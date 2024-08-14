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ВСУ дважды за ночь обстреляли Донецк крупнокалиберной артиллерией
ВСУ дважды за ночь обстреляли Донецк крупнокалиберной артиллерией - 14.08.2024 Украина.ру
ВСУ дважды за ночь обстреляли Донецк крупнокалиберной артиллерией
Вооруженные силы Украины за ночь дважды обстреляли столицу Донецкой Народной Республики крупнокалиберной ствольной артиллерией. Об этом сообщил донецкий градоначальник Алексей Кулемзин
2024-08-14T10:09
2024-08-14T10:09
2024-08-14T10:33
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"В направлении Петровского и Кировского районов было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (из них 2 кассетного типа)", -написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Артиллерийские снаряды калибра 155 мм являются боеприпасами стандарта НАТО. Кассетные боеприпасы поставляются на Украину из США. Подробности их применения – в публикации Украина.ру Украинские военные ударили по автобусу с мирными жителями в Лисичанске: есть жертвы
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новости, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин, нато, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, сво, новые регионы
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, СВО, Новые регионы
ВСУ дважды за ночь обстреляли Донецк крупнокалиберной артиллерией
10:09 14.08.2024 (обновлено: 10:33 14.08.2024)
Вооруженные силы Украины за ночь дважды обстреляли столицу Донецкой Народной Республики крупнокалиберной ствольной артиллерией. Об этом сообщил донецкий градоначальник Алексей Кулемзин
"В направлении Петровского и Кировского районов было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (из них 2 кассетного типа)", -написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Артиллерийские снаряды калибра 155 мм являются боеприпасами стандарта НАТО. Кассетные боеприпасы поставляются на Украину из США.