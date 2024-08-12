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"Новый уровень агрессии": гендиректор "Росатома" об ударах ВСУ по Запорожской АЭС

"Новый уровень агрессии": гендиректор "Росатома" об ударах ВСУ по Запорожской АЭС - 12.08.2024 Украина.ру

"Новый уровень агрессии": гендиректор "Росатома" об ударах ВСУ по Запорожской АЭС

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев 12 августа в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал удары Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции

2024-08-12T13:08

2024-08-12T13:08

2024-08-12T13:08

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Он напомнил, что ранее на Курской АЭС нашли фрагменты сбитых украинских ракет.По его словам, "такого не было никогда".Лихачев указал, что промежуток между ударами был коротким, чтобы поразить не только АЭС, но и тушащих пожар спасателей. С пожаром боролись три часа. "В чем еще тонкость ситуации? Градирня (башня охлаждения — ред.) расположена на дамбе, которая разделяет пруд-охладитель с Каховским водохранилищем. В охладителе мы держим необходимый уровень воды свыше 14 метров. И если бы обрушилась градирня и серьезно повредила дамбу, вода бы ушла, а это прямая угроза сегодняшнему - не завтрашнему, а сегодняшнему уровню безопасности станции", - объяснил Лихачев.Даже в режиме останова, в котором находятся энергоблоки ЗАЭС, требуется постоянное водяное охлаждение, подчеркнул он.И выход воды ниже необходимого уровня создает абсолютно критическую ситуацию для атомной безопасности, пояснил Лихачев.Он призвал МАГАТЭ дать международную оценку случившемуся и пресечь удары по АЭС.Накануне поздним вечером беспилотники нанесли два удара по одной из двух градирен Запорожской АЭС. В результате возник пожар "с горением внутренних конструкций". К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на отсутствие реакции со стороны МАГАТЭ и его главы Рафаэля Гросси на обстрел Энергодара и возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.Она подчеркнула, что после того, как киевский режим под руководством коллективного Запада уничтожил свою страну, угробил народ Украины, подорвал мировую энергетическую и продовольственную безопасность, этот режим принялся за ядерный террор континента.Подробнее о случившемся - в материале Анастасии Градинаровой Информационный терроризм: эксперт о том, как обстрел ЗАЭС связан с событиями в Курской области на сайте Украина.ру.

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новости, украина, каховское водохранилище, россия, росатом, магатэ, вооруженные силы украины, удары, агрессия