его мнению, спецоперация (в интерпретации эксперта – "российско-украинская война") стала частью "второй большой трансформации". Первая трансформация была связана с крахом и распадом Советского Союза, когда элиты мирно договорились о границах, а общества приняли независимость своих республик. Возникали вспышки борьбы на межэтнической почве, но они казались случайными.Теперь же "этап, связанный с инерцией мирного раздела – он завершился", считает политолог. По его словам, этот этап войдет в историю как постсоветский период. Сейчас наступает новый период – сформировались клыкастые элиты, и конкуренция этих элит стала незримой пружиной роста напряжения.Постсоветский мир треснул, начинается большая война за советское наследие, в ходе которой "формируются уже новые элиты и новое видение наций", сказал Ермолаев. По его словам, Россией выбран путь реставрации.Он пояснил, что "Украина – сложное общество, мы видим, как вспышки возникают на культурной, территориальной, этнической почве даже в условиях войны".Вывод: сейчас в фокусе вопрос, кто первый начал и т.д., но в целом надо понимать, что "борьба за советские активы военным путем не столько обеспечивает успех, сколько разрушает предмет конкуренции"."Мы видим, что эта война превращает в прах целые регионы, уничтожает города и разрушает активы, делает нежизнеспособным то пространство, которое, казалось, было важно противнику", - подчеркнул Ермолаев. Он также подчеркнул, что масштаб противостояния больше, чем противостояние "Киев-Москва", тут "решается судьба огромного пространства, которое когда-то объединялось Советским Союзом"."И возможна большая перезагрузка этого пространства – от буквально государственной организации его, до политэкономической конфигурации, из чего это будет состоять", - полагает эксперт. Он пояснил, что "заявленный Россией курс ухода от Запада на Восток – это не риторическая заявка"."Речь идет о том, что держава, которая долгое время была важным партнером Запада… эта страница истории может быть перевернута", - сказал Ермолаев, добавив, что сейчас наблюдаются большие трансформации и в Азии, где все сдвигается к новым центрам роста – Китаю и Турции. И это исторические сдвиги, которые будут иметь последствия.По мнению политолога, сейчас "Украина проходит испытание, сохранит ли она возможность быть обществом сложным, то есть обществом, в котором сосуществуют и составляют часть политической нации разные этнические, культурные, религиозные группы, или война сделает необратимым такой этно-эгоистичный вариант развития, этно-патриотический…".Кроме того, продолжил эксперт, проходит испытание политическая система Украины – когда-то говорили, что "Украина может стать примером демократии воюющей", но и тут произошли серьезные мутации – есть проблемы с правами человека (так мягко определил Ермолаев происходящее в стране), все это формирует серьезные внутренние угрозы.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористовПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Павла Котова "США нашли замену Зеленскому. Названа фамилия, готовится смена режима"

https://ukraina.ru/20240814/1056867725.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, россия, украина, курская область, владимир зеленский, андрей ермолаев, арсен аваков, служба внешней разведки , вооруженные силы украины, верховная рада