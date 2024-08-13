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Украинские военные ударили по автобусу с мирными жителями в Лисичанске: есть жертвы

Украинские военные ударили по автобусу с мирными жителями в Лисичанске: есть жертвы - 13.08.2024 Украина.ру

Украинские военные ударили по автобусу с мирными жителями в Лисичанске: есть жертвы

Автобус с мирными жителями попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Лисичанске Луганской Народной Республики. Об этом сообщил 13 августа глава ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале

2024-08-13T14:35

2024-08-13T14:35

2024-08-13T14:35

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лисичанск

леонид пасечник

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автобус

удары

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Он уточнил, что 12 человек находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро – в крайне тяжелом. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.На месте происшествия работают все экстренные службы. Пасечник пообещал держать ситуацию на личном контроле.По данным администрации Лисичанска, среди раненых есть 12-летний ребенок.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале "Новый уровень агрессии": гендиректор "Росатома" об ударах ВСУ по Запорожской АЭС на сайте Украина.ру.

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новости, лисичанск, леонид пасечник, лнр, вооруженные силы украины, всу, автобус, удары