Зеленский анонсировал открытие "военных комендатур" в Курской области
Зеленский в форме
Киевский режим задумал "при необходимости" создать на территории российского региона свои комендатуры. Ситуацию в Курской области в среду Владимир Зеленский обсуждал с главой Генштаба украинской армии и другими представителями власти
"Совещание по ситуации в Курской области. Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур. Украина защищает себя и жизни своих людей в приграничных общинах", - сказано в опубликованном сообщении.
Зеленский также указал, что Вооруженные силы Украины, вторгнувшиеся на территорию Курщины, якобы "строго придерживаются требований международных конвенций и международного гуманитарного права".
Неделей ранее, 7 августа стало известно, что ВСУ расстреляли в упор 24-летнюю беременную девушку в Суджанском районе — курянка хотела выехать из опасного места на машине вместе со своей семьей, ее сыну и супругу удалось спастись. До сих пор ее тело не могут вывести из обесточенного морга Суджи, пишут СМИ.
Также украинская армия расстреляла машину скорой помощи, погибли фельдшер и водитель. Пленный ВСУшник, пойманный волонтерами и спецкором издания Readovka, признавался, что украинской армии отдан приказ убивать русских. Сами солдаты Киева не стесняются демонстрировать в сети свои мародерские "рейды" по магазинам в Курской области.
По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова на понедельник, в результате нападения ВСУ 12 гражданских погибли и более 120 человек ранены. Судьба около двух тысяч мирных граждан неизвестна.
Президент России Владимир Путин заверил, что противник получит достойный ответ за Курск и Белгород.
03:30"Первый шок уже прошел". Военкор рассказал, сколько еще продлится "кавалерийский наскок" ВСУ в КурскеТак называемые прорывы ВСУ в Курской области — это быстрые заскоки бронированных групп. Зная пути передвижения противника, российские военные получают определённое преимущество. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков