https://ukraina.ru/20240814/1056866498.html

Зеленский анонсировал открытие "военных комендатур" в Курской области

Зеленский анонсировал открытие "военных комендатур" в Курской области - 14.08.2024 Украина.ру

Зеленский анонсировал открытие "военных комендатур" в Курской области

Киевский режим задумал "при необходимости" создать на территории российского региона свои комендатуры. Ситуацию в Курской области в среду Владимир Зеленский обсуждал с главой Генштаба украинской армии и другими представителями власти

2024-08-14T16:47

2024-08-14T16:47

2024-08-14T16:47

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курская область

владимир зеленский

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Зеленский также указал, что Вооруженные силы Украины, вторгнувшиеся на территорию Курщины, якобы "строго придерживаются требований международных конвенций и международного гуманитарного права".Неделей ранее, 7 августа стало известно, что ВСУ расстреляли в упор 24-летнюю беременную девушку в Суджанском районе — курянка хотела выехать из опасного места на машине вместе со своей семьей, ее сыну и супругу удалось спастись. До сих пор ее тело не могут вывести из обесточенного морга Суджи, пишут СМИ. Также украинская армия расстреляла машину скорой помощи, погибли фельдшер и водитель. Пленный ВСУшник, пойманный волонтерами и спецкором издания Readovka, признавался, что украинской армии отдан приказ убивать русских. Сами солдаты Киева не стесняются демонстрировать в сети свои мародерские "рейды" по магазинам в Курской области.По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова на понедельник, в результате нападения ВСУ 12 гражданских погибли и более 120 человек ранены. Судьба около двух тысяч мирных граждан неизвестна.Президент России Владимир Путин заверил, что противник получит достойный ответ за Курск и Белгород. Каков замысел "кавалерийского наскока" ВСУ на Курщину читайте в интервью военного корреспондента, автора телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофея Ермакова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240814/1056844906.html

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новости, курская область, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, сво