Украинские военные ударили по автобусу с мирными жителями в Лисичанске: есть жертвы
Автобус с мирными жителями попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Лисичанске Луганской Народной Республики. Об этом сообщил 13 августа глава ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале
"Украинские националисты сегодня атаковали Лисичанск, применив боеприпас кассетного типа. Под удар врага попал автобус с людьми. Один человек погиб. Пострадали 28 мирных жителей", - написал Пасечник.
Он уточнил, что 12 человек находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро – в крайне тяжелом. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте происшествия работают все экстренные службы. Пасечник пообещал держать ситуацию на личном контроле.
По данным администрации Лисичанска, среди раненых есть 12-летний ребенок.
Подробнее о зверствах ВСУ - в материале "Новый уровень агрессии": гендиректор "Росатома" об ударах ВСУ по Запорожской АЭС на сайте Украина.ру.