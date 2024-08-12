"Новый уровень агрессии": гендиректор "Росатома" об ударах ВСУ по Запорожской АЭС - 12.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240812/1056819554.html
"Новый уровень агрессии": гендиректор "Росатома" об ударах ВСУ по Запорожской АЭС
"Новый уровень агрессии": гендиректор "Росатома" об ударах ВСУ по Запорожской АЭС - 12.08.2024 Украина.ру
"Новый уровень агрессии": гендиректор "Росатома" об ударах ВСУ по Запорожской АЭС
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев 12 августа в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал удары Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции
2024-08-12T13:08
2024-08-12T13:08
новости
украина
каховское водохранилище
россия
росатом
магатэ
вооруженные силы украины
удары
агрессия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041044090_0:222:3071:1949_1920x0_80_0_0_061fec8966d15df8cde5fc292d7d765e.jpg
Он напомнил, что ранее на Курской АЭС нашли фрагменты сбитых украинских ракет.По его словам, "такого не было никогда".Лихачев указал, что промежуток между ударами был коротким, чтобы поразить не только АЭС, но и тушащих пожар спасателей. С пожаром боролись три часа. "В чем еще тонкость ситуации? Градирня (башня охлаждения — ред.) расположена на дамбе, которая разделяет пруд-охладитель с Каховским водохранилищем. В охладителе мы держим необходимый уровень воды свыше 14 метров. И если бы обрушилась градирня и серьезно повредила дамбу, вода бы ушла, а это прямая угроза сегодняшнему - не завтрашнему, а сегодняшнему уровню безопасности станции", - объяснил Лихачев.Даже в режиме останова, в котором находятся энергоблоки ЗАЭС, требуется постоянное водяное охлаждение, подчеркнул он.И выход воды ниже необходимого уровня создает абсолютно критическую ситуацию для атомной безопасности, пояснил Лихачев.Он призвал МАГАТЭ дать международную оценку случившемуся и пресечь удары по АЭС.Накануне поздним вечером беспилотники нанесли два удара по одной из двух градирен Запорожской АЭС. В результате возник пожар "с горением внутренних конструкций". К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на отсутствие реакции со стороны МАГАТЭ и его главы Рафаэля Гросси на обстрел Энергодара и возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.Она подчеркнула, что после того, как киевский режим под руководством коллективного Запада уничтожил свою страну, угробил народ Украины, подорвал мировую энергетическую и продовольственную безопасность, этот режим принялся за ядерный террор континента.Подробнее о случившемся - в материале Анастасии Градинаровой Информационный терроризм: эксперт о том, как обстрел ЗАЭС связан с событиями в Курской области на сайте Украина.ру.
украина
каховское водохранилище
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041044090_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a7c79c8a0ba6d5f4a4a2b3990daa3c13.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, каховское водохранилище, россия, росатом, магатэ, вооруженные силы украины, удары, агрессия
Новости, Украина, Каховское водохранилище, Россия, Росатом, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, удары, агрессия

"Новый уровень агрессии": гендиректор "Росатома" об ударах ВСУ по Запорожской АЭС

13:08 12.08.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Российская энергетическая неделя"
Международный форум Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев 12 августа в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал удары Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции
Он напомнил, что ранее на Курской АЭС нашли фрагменты сбитых украинских ракет.
"Но то, что случилось на Запорожской станции прошлой ночью, - это совершенно другой уровень такой, я бы сказал, адресной агрессии, направленной на инфраструктуру атомных энергообъектов", - подчеркнул он.
По его словам, "такого не было никогда".
Лихачев указал, что промежуток между ударами был коротким, чтобы поразить не только АЭС, но и тушащих пожар спасателей. С пожаром боролись три часа.
"В чем еще тонкость ситуации? Градирня (башня охлаждения — ред.) расположена на дамбе, которая разделяет пруд-охладитель с Каховским водохранилищем. В охладителе мы держим необходимый уровень воды свыше 14 метров. И если бы обрушилась градирня и серьезно повредила дамбу, вода бы ушла, а это прямая угроза сегодняшнему - не завтрашнему, а сегодняшнему уровню безопасности станции", - объяснил Лихачев.
Даже в режиме останова, в котором находятся энергоблоки ЗАЭС, требуется постоянное водяное охлаждение, подчеркнул он.
И выход воды ниже необходимого уровня создает абсолютно критическую ситуацию для атомной безопасности, пояснил Лихачев.
Он призвал МАГАТЭ дать международную оценку случившемуся и пресечь удары по АЭС.
Накануне поздним вечером беспилотники нанесли два удара по одной из двух градирен Запорожской АЭС. В результате возник пожар "с горением внутренних конструкций". К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на отсутствие реакции со стороны МАГАТЭ и его главы Рафаэля Гросси на обстрел Энергодара и возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.
"Где Рафаэль Гросси и всё МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении", - возмутилась Захарова в своем телеграм-канале.
Она подчеркнула, что после того, как киевский режим под руководством коллективного Запада уничтожил свою страну, угробил народ Украины, подорвал мировую энергетическую и продовольственную безопасность, этот режим принялся за ядерный террор континента.
Подробнее о случившемся - в материале Анастасии Градинаровой Информационный терроризм: эксперт о том, как обстрел ЗАЭС связан с событиями в Курской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКаховское водохранилищеРоссияРосатомМАГАТЭВооруженные силы Украиныударыагрессия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:51Так кто же стоит за курской авантюрой Украины?
13:47У Байдена боятся ответа РФ на действия ВСУ в Курской области – WSJ
13:41КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях: суть режима, особенности и ограничения
13:24В Курской области эвакуируют жителей еще одного района — власти
13:12Украина несет большие потери под Курском – The Economist
13:08"Новый уровень агрессии": гендиректор "Росатома" об ударах ВСУ по Запорожской АЭС
13:05Это олимпиада? Что на самом деле происходит в Париже
13:00ВСУ пытаются прорваться на новых направлениях, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 12 августа
12:23Пасынки войны. О чем говорят в Донецке
12:14Белоусов назвал условия успеха в противостоянии России с коллективным Западом
12:10Никаких иллюзий: об Украине, Армении и о том, что надо, чтобы страна стала пророссийской - Бадалян
12:09Информационный терроризм: эксперт о том, как обстрел ЗАЭС связан с событиями в Курской области
12:02Хлебный кризис. Почему "житнице Европы" грозит дефицит муки
11:56Замминистра энергетики Украины организовал масштабную коррупционную схему и попался на взятке - СБУ
10:00Трамп даст Маску "интервью века" - штаб
09:45Разделение между РПЦ и УПЦ: чем закончится церковный кризис на Украине – Ищенко
09:18Повреждение ЗАЭС, активность ВСУ в Белгородской области. Главное на Украине на утро 12 августа
08:54Вице-премьер Сербии предупредил Вучича об опасности после покушений на Фицо и Трампа
08:21В Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района — губернатор
08:05Главное за ночь 12 августа
Лента новостейМолния