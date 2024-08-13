Украинские военные ударили по автобусу с мирными жителями в Лисичанске: есть жертвы - 13.08.2024 Украина.ру
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Украинские военные ударили по автобусу с мирными жителями в Лисичанске: есть жертвы
Украинские военные ударили по автобусу с мирными жителями в Лисичанске: есть жертвы - 13.08.2024 Украина.ру
Украинские военные ударили по автобусу с мирными жителями в Лисичанске: есть жертвы
Автобус с мирными жителями попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Лисичанске Луганской Народной Республики. Об этом сообщил 13 августа глава ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале
2024-08-13T14:35
2024-08-13T14:35
новости
лисичанск
леонид пасечник
лнр
вооруженные силы украины
всу
автобус
удары
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Он уточнил, что 12 человек находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро – в крайне тяжелом. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.На месте происшествия работают все экстренные службы. Пасечник пообещал держать ситуацию на личном контроле.По данным администрации Лисичанска, среди раненых есть 12-летний ребенок.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале "Новый уровень агрессии": гендиректор "Росатома" об ударах ВСУ по Запорожской АЭС на сайте Украина.ру.
лисичанск
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новости, лисичанск, леонид пасечник, лнр, вооруженные силы украины, всу, автобус, удары
Новости, Лисичанск, Леонид Пасечник, ЛНР, Вооруженные силы Украины, ВСУ, автобус, удары

Украинские военные ударили по автобусу с мирными жителями в Лисичанске: есть жертвы

14:35 13.08.2024
 
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ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Автобус с мирными жителями попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Лисичанске Луганской Народной Республики. Об этом сообщил 13 августа глава ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале
"Украинские националисты сегодня атаковали Лисичанск, применив боеприпас кассетного типа. Под удар врага попал автобус с людьми. Один человек погиб. Пострадали 28 мирных жителей", - написал Пасечник.
Он уточнил, что 12 человек находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро – в крайне тяжелом. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте происшествия работают все экстренные службы. Пасечник пообещал держать ситуацию на личном контроле.
По данным администрации Лисичанска, среди раненых есть 12-летний ребенок.
Подробнее о зверствах ВСУ - в материале "Новый уровень агрессии": гендиректор "Росатома" об ударах ВСУ по Запорожской АЭС на сайте Украина.ру.
 
НовостиЛисичанскЛеонид ПасечникЛНРВооруженные силы УкраиныВСУавтобусудары
 
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