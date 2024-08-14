Зеленский анонсировал открытие "военных комендатур" в Курской области - 14.08.2024 Украина.ру
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Зеленский анонсировал открытие "военных комендатур" в Курской области
Зеленский анонсировал открытие "военных комендатур" в Курской области - 14.08.2024 Украина.ру
Зеленский анонсировал открытие "военных комендатур" в Курской области
Киевский режим задумал "при необходимости" создать на территории российского региона свои комендатуры. Ситуацию в Курской области в среду Владимир Зеленский обсуждал с главой Генштаба украинской армии и другими представителями власти
2024-08-14T16:47
2024-08-14T16:47
новости
курская область
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
сво
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Зеленский также указал, что Вооруженные силы Украины, вторгнувшиеся на территорию Курщины, якобы "строго придерживаются требований международных конвенций и международного гуманитарного права".Неделей ранее, 7 августа стало известно, что ВСУ расстреляли в упор 24-летнюю беременную девушку в Суджанском районе — курянка хотела выехать из опасного места на машине вместе со своей семьей, ее сыну и супругу удалось спастись. До сих пор ее тело не могут вывести из обесточенного морга Суджи, пишут СМИ. Также украинская армия расстреляла машину скорой помощи, погибли фельдшер и водитель. Пленный ВСУшник, пойманный волонтерами и спецкором издания Readovka, признавался, что украинской армии отдан приказ убивать русских. Сами солдаты Киева не стесняются демонстрировать в сети свои мародерские "рейды" по магазинам в Курской области.По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова на понедельник, в результате нападения ВСУ 12 гражданских погибли и более 120 человек ранены. Судьба около двух тысяч мирных граждан неизвестна.Президент России Владимир Путин заверил, что противник получит достойный ответ за Курск и Белгород. Каков замысел "кавалерийского наскока" ВСУ на Курщину читайте в интервью военного корреспондента, автора телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофея Ермакова на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, сво
Новости, Курская область, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО

Зеленский анонсировал открытие "военных комендатур" в Курской области

16:47 14.08.2024
 
Зеленский в форме
Зеленский в форме
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Киевский режим задумал "при необходимости" создать на территории российского региона свои комендатуры. Ситуацию в Курской области в среду Владимир Зеленский обсуждал с главой Генштаба украинской армии и другими представителями власти
"Совещание по ситуации в Курской области. Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур. Украина защищает себя и жизни своих людей в приграничных общинах", - сказано в опубликованном сообщении.
Зеленский также указал, что Вооруженные силы Украины, вторгнувшиеся на территорию Курщины, якобы "строго придерживаются требований международных конвенций и международного гуманитарного права".
Неделей ранее, 7 августа стало известно, что ВСУ расстреляли в упор 24-летнюю беременную девушку в Суджанском районе — курянка хотела выехать из опасного места на машине вместе со своей семьей, ее сыну и супругу удалось спастись. До сих пор ее тело не могут вывести из обесточенного морга Суджи, пишут СМИ.
Также украинская армия расстреляла машину скорой помощи, погибли фельдшер и водитель. Пленный ВСУшник, пойманный волонтерами и спецкором издания Readovka, признавался, что украинской армии отдан приказ убивать русских. Сами солдаты Киева не стесняются демонстрировать в сети свои мародерские "рейды" по магазинам в Курской области.
По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова на понедельник, в результате нападения ВСУ 12 гражданских погибли и более 120 человек ранены. Судьба около двух тысяч мирных граждан неизвестна.
Президент России Владимир Путин заверил, что противник получит достойный ответ за Курск и Белгород.
Каков замысел "кавалерийского наскока" ВСУ на Курщину читайте в интервью военного корреспондента, автора телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофея Ермакова на сайте Украина.ру.
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"Первый шок уже прошел". Военкор рассказал, сколько еще продлится "кавалерийский наскок" ВСУ в КурскеТак называемые прорывы ВСУ в Курской области — это быстрые заскоки бронированных групп. Зная пути передвижения противника, российские военные получают определённое преимущество. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
 
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