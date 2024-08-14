Изготовление динамической защиты для танков ВСУ не обошлось без воровства - 14.08.2024 Украина.ру
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Изготовление динамической защиты для танков ВСУ не обошлось без воровства
Изготовление динамической защиты для танков ВСУ не обошлось без воровства - 14.08.2024 Украина.ру
Изготовление динамической защиты для танков ВСУ не обошлось без воровства
Украинские правоохранители изобличили работников предприятий, освоивших деньги Минобороны. Об этом 14 августа сообщил Офис генпрокурора Украины
2024-08-14T11:41
2024-08-14T11:41
новости
вооруженные силы украины
минобороны
набу
сбу
офис генпрокурора
коррупция
криминал
танки
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"По данным следствия, госпредприятие в 2022 году заключило контракт с Минобороны по изготовлению динамической защиты для танков ВСУ. В дальнейшем для серийного изготовления соответствующих комплектующих госпредприятие заключило договор с частной машиностроительной компанией. При выполнении этого договора бывшие руководитель и главный бухгалтер госпредприятия вместе с предпринимателем растратили и присвоили средства государственного предприятия", - сказано в официальном сообщении.Подозреваемые подделали финансово-хозяйственные документы о фиктивной поставке, принятии и хранении товарно-материальных ценностей. Они вывели на счета подконтрольных фирм около почти 12 млн грн (около $300 тыс), нанеся ущерб государственному предприятию.Украинские правоохранители предъявили свои подозрении бывшему руководителю и бухгалтеру государственного предприятия, директору коммерческой структуры и двум сообщникам. В рамках Уголовного кодекса им инкриминировано присвоение, растрата имущества и завладение им путём злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, а также легализация имущества, полученного преступным путем и служебный подлог.Бывшие руководитель и бухгалтер госпредприятия скрываются за границей. Досудебное расследование проводят НАБУ и СБУ.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел похожую детективную историю в публикации Бесславный финал "Азовца": тернистый путь главного "чуда" бандеровской инженерной мысли
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новости, вооруженные силы украины, минобороны, набу, сбу, офис генпрокурора, коррупция, криминал, танки, впк
Новости, Вооруженные силы Украины, Минобороны, НАБУ, СБУ, Офис генпрокурора, коррупция, криминал, танки, ВПК

Изготовление динамической защиты для танков ВСУ не обошлось без воровства

11:41 14.08.2024
 
"Азовец"
Азовец
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Украинские правоохранители изобличили работников предприятий, освоивших деньги Минобороны. Об этом 14 августа сообщил Офис генпрокурора Украины
"По данным следствия, госпредприятие в 2022 году заключило контракт с Минобороны по изготовлению динамической защиты для танков ВСУ. В дальнейшем для серийного изготовления соответствующих комплектующих госпредприятие заключило договор с частной машиностроительной компанией.
При выполнении этого договора бывшие руководитель и главный бухгалтер госпредприятия вместе с предпринимателем растратили и присвоили средства государственного предприятия", - сказано в официальном сообщении.
Подозреваемые подделали финансово-хозяйственные документы о фиктивной поставке, принятии и хранении товарно-материальных ценностей. Они вывели на счета подконтрольных фирм около почти 12 млн грн (около $300 тыс), нанеся ущерб государственному предприятию.
Украинские правоохранители предъявили свои подозрении бывшему руководителю и бухгалтеру государственного предприятия, директору коммерческой структуры и двум сообщникам. В рамках Уголовного кодекса им инкриминировано присвоение, растрата имущества и завладение им путём злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, а также легализация имущества, полученного преступным путем и служебный подлог.
Бывшие руководитель и бухгалтер госпредприятия скрываются за границей. Досудебное расследование проводят НАБУ и СБУ.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел похожую детективную историю в публикации Бесславный финал "Азовца": тернистый путь главного "чуда" бандеровской инженерной мысли
 
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