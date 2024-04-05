https://ukraina.ru/20240405/1054326029.html

Бесславный финал "Азовца": тернистый путь главного "чуда" бандеровской инженерной мысли

Бесславный финал "Азовца": тернистый путь главного "чуда" бандеровской инженерной мысли - 05.04.2024 Украина.ру

Бесславный финал "Азовца": тернистый путь главного "чуда" бандеровской инженерной мысли

Российские военные заполучили не то танк, не то бронемашину "Азовец", которую в 2015 году изготовили своими силами неонацисты из батальона "Азов"*. Необычную технику буквально выкопали из земли

2024-04-05T12:35

2024-04-05T12:35

2024-04-05T12:35

эксклюзив

"азов"

танки

украина

националисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/05/1054324292_0:53:794:500_1920x0_80_0_0_245dc15db13f9c6f702c0c78ac31cdf7.jpg

"Красный экскаватор" ультраправыхИзобретение "Азовца" относится к 2015 году. После зачистки Мариуполя силами "Азова", эта группировка получила особое расположение постмайданных властей Украины, особенно тогдашнего министра внутренних дел Арсена Авакова, который включил это формирование в состав Нацгвардии в виде особого полка.С вооружением на тот момент у "Азова" было туго, подразделения комплектовались за счет закромов МВД, националистам также приходилось ходить с шапкой по сочувствующим украинским олигархам.Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, решили праворадикалы, и принялись изобретать свою технику.Для такого почина нужны были подходящие условия, которые вскоре нашлись. Националисты по старой памяти предложили свои услуги для очередных рейдерских разборок вокруг киевского завода АТЕК, который к тому моменту простаивал и за который вели борьбу несколько приближенных к властям группировок.По решению УМВД по Киевской области "азовцев" направили на завод с официальной миссией разобраться, что происходит на предприятии и почему там простаивает военная техника. Под шумок АТЕК "отжали", а националистам выделили щедрую часть завода под их нужды.Таким образом, бывший завод "Красный экскаватор" стал базой подготовки бойцов "Азова", а цеха предприятия были приспособлены для ремонта и производства техники.Тогда же "азовцы" создали свою "инженерную группу", именно ее "кулибины" и явили на свет идею соорудить ни много ни мало собственный танк.Мусорный танк"Инновационный танк", как его с помпой нарекли в "Азове", представлял собою странную машину на шасси советского танка Т-64, который до этого переделали в бульдозер.Первая такая модель была презентована в цехе АТЕКа уже в конце ноября 2015 года. В церемонии принимал участие глава МВД Аваков, а также командир "азовцев" Андрей Билецкий.Вот что говорилось в сообщении украинского министерства внутренних дел об этом мероприятии:Отметился публикацией о новой технике в своих соцсетях и министр Аваков."Азовец! Первый, как мы его называем – инновационный городской танк. Готов к испытаниям! Трепещи враг Украины!"В заявленных характеристиках на танк навесили советскую 23-мм авиационную пушку ГШ-23, пулемет Калашникова танковый, а также пусковую установку украинских противотанковых управляемых ракет "Корсар" и "Стугна". Все это должен был защищать новый бронированный корпус с двумя слоями динамической защиты "Нож".По словам "белого вождя" Билецкого, в "конструкторском бюро" "Азова" якобы работали "самые опытные конструкторы в этой стране", которые имели на тот момент 30-40-летний опыт проектирования бронетехники.Клепать такие танки националисты планировали стахановскими темпами – по одному в месяц.Внешний вид "Азовца" породил тогда много шуток в интернете. С подачи Дмитрия Рогозина за этим танком закрепился эпитет "мусорный", так как он оказался похож на один из видов мусорных контейнеров.Провальные испытанияВ марте следующего года машину наконец отправили на испытания, однако трепетать "врагам Украины" от этого танка так и не пришлось - "азовское" ноу-хау по самую башню увязло в чьих-то шкурных интересах и банальной коррупции.Так, в ходе испытаний вдруг выяснилось, что поставщик оптико-электронных устройств получил от заказчика 1,5 млн гривен, после чего установил на танк обычные камеры от домофона. СБУ возбудила на эту компанию уголовное дело, а "Азовца" отправила назад в АТЕК.Всего же на эту задумку было потрачено около 5 млн гривен.Дальнейшие приключения этой бронемашины и вовсе похожи на детектив. Ближе к осени 2016 года "Азовец" превратился в яблоко раздора между конструкторами этого изделия и непосредственно членами "Азова". В конце октября неизвестные в спортивных костюмах, при попустительстве полиции, оцепили территорию АТЕКа, проникли в цеха, выгнали оттуда всех инженеров и угнали танк в неизвестном направлении.Следующие годы в судьбе "Азовца" покрыты мраком. Предполагалось, что его выкрали представители "Азова" и спрятали на своей базе. Там он скорее всего и пылился вплоть до начала российской военной спецоперации.Похороны танкаТеперь же этот танк снова всплыл, а точнее выбрался из-под земли, куда его спрятали бойцы "Азова" после своих неудач в боях в Донбассе.Местные жители показали российским военным место, где что-то закапывали отступающие националисты. Ремонтно-эвакуационные подразделения ВС РФ прибыли на место и принялись откапывать вражескую "заначку", сообщило 5 апреля РИА Новости.К удивлению военных, из ямы показался тот самый проржавевший "Азовец", который когда-то должен был одним своим видом нагонять на противника ужас.Военнослужащий с позывным Карат рассказал журналистам, что в случае с этим танком "налицо распил бюджета".Сегодня "Азов" уже не думает над созданием собственной техники, предпочитая, как и вся украинская армия, уповать на подачки Запада. Сборочные цеха боевиков в Киеве также постигла печальная участь – в 2018 году сами же "азовцы" разграбили всю технику и оборудования на заводе АТЕК, оставив там голые стены с собственной символикой.*Деятельность организации запрещена в РФ

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, "азов", танки, украина, националисты