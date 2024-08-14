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Изготовление динамической защиты для танков ВСУ не обошлось без воровства

Изготовление динамической защиты для танков ВСУ не обошлось без воровства - 14.08.2024 Украина.ру

Изготовление динамической защиты для танков ВСУ не обошлось без воровства

Украинские правоохранители изобличили работников предприятий, освоивших деньги Минобороны. Об этом 14 августа сообщил Офис генпрокурора Украины

2024-08-14T11:41

2024-08-14T11:41

2024-08-14T11:41

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"По данным следствия, госпредприятие в 2022 году заключило контракт с Минобороны по изготовлению динамической защиты для танков ВСУ. В дальнейшем для серийного изготовления соответствующих комплектующих госпредприятие заключило договор с частной машиностроительной компанией. При выполнении этого договора бывшие руководитель и главный бухгалтер госпредприятия вместе с предпринимателем растратили и присвоили средства государственного предприятия", - сказано в официальном сообщении.Подозреваемые подделали финансово-хозяйственные документы о фиктивной поставке, принятии и хранении товарно-материальных ценностей. Они вывели на счета подконтрольных фирм около почти 12 млн грн (около $300 тыс), нанеся ущерб государственному предприятию.Украинские правоохранители предъявили свои подозрении бывшему руководителю и бухгалтеру государственного предприятия, директору коммерческой структуры и двум сообщникам. В рамках Уголовного кодекса им инкриминировано присвоение, растрата имущества и завладение им путём злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, а также легализация имущества, полученного преступным путем и служебный подлог.Бывшие руководитель и бухгалтер госпредприятия скрываются за границей. Досудебное расследование проводят НАБУ и СБУ.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел похожую детективную историю в публикации Бесславный финал "Азовца": тернистый путь главного "чуда" бандеровской инженерной мысли

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новости, вооруженные силы украины, минобороны, набу, сбу, офис генпрокурора, коррупция, криминал, танки, впк